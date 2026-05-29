Wall di Relax: libertà compositiva e modularità nella zona doccia

Progettare una zona doccia significa confrontarsi con una delle aree più personali e funzionali del bagno. Le dimensioni dello spazio, la posizione degli elementi, la presenza di finestre, la conformazione delle pareti: ogni dettaglio influenza la scelta del box doccia.



È in questo contesto che nasce Wall, la collezione di Relax che trasforma un elemento apparentemente fisso come la cabina doccia in qualcosa di adattabile, modulare, capace di rispondere a esigenze diverse senza rinunciare a un’estetica coerente e contemporanea.



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Acquistare Wall significa scegliere una struttura che può evolversi nel tempo . Chi oggi ha bisogno di una soluzione aperta e ariosa potrà domani aggiungere una porta, un paraspruzzi fisso o mobile, adattando il box doccia a nuove esigenze senza dover ripartire da zero . Questa flessibilità rappresenta uno dei valori più concreti dell’intera collezione: investire in un prodotto che cresce insieme agli spazi e alle necessità di chi lo vive.

Il cuore della collezione Wall è una parete doccia walk-in dalle linee essenziali . Il gusto è minimale, pulito, con forme che si integrano in qualsiasi zona bagno. Ma ciò che distingue Wall da una semplice parete in vetro è la sua natura modulare : il walk-in non è un punto d’arrivo, ma un punto di partenza.

Tre sistemi di fissaggio, tre identità progettuali

Wall nasce in tre configurazioni base, ciascuna caratterizzata da un sistema di fissaggio distinto. Non si tratta di mere varianti estetiche, ma di soluzioni pensate per rispondere a situazioni reali e differenti.

La configurazione A ha una barra di supporto tradizionale in alluminio. La barra, disponibile nelle stesse finiture del resto del box doccia, conferisce solidità e continuità visiva alla struttura. È la soluzione più classica, quella che garantisce stabilità in modo diretto e riconoscibile, adatta a chi preferisce un approccio lineare e senza sorprese.

La configurazione F introduce invece Popeye, un soffione che assolve contemporaneamente due funzioni: erogare acqua e fungere da barra di fissaggio superiore. Popeye si ancora direttamente a parete e al vetro, semplificando l’installazione e riducendo il numero di elementi visibili nello spazio doccia. Il risultato è un box doccia più integrato e lineare, in cui la tecnologia e il design si fondono in un unico componente.

La configurazione OB si affida invece a Oblique, una mensola che si collega tra il muro e il vetro attraverso dei fori nel cristallo. Oblique mantiene stabile il box doccia senza necessità di ulteriori elementi di supporto, risultando particolarmente preziosa in quelle situazioni dove lo spazio per ancorare una barra a parete è limitato o assente. Un esempio classico è la presenza di una finestra nella zona doccia: con Oblique, la stabilità non diventa un ostacolo ma può essere rispettata e valorizzata nella composizione finale.