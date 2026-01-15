Bonus Edilizi 2026: la guida definitiva

L’ebook Bonus Edilizia 2026: detrazioni e agevolazioni fiscali, a cura della nostra autrice Lisa De Simone, è una guida indispensabile per professionisti, imprese edili e anche per cittadini privati che vogliono orientarsi nel complesso sistema dei bonus fiscali dedicati alla casa, che anche quest’anno ha subito qualche modifica.
Appena pubblicato da Maggioli Editore, il testo (scaricabile in pdf) si distingue per l’approccio pratico e l’analisi dettagliata di oltre 140 casi concreti, offrendo uno strumento completo per affrontare con sicurezza gli interventi edilizi previsti nel 2026. Scopriamone i dettagli.
Indice
Guida Bonus Edilizi 2026: i contenuti
Il testo dell’ebook è suddiviso in sezioni tematiche che illustrano in modo chiaro tutti gli aspetti delle detrazioni e agevolazioni fiscali. In particolare, vengono trattati questi argomenti:
- tutte le aliquote e i limiti di spesa applicabili nel 2026;
- le regole per prima e seconda casa, familiari conviventi, comodatari e inquilini;
- il nuovo tetto alle detrazioni in base al reddito e le strategie per ridurre l’impatto fiscale;
- IVA agevolata, bonifico parlante, spese a cavallo d’anno e passaggi di proprietà.
Una delle caratteristiche distintive dell’ebook è inoltre la presenza di una vasta raccolta di casi pratici commentati, completi di esempi numerici, modelli di calcolo e istruzioni operative. Ogni situazione è spiegata in modo semplice e concreto per aiutare il lettore a trovare soluzioni immediate e applicabili alla realtà.
Guida Bonus Edilizi 2026: una risorsa per professionisti e privati
Sebbene sia stato pensato in primis come strumento di lavoro per tecnici, imprese e consulenti fiscali, questo ebook rappresenta un alleato prezioso anche per i cittadini che vogliono realizzare lavori sui propri immobili. Che si tratti di ristrutturare la propria abitazione, migliorare l’efficienza energetica o rendere accessibile una casa per una persona con disabilità, la guida fornisce tutte le informazioni necessarie per affrontare il percorso con consapevolezza. I privati possono così evitare errori, comprendere se e come accedere ai bonus e pianificare gli interventi in modo più informato.
Questo ebook, infatti, ti aiuterà a:
- comprendere le novità fiscali introdotte nel 2026 e adattare le tue scelte di intervento;
- sapere esattamente quali bonus sono compatibili con i tuoi lavori;
- gestire in modo corretto la documentazione per accedere agli incentivi;
- affrontare casi reali grazie a esempi e soluzioni commentate.
In sintesi, Bonus Edilizia 2026: detrazioni e agevolazioni fiscali è la guida ideale per navigare con sicurezza nel nuovo quadro normativo, sia per chi lavora nel settore edilizio sia per chi vuole rinnovare i propri immobili.
