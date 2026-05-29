Wall di Relax: libertà compositiva e modularità nella zona doccia

Progettare una zona doccia significa confrontarsi con una delle aree più personali e funzionali del bagno. Le dimensioni dello spazio, la posizione degli elementi, la presenza di finestre, la conformazione delle pareti: ogni dettaglio influenza la scelta del box doccia.
È in questo contesto che nasce Wall, la collezione di Relax che trasforma un elemento apparentemente fisso come la cabina doccia in qualcosa di adattabile, modulare, capace di rispondere a esigenze diverse senza rinunciare a un’estetica coerente e contemporanea.
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Indice
Un walk-in che può evolversi nel tempo
Il cuore della collezione Wall è una parete doccia walk-in dalle linee essenziali. Il gusto è minimale, pulito, con forme che si integrano in qualsiasi zona bagno. Ma ciò che distingue Wall da una semplice parete in vetro è la sua natura modulare: il walk-in non è un punto d’arrivo, ma un punto di partenza.
Acquistare Wall significa scegliere una struttura che può evolversi nel tempo. Chi oggi ha bisogno di una soluzione aperta e ariosa potrà domani aggiungere una porta, un paraspruzzi fisso o mobile, adattando il box doccia a nuove esigenze senza dover ripartire da zero. Questa flessibilità rappresenta uno dei valori più concreti dell’intera collezione: investire in un prodotto che cresce insieme agli spazi e alle necessità di chi lo vive.
Tre sistemi di fissaggio, tre identità progettuali
Wall nasce in tre configurazioni base, ciascuna caratterizzata da un sistema di fissaggio distinto. Non si tratta di mere varianti estetiche, ma di soluzioni pensate per rispondere a situazioni reali e differenti.
La configurazione A ha una barra di supporto tradizionale in alluminio. La barra, disponibile nelle stesse finiture del resto del box doccia, conferisce solidità e continuità visiva alla struttura. È la soluzione più classica, quella che garantisce stabilità in modo diretto e riconoscibile, adatta a chi preferisce un approccio lineare e senza sorprese.
La configurazione F introduce invece Popeye, un soffione che assolve contemporaneamente due funzioni: erogare acqua e fungere da barra di fissaggio superiore. Popeye si ancora direttamente a parete e al vetro, semplificando l’installazione e riducendo il numero di elementi visibili nello spazio doccia. Il risultato è un box doccia più integrato e lineare, in cui la tecnologia e il design si fondono in un unico componente.
La configurazione OB si affida invece a Oblique, una mensola che si collega tra il muro e il vetro attraverso dei fori nel cristallo. Oblique mantiene stabile il box doccia senza necessità di ulteriori elementi di supporto, risultando particolarmente preziosa in quelle situazioni dove lo spazio per ancorare una barra a parete è limitato o assente. Un esempio classico è la presenza di una finestra nella zona doccia: con Oblique, la stabilità non diventa un ostacolo ma può essere rispettata e valorizzata nella composizione finale.
Dal walk-in alla cabina chiusa: la modularità in azione
Partendo da uno dei tre walk-in di base, la collezione Wall offre la possibilità di integrare ulteriori elementi per trasformare progressivamente la configurazione. Questi accessori possono essere aggiunti fin dall’inizio oppure installati in un secondo momento, il che rende Wall una soluzione particolarmente interessante anche per chi sta ristrutturando in fasi o desidera conservarsi margini di personalizzazione futura.
Il modulo AB introduce una porta con apertura sia interna che esterna, dotata di chiusura magnetica. La doppia direzione di apertura aumenta la praticità d’uso, eliminando l’ingombro legato alle porte che aprono in un solo senso.
Chi preferisce una soluzione più aperta ma con una protezione dagli schizzi può optare per il paraspruzzi fisso (modulo PF) o per il paraspruzzi mobile (modulo PM), quest’ultimo particolarmente versatile per la possibilità di regolarne la posizione. Entrambe le opzioni permettono di contenere gli schizzi senza chiudere completamente l’accesso, mantenendo una sensazione di leggerezza nello spazio.
Gli altri modelli della collezione
Oltre alla walk-in modulare, Wall comprende una serie di modelli pensati per specifiche conformazioni architettoniche e gusti progettuali.
Il modello PL propone un’anta battente abbinata a un vetro fisso, da installare in nicchia. È una soluzione elegante per chi cerca il comfort di una cabina chiusa senza rinunciare alla pulizia formale delle linee rette.
B1 è un’anta battente in nicchia, essenziale nella sua forma, pensata per chi ha uno spazio delimitato e desidera una soluzione diretta e funzionale.
Wall C è invece pensato per un utilizzo da centro parete, con un doppio ingresso che consente l’accesso sia da destra che da sinistra. È una proposta interessante per spazi di grandi dimensioni o per ambienti in cui la cabina doccia diventa un elemento centrale anche dal punto di vista visivo.
Infine, la configurazione F+F è quella che meglio esemplifica la vocazione compositiva di Wall: due vetri, collegati da una barra superiore, che si dispongono in modo da lasciare uno spazio di ingresso walk-in tra di loro. La barra unisce i due elementi creando un insieme coerente ed elegante, mentre l’apertura al centro mantiene tutto il senso di spazio e di libertà visiva tipico delle soluzioni walk-in.
I dettagli che fanno la differenza
La cura progettuale di Wall non si esaurisce nelle configurazioni possibili. Ogni dettaglio costruttivo è stato pensato per semplificare l’installazione e migliorare l’esperienza d’uso nel tempo.
Il profilo a muro è privo di viti di fissaggio del cristallo, una scelta che contribuisce all’estetica minimalista e rende la pulizia più agevole. Lo stesso profilo può essere annegato nella parete, scomparendo praticamente alla vista e restituendo una superficie continua che valorizza il cristallo come protagonista assoluto. Il cristallo è anticalcare di serie, una caratteristica concreta che riduce la manutenzione ordinaria e mantiene il box in condizioni ottimali nel lungo periodo. Anche lo spessore del vetro è una scelta lasciata al cliente: Wall è disponibile con cristallo da 6 mm oppure da 8 mm.
Tutti i modelli Wall sono reversibili, il che significa che possono essere installati sia a destra che a sinistra, adattandosi a qualsiasi layout del bagno senza richiedere versioni specifiche per i due lati.
Finiture e personalizzazione
Wall è disponibile in tredici finiture di alluminio: nove anodizzate e quattro verniciate. Una gamma pensata per coprire le tendenze più attuali del design d’interni, dal nero opaco alle sfumature metalliche più raffinate, passando per le tonalità neutre sempre versatili. A queste si affiancano quattro finiture di vetro e cinque opzioni di serigrafia, per ulteriori possibilità di personalizzazione che permettono di scegliere il livello di trasparenza, privacy e carattere della cabina doccia. Si aggiunge a queste finiture, la possibilità di aggiungere Frame: una cornice in metallo che dona consistenza alla trasparenza del vetro.
Questa varietà di combinazioni consente a progettisti, installatori e utenti finali di trovare la soluzione più adatta al contesto, sia che si tratti di un bagno residenziale privato, sia di un intervento contract in ambito hospitality o immobiliare.
Adattarsi allo spazio, non il contrario
Ciò che rende Wall una proposta interessante per diverse tipologie di bagno è la sua capacità di ribaltare un approccio tradizionale alla scelta della cabina doccia: invece di cercare il prodotto che si avvicina di più alla situazione esistente, Wall permette di costruire la soluzione intorno ad uno spazio reale, alle sue caratteristiche e ai suoi vincoli.
Che si parta da un bagno appena costruito con tutte le libertà del caso, o da un ambiente già esistente con superfici da rispettare, finestre da preservare e spazi ridotti da ottimizzare, Wall offre strumenti compositivi sufficientemente articolati da trovare sempre una risposta adeguata. La modularità non è solo una caratteristica tecnica: è una filosofia progettuale che mette al centro l’adattabilità, senza mai sacrificare l’estetica.
Per ulteriori informazioni
relaxsrl.com
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