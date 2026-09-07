Foro finestra smart: automazione e alimentazione solare senza collegamento alla rete

Nel progetto dell’involucro edilizio, il foro finestra assume oggi un ruolo sempre più articolato: oltre a regolare l’apporto di luce naturale, contribuisce al comfort degli ambienti interni e alle prestazioni energetiche dell’edificio. Parallelamente, la crescente diffusione di sistemi automatizzati e motorizzati pone nuove esigenze progettuali, legate non solo alle prestazioni, ma anche alla semplificazione dell’installazione, all’integrazione impiantistica e alla riduzione dei cablaggi.



In questo contesto si inserisce Solar, la soluzione sviluppata dall’azineda DeFAVERI per il foro finestra, basata su un sistema plug & play autoalimentato che integra automazione, energia solare e domotica in un’unica architettura tecnologica. L’assenza di collegamenti alla rete elettrica consente di semplificare la posa e limitare l’impatto degli impianti sul dettaglio architettonico, con possibili applicazioni sia negli edifici di nuova costruzione sia negli interventi di riqualificazione.



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Alimentazione solare, automazione e integrazione nel foro finestra: come funziona il sistema Il sistema Solar integra l’ecosistema RS100 Solar io di Somfy, composto da motore con tecnologia BLDC e protocollo radio io-homecontrol, pannello fotovoltaico monocristallino ultrasottile con sensore solare integrato e batteria ricaricabile NiMH, capace di garantire fino a 45 giorni di autonomia. La progettazione di ogni componente privilegia accessibilità, smontabilità e sostituibilità, in un’ottica di durabilità del prodotto e manutenzione semplificata. Solar può inoltre essere inoltre integrato con il sistema domotico TaHoma, ampliando le possibilità di gestione intelligente del foro finestra attraverso il controllo remoto e la programmazione di scenari personalizzati in funzione delle condizioni ambientali e delle esigenze dell’utente.

La soluzione è stata sviluppata per integrarsi perfettamente con i monoblocchi DeFAVERI per avvolgibili Inquadra, Riquadra, Infinito e Rifinito, assicurando continuità prestazionale e coerenza estetica all’intero sistema. L’assenza di cablaggi a vista e la perfetta integrazione dei componenti contribuiscono a preservare la pulizia delle linee, un valore sempre più centrale nella progettazione dell’involucro edilizio contemporaneo.

Alimentato esclusivamente dall’energia del sole e realizzato con componenti progettati secondo criteri di sostenibilità, Solar rappresenta un’evoluzione del concetto di foro finestra: un sistema autonomo, efficiente e intelligente che contribuisce alla riduzione dei consumi energetici dell’edificio e risponde alle esigenze di un’architettura orientata all’innovazione, alla qualità del dettaglio e alla responsabilità ambientale. Con Solar, DeFAVERI amplia la propria ricerca sul sistema foro finestra, proponendo una soluzione che interpreta le nuove esigenze della progettazione contemporanea, dove tecnologia, prestazioni e qualità architettonica convergono in un unico elemento integrato.



Per ulteriori informazioni

defaveri.it

Suggeriamo: VOLUME Progettare il comfort abitativo Il comfort abitativo è il risultato di un equilibrio dinamico tra l’uomo e l’ambiente costruito, dove la qualità dell’aria, il controllo termoigrometrico, l’acustica e l’illuminazione si intrecciano con le risposte sensoriali e psicofisiche dell’individuo. Questo volume propone un approccio interdisciplinare alla progettazione degli spazi abitativi, connettendo i principi delle neuroscienze con le soluzioni tecniche per garantire il benessere indoor. Attraverso un’analisi comparata tra il funzionamento del corpo umano e le prestazioni dell’involucro edilizio, gli autori offrono una guida alla progettazione consapevole degli ambienti, mettendo in relazione sistemi impiantistici, materiali e tecnologie costruttive con le percezioni sensoriali di chi abita gli spazi. La trattazione è arricchita da numerosi esempi applicativi dedicati a residenze, scuole, hotel, luoghi di lavoro e cantine, con un’attenzione particolare alla gestione della salubrità, all’efficienza energetica e alla sostenibilità ambientale. Uno strumento indispensabile per architetti, ingegneri e progettisti impegnati nella definizione di spazi che migliorano la qualità della vita quotidiana. Mirko GiuntiniIngegnere, si occupa da anni di progetti di edifici ecosostenibili. È consulente energetico e docente dell’Agenzia CasaClima, Esperto in Edilizia Sostenibile (EES) ed Esperto in Gestione dell’Energia (EGE). Svolge attività di docente in corsi di specializzazione e master su tematiche di sostenibilità ambientale e costruzioni sostenibili organizzati da ordini professionali, enti pubblici e privati, scuole e centri di formazione di importanza nazionale.Rosita RomeoGiornalista, Consulente CasaClima, Esperta di comfort abitativo, Sociologa con un diploma e relativa abilitazione di geometra. Se con le conoscenze tecniche progetta edifici secondo i parametri dei protocolli di CasaClima con quelle sociologiche si occupa degli effetti del discomfort abitativo sul cervello e conseguenzialmente sugli atteggiamenti e comportamenti individuali. Mirko Giuntini, Rosita Romeo | Maggioli Editore 2025 32.30 € Scopri di più