Gruppo PML sarà presente al Convegno Nazionale Patologie Edilizie 2026

Il Gruppo PML – che dal 2023 riunisce i principali produttori italiani di membrane liquide impermeabilizzanti -sarà ufficialmente presente al CoNaPE 2026, il Convegno Nazionale delle Patologie Edilizie che si svolgerà a Bologna il 9 aprile 2026 >> ne parliamo in dettaglio in questo articolo.



Come sappiamo, il CoNaPE, giunto alla sua seconda edizione, è uno degli appuntamenti di riferimento a livello internazionale per il confronto sui temi legati alle patologie edilizie, alla durabilità delle costruzioni e alle soluzioni tecniche per la prevenzione e la risoluzione delle principali criticità dell’involucro edilizio, e la partecipazione del Gruppo PML è perfettamente in linea con il suo obiettivo di promozione della cultura tecnica, della trasparenza e dell’innovazione nel settore dell’impermeabilizzazione.



Gruppo PML a CoNaPE 2026 Durante il Convegno Nazionale delle Patologie Edilizie 2026, il Gruppo PML sarà presente come interlocutore tecnico qualificato al fine di sottolineare il ruolo sempre più centrale di questi sistemi nella prevenzione e risoluzione delle criticità più diffuse nel patrimonio edilizio, esistente e di nuova realizzazione.



Si tratta di un’importante occasione di dialogo e confronto con il mondo della progettazione, della diagnostica edilizia e della riqualificazione del costruito all’interno di un contesto qualificato che riunisce progettisti, tecnici, imprese, produttori e professionisti del settore delle costruzioni.



La partecipazione del Gruppo PML conferma il costante impegno in un percorso volto alla condivisione di una cultura tecnica dell’impermeabilizzazione, di una progettazione consapevole e di una corretta applicazione dei sistemi liquidi impermeabilizzanti, tutto questo attraverso il dialogo con i principali attori del settore, enti ed istituzioni, e contribuendo attivamente al confronto su soluzioni innovative e buone pratiche per prevenire e correggere le patologie edilizie.

CoNaPE 2026: come partecipare Le iscrizioni al CoNaPE 2026 sono aperte, con un prezzo speciale per un tempo limitato: il biglietto di ingresso all’evento dà accesso all’intera giornata di lavori, alle sessioni tecniche e all’area Expo, comprende il pranzo e due coffee break durante i momenti di networking, oltre agli atti del convegno.

