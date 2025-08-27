Gruppi di autoconsumo, incentivi e contributo PNRR: perché oggi conviene più che mai

Non solo CER: i Gruppi di autoconsumo oggi sono più vantaggiosi che mai dato che possono accedere al contributo PNNR a fondo perduto per realizzare l’impianto, nei Comuni fino a 50.000 abitanti. E in più, per le persone fisiche, il contributo è ora interamente cumulabile con la Tariffa incentivante riconosciuta dal GSE per un periodo di 20 anni.
Per chiedere il contributo c’è tempo fino al 30 novembre prossimo. Ecco tutto quello che c’è da sapere.
Indice
Incentivi e contributo
Gli incentivi per l’autoconsumo sono riconosciuti per gli impianti con una potenza massima di un 1 MW. Sono ammessi esclusivamente impianti di nuova costruzione o potenziamenti di impianti esistenti. È possibile inserire anche batterie di accumulo.
Gli incentivi, infatti, non premiano l’energia prodotta ma quella autoconsumata: in sostanza l’energia prodotta viene considerata condivisa “virtualmente” attraverso la rete esistente tra tutti i membri del Gruppo. Più i consumi sono sincronizzati con la produzione solare, maggiori sono i benefici in termini di importo riconosciuto dal GSE tramite la Tariffa incentivante.
Solo il proprietario dell’impianto ha invece diritto a richiedere il contributo PNNR del 40% per la sua realizzazione. Obbligatorio il completamento dell’impianto entro il 30 giugno 2026 e l’entrata in esercizio al più tardi entro il 31 dicembre 2027. Il Gruppo deve essere costituito per poter presentare la domanda, e contemporaneamente vanno richiesti anche gli incentivi per l’autoconsumo.
Tutti sotto lo stesso tetto
A norma di legge per creare un Gruppo sono necessari:
- Almeno due soggetti distinti in qualità di clienti finali e/o produttori che si trovano nello stesso edificio;
- Almeno due punti di connessione collegati rispettivamente a un’utenza di consumo e a un impianto di produzione.
Rientrano nella definizione di edificio: villette, condomini e supercondomini. Gli impianti possono essere collocati sia presso l’edificio o le sue pertinenze sia in altri siti nella piena disponibilità di uno dei partecipanti al Gruppo.
La partecipazione al Gruppo è aperta a:
- persone fisiche;
- imprese private, purché il codice ATECO prevalente sia diverso da: 35.1, 35.11.00, 35.12.00, 35.15.00 (settore energia elettrica);
- il condominio.
Non occorre essere allacciati all’impianto né avere tutti lo stesso fornitore di energia. La Tariffa incentivante viene infatti calcolata dal GSE sulla base dei dati comunicati dai singoli fornitori di energia.
Le clausole obbligatorie
Per costituire un Gruppo occorre stipulare un apposito Contratto. Basta una semplice scrittura privata o la delibera assembleare per i Gruppi condominiali. Obbligatorio però indicare:
- Mantenimento dei diritti individuali: ogni partecipante conserva il diritto di scegliere il fornitore di energia e/o mantenere il contratto esistente;
- Diritto di recesso: è garantita la possibilità di uscire dal Gruppo in qualsiasi momento. Possono essere previsti corrispettivi per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, purché risultino ragionevoli e non costituiscano un ostacolo al recesso;
- Destinazione della tariffa premio eccedentaria: l’eventuale importo della tariffa premio che eccede il valore soglia previsto dal GSE deve essere destinato esclusivamente alle persone fisiche.
Ogni Gruppo deve designare anche un Referente, che sarà responsabile della gestione tecnica e amministrativa della richiesta e della gestione degli incentivi.
Quanto paga il GSE
Per l’energia condivisa viene riconosciuta una Tariffa premio per 20 anni. La Tariffa incentivante è strutturata sulla base della raglia dell’impianto e della componente variabile che si attiva quando il prezzo zonale dell’energia scende sotto i 180 €/Mwh. In ogni caso la Tariffa complessiva non può superare:
- 120 €/MWh per impianti fino a 200 kW;
- 110 €/MWh per impianti tra 200 e 600 kW;
- 100 €/MWh per impianti tra 600 kW e 1 MW.
Parallelamente alla Tariffa incentivante, le configurazioni di autoconsumo ricevono un contributo per la valorizzazione dell’energia riconosciuto da ARERA, attualmente pari a circa 8 €/Mwh e aggiornato annualmente in base all’evoluzione dei costi di sistema e delle tariffe di rete.
Così ad esempio, oggi, per un Gruppo di autoconsumatori con un impianto fotovoltaico da 20 kW che condivide 15.000 kWh all’anno, i benefici economici possono superare i 2.000-3.000 euro, considerando:
- Contributo di valorizzazione: circa 600-900 euro;
- Tariffa incentivante: circa 1.200-1.800 euro.
Il proprietario dell’impianto ha inoltre diritto ad incassare i proventi derivanti dalla vendita di energia in eccesso rispetto a quella consumata dal Gruppo, tramite il sistema del Ritiro dedicato.
Aspetti fiscali
Per le persone fisiche la Tariffa incentivante e il contributo ARERA sono esenti da imposte. Invece il corrispettivo per la vendita dell’energia prodotta in eccesso rispetto al fabbisogno costituisce reddito diverso ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera i) del TUIR, in quanto “reddito derivante da attività commerciali non esercitate abitualmente”, e deve essere dichiarato ai fini fiscali.
La domanda
La richiesta di accesso agli incentivi deve essere presentata dal Referente (sul sito del GSE), corredata da:
- Copia del contratto di diritto privato sottoscritto da tutti i partecipanti;
- Documenti di identità del Referente e autocertificazioni dei partecipanti;
- Dati tecnici degli impianti di produzione;
- Codici identificativi dei punti di connessione (POD);
- Preventivi di connessione accettati per i nuovi impianti.
Il GSE ha 60 giorni lavorativi per completare l’istruttoria della domanda. Una volta approvata, il servizio decorre dal primo giorno del mese successivo alla comunicazione di accettazione.
Controlli e verifiche
Il GSE effettua controlli periodici per verificare il mantenimento dei requisiti. I controlli possono essere:
- Documentali: verifica della corrispondenza tra quanto dichiarato e la realtà;
- Fisici: sopralluoghi presso gli impianti per verifiche tecniche;
- Amministrativi: controllo della regolarità dei contratti e delle procedure.
La mancanza dei requisiti può comportare la decadenza totale o parziale degli incentivi, con obbligo di restituzione delle somme indebitamente percepite.
Test preliminare
Prima di investire nella realizzazione degli impianti è possibile anche fare una simulazione sul sito del GSE (>> a questo link). Si può anche richiedere una verifica preliminare di ammissibilità (a pagamento) al GSE. Questo servizio, introdotto per ridurre i rischi di investimento, permette di ottenere conferma dell’ammissibilità della configurazione proposta prima di sostenere i costi di realizzazione.
