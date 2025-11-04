Categorie principali
Patologie edilizie e qualità dell’aria: da Helty una guida tecnica per individuare e contrastare le cause della muffa negli edifici

Helty mette a disposizione di tecnici e progettisti la guida gratuita “Muffa: diagnosi, prevenzione, mitigazione”, uno strumento operativo dedicato alle cause, alla diagnosi e alle soluzioni delle patologie edilizie legate all’umidità.

Allegati

Considerata una delle patologie edilizie più diffuse e insidiose, la muffa rappresenta una minaccia costante per la salubrità degli ambienti interni e una delle sfide più complesse per chi opera nella progettazione e nella riqualificazione edilizia.

Per affrontare il tema con un approccio scientifico e applicativo, Helty – azienda specializzata nei sistemi di ventilazione meccanica controllata (VMC) – ha preparato una guida tecnica dal titolo Muffa: diagnosi, prevenzione, mitigazione, un approfondimento pensato per aiutare i professionisti a costruire e ristrutturare con maggiore consapevolezza, puntando su comfort, efficienza e qualità dell’aria indoor (>> scopri come scaricarla gratuitamente a fine articolo).

Indice

Guida Muffa: diagnosi, prevenzione, mitigazione

Realizzata in collaborazione con l’ingegnere Alessandro Felletti – consulente tecnico specializzato in problematiche di muffa e umidità negli spazi indoor, nonché relatore e formatore nel campo della gestione delle patologie edilizie – la guida nasce come strumento pratico per progettisti, serramentisti, tecnici e installatori che desiderano comprendere a fondo i meccanismi di formazione della muffa e adottare strategie efficaci per prevenirla e risolverla in modo strutturale.
 
Il documento affronta in modo sistematico sia le cause microclimatiche, strutturali e comportamentali del fenomeno, sia le tecniche di diagnosi e di analisi delle criticità edilizie. Ampio spazio è dedicato alle strategie di mitigazione, che includono la correzione dei ponti termici, l’ottimizzazione della ventilazione meccanica e la sensibilizzazione dell’utente finale sulle corrette abitudini di utilizzo degli spazi abitativi.

Con un linguaggio tecnico ma accessibile, la guida si distingue per la sua struttura chiara e per l’approccio basato su dati, casi reali e buone pratiche progettuali. L’obiettivo è fornire ai professionisti del settore edilizio e impiantistico un quadro aggiornato e concreto per migliorare la qualità abitativa e prevenire in modo duraturo le patologie legate all’umidità e alla scarsa ventilazione.

La trovi qui:

Guida “Muffa: diagnosi, prevenzione, mitigazione”

Helty: in prima linea per la salubrità indoor

Ultima arrivata di un’ampia serie di pubblicazioni tecniche, la guida Muffa: diagnosi, prevenzione, mitigazione prosegue il percorso di divulgazione scientifica e applicativa avviato da tempo da Helty per diffondere la cultura della salubrità degli ambienti indoor e aiutare i professionisti ad affrontare con consapevolezza i temi della qualità dell’aria, dell’efficienza energetica e del comfort abitativo.
 
Tra le risorse più recenti segnaliamo anche la guida Confronto tecnico-economico tra soluzioni VMC decentralizzate, che propone una comparazione chiara e trasparente tra diverse tipologie di ventilazione meccanica controllata decentralizzata, offrendo ai progettisti un supporto nella scelta della soluzione più idonea in base alle caratteristiche dell’edificio e alle esigenze dell’utente finale. Le pubblicazioni Helty affrontano anche tematiche complementari, come la relazione tra ventilazione e allergie e o inquinamento indoor, guidando il lettore nella comprensione delle peculiarità e dei benefici delle diverse tecnologie VMC.
 
A completare l’offerta informativa, si affianca il podcast Respira Salute, il format di approfondimento curato e promosso da Helty che ospita esperti del settore edilizio, medici e professionisti della salubrità indoor per intraprendere un viaggio di scoperta e consapevolezza sui temi della qualità dell’aria e del benessere abitativo.

Per ulteriori informazioni
www.heltyair.com/guide

Scopri tutti i volumi della collana Patologie Edilizie:

Tag

