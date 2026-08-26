Regolamento condominiale: può stabilire chi è proprietario di un bene?

È complesso stabilire il regime proprietario di un vano interrato all’interno di un caseggiato storico. In contesti simili, la qualificazione del bene, se parte comune oppure proprietà esclusiva, non dipende solo dalla sua collocazione fisica o dalla destinazione funzionale, ma richiede di valutare un insieme articolato di elementi: la storia edilizia del fabbricato, i titoli di provenienza, le risultanze catastali, gli atti di trasferimento e, soprattutto, il regolamento condominiale.

Proprio il regolamento rappresenta spesso il punto più delicato. Non sempre è chiaro se esso possa incidere sulla proprietà dei beni, oppure se debba limitarsi a disciplinarne l’uso. La difficoltà nasce dal fatto che il regolamento può avere natura meramente gestionale (assembleare) oppure contrattuale, e solo in quest’ultimo caso può costituire un vero e proprio titolo negoziale idoneo a modificare diritti reali. Vediamo un caso concreto attraverso una recente ordinanza della Corte di Cassazione.



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Il volume illustra la nuova elencazione delle parti comuni (art. 1117 c.c.) che, oltre a considerare il multiproprietario come condomino, estende in modo evidente la disciplina condominiale al fenomeno del supercondominio ma anche al condhotel, fattispecie recentemente introdotta nel nostro ordinamento. Si prendono in considerazione anche le parti comuni del supercondominio, condominio minimo e condominio parziale. Sono analizzate inoltre le modifiche in materia di mutamento di destinazione d’uso delle parti comuni. Non manca poi un capitolo dedicato all’uso delle parti comuni, evidenziando il nuovo orientamento della Cassazione che sembra favorire sempre più un utilizzo maggiormente rispondente all’esigenze dei condomini. Vengono prese in considerazione inoltre le innovazioni con particolare riguardo a quelle di “interesse sociale” e a quelle legate al fenomeno superbonus 110% (fotovoltaico, colonnine di ricarica, cappotto termico, ecc.), prendendo in considerazione le importanti novità legate all’installazione di un ascensore. Viene approfondito poi il tema della sopraelevazione in condominio con accurato esame delle questioni legate ai limiti del sopralzo. Infine viene affrontato il tema del perimento dell’edificio condominiale; conclude l’opera il problema delle opere nelle parti esclusive e dei limiti regolamentari all’utilizzo delle porzioni private. Giuseppe Bordolli Mediatore e docente in corsi di formazione per le professioni immobiliari, è esperto di Diritto immobiliare con pluriennale esperienza in attività di consulenza per amministrazioni condominiali e società di intermediazione immobiliare. Attualmente è direttore editoriale del sito Condominioweb. È collaboratore del Quotidiano condominio 24 ore, di Diritto.it e di varie riviste di diritto immobiliare. Autore di numerose pubblicazioni in materia.

La vicenda

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 27 giugno 2026 n. 22115, ha affrontato esattamente questo problema, in una vicenda che ruota attorno alla qualificazione di un locale interrato e al valore giuridico del regolamento condominiale del 1962. È questo il nodo interpretativo che la decisione porta in primo piano, mostrando come la natura del regolamento non possa essere liquidata con formule generiche, ma richieda un’analisi attenta della sua formazione, della sua trascrizione e del consenso unanime che lo sorregge.



La vicenda prendeva l’avvio quando alcuni condomini sostenevano che un locale interrato fosse in realtà bene comune e non proprietà esclusiva di un partecipante al condominio. Per questo, nel 2011, notificavano un atto di citazione per far dichiarare la nullità della compravendita del 2001, con cui quel partecipante aveva acquistato il locale dal precedente titolare.

Il convenuto si costituiva e chiedeva di chiamare in causa il proprio dante causa, per essere garantito da eventuali conseguenze della causa. Il soggetto chiamato, a sua volta, affermava di aver venduto il piano interrato come legittimo proprietario, sostenendo che la proprietà gli derivasse da una successione familiare. Il Tribunale di Roma, dopo l’istruttoria, respingeva la domanda, ritenendo che negli atti storici e catastali «i locali in questione… erano stati sempre indicati come accessori ai locali sopra stanti e non come condominiali».

La causa proseguiva in appello per iniziativa di uno degli attori. La Corte d’Appello, però, confermava la decisione del Tribunale: secondo i giudici di secondo grado il locale non era comune. Soprattutto, la Corte affermava che il regolamento condominiale non aveva alcuna valenza ai fini della proprietà, perché destinato solo a disciplinare l’uso delle parti comuni.