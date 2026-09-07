Categorie principali
Altre categorie
Network Maggioli
    Registrarsi conviene

    Tanti vantaggi subito accessibili

  • 1

    Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato PDF

  • 2

    Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

  • 3

    Iscrizione al network dei professionisti

  • 4

    Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

Foro finestra smart: automazione e alimentazione solare senza collegamento alla rete

Alimentato esclusivamente dall’energia solare, il nuovo sistema DeFAVERI integra motore, pannello fotovoltaico e batteria nel monoblocco, eliminando i cablaggi a vista e consentendo la gestione domotica del foro finestra nelle nuove costruzioni e nelle riqualificazioni.

Scarica PDF Stampa

Nel progetto dell’involucro edilizio, il foro finestra assume oggi un ruolo sempre più articolato: oltre a regolare l’apporto di luce naturale, contribuisce al comfort degli ambienti interni e alle prestazioni energetiche dell’edificio. Parallelamente, la crescente diffusione di sistemi automatizzati e motorizzati pone nuove esigenze progettuali, legate non solo alle prestazioni, ma anche alla semplificazione dell’installazione, all’integrazione impiantistica e alla riduzione dei cablaggi.

In questo contesto si inserisce Solar, la soluzione sviluppata dall’azineda DeFAVERI per il foro finestra, basata su un sistema plug & play autoalimentato che integra automazione, energia solare e domotica in un’unica architettura tecnologica. L’assenza di collegamenti alla rete elettrica consente di semplificare la posa e limitare l’impatto degli impianti sul dettaglio architettonico, con possibili applicazioni sia negli edifici di nuova costruzione sia negli interventi di riqualificazione.

>> Vorresti ricevere articoli come questo? Clicca qui, è gratis

Indice

Foro finestra smart: automazione e alimentazione solare senza collegamento alla rete googletabs

Aggiungi Ediltecnico come fonte preferita su Google.

Seguici su Google

Alimentazione solare, automazione e integrazione nel foro finestra: come funziona il sistema

Il sistema Solar integra l’ecosistema RS100 Solar io di Somfy, composto da motore con tecnologia BLDC e protocollo radio io-homecontrol, pannello fotovoltaico monocristallino ultrasottile con sensore solare integrato e batteria ricaricabile NiMH, capace di garantire fino a 45 giorni di autonomia. La progettazione di ogni componente privilegia accessibilità, smontabilità e sostituibilità, in un’ottica di durabilità del prodotto e manutenzione semplificata.

Solar può inoltre essere inoltre integrato con il sistema domotico TaHoma, ampliando le possibilità di gestione intelligente del foro finestra attraverso il controllo remoto e la programmazione di scenari personalizzati in funzione delle condizioni ambientali e delle esigenze dell’utente.

Foro finestra smart: automazione e alimentazione solare senza collegamento alla rete Solar schema

La soluzione è stata sviluppata per integrarsi perfettamente con i monoblocchi DeFAVERI per avvolgibili Inquadra, Riquadra, Infinito e Rifinito, assicurando continuità prestazionale e coerenza estetica all’intero sistema. L’assenza di cablaggi a vista e la perfetta integrazione dei componenti contribuiscono a preservare la pulizia delle linee, un valore sempre più centrale nella progettazione dell’involucro edilizio contemporaneo.

Foro finestra smart: automazione e alimentazione solare senza collegamento alla rete Solar ambientato
Foro finestra smart: automazione e alimentazione solare senza collegamento alla rete DF Render Solar esterno

Alimentato esclusivamente dall’energia del sole e realizzato con componenti progettati secondo criteri di sostenibilità, Solar rappresenta un’evoluzione del concetto di foro finestra: un sistema autonomo, efficiente e intelligente che contribuisce alla riduzione dei consumi energetici dell’edificio e risponde alle esigenze di un’architettura orientata all’innovazione, alla qualità del dettaglio e alla responsabilità ambientale.

Con Solar, DeFAVERI amplia la propria ricerca sul sistema foro finestra, proponendo una soluzione che interpreta le nuove esigenze della progettazione contemporanea, dove tecnologia, prestazioni e qualità architettonica convergono in un unico elemento integrato.

Per ulteriori informazioni
defaveri.it

Suggeriamo:

VOLUME

Progettare il comfort abitativo

Il comfort abitativo è il risultato di un equilibrio dinamico tra l’uomo e l’ambiente costruito, dove la qualità dell’aria, il controllo termoigrometrico, l’acustica e l’illuminazione si intrecciano con le risposte sensoriali e psicofisiche dell’individuo. Questo volume propone un approccio interdisciplinare alla progettazione degli spazi abitativi, connettendo i principi delle neuroscienze con le soluzioni tecniche per garantire il benessere indoor. Attraverso un’analisi comparata tra il funzionamento del corpo umano e le prestazioni dell’involucro edilizio, gli autori offrono una guida alla progettazione consapevole degli ambienti, mettendo in relazione sistemi impiantistici, materiali e tecnologie costruttive con le percezioni sensoriali di chi abita gli spazi. La trattazione è arricchita da numerosi esempi applicativi dedicati a residenze, scuole, hotel, luoghi di lavoro e cantine, con un’attenzione particolare alla gestione della salubrità, all’efficienza energetica e alla sostenibilità ambientale. Uno strumento indispensabile per architetti, ingegneri e progettisti impegnati nella definizione di spazi che migliorano la qualità della vita quotidiana. Mirko GiuntiniIngegnere, si occupa da anni di progetti di edifici ecosostenibili. È consulente energetico e docente dell’Agenzia CasaClima, Esperto in Edilizia Sostenibile (EES) ed Esperto in Gestione dell’Energia (EGE). Svolge attività di docente in corsi di specializzazione e master su tematiche di sostenibilità ambientale e costruzioni sostenibili organizzati da ordini professionali, enti pubblici e privati, scuole e centri di formazione di importanza nazionale.Rosita RomeoGiornalista, Consulente CasaClima, Esperta di comfort abitativo, Sociologa con un diploma e relativa abilitazione di geometra. Se con le conoscenze tecniche progetta edifici secondo i parametri dei protocolli di CasaClima con quelle sociologiche si occupa degli effetti del discomfort abitativo sul cervello e conseguenzialmente sugli atteggiamenti e comportamenti individuali.

 

Mirko Giuntini, Rosita Romeo | Maggioli Editore 2025

32.30 €

Scopri di più

Iscriviti alla newsletter

Si è verificato un errore durante la tua richiesta.

Scegli quale newsletter vuoi ricevere

Autorizzo l’invio di comunicazioni a scopo commerciale e di marketing nei limiti indicati nell’informativa.

Presto il consenso all’uso dei miei dati per ricevere proposte in linea con i miei interessi.

Cliccando su “Iscriviti” dichiari di aver letto e accettato la privacy policy.

Iscriviti

Iscrizione completata

Grazie per esserti iscritto alla newsletter.

Seguici sui social


Redazione Tecnica

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento

Leggi anche
Soluzioni progettuali
Aquascud 501 di Volteco: la membrana liquida pronta all’uso per l’impermeabilizzazione delle superfici pedonabili

La membrana liquida elastica pronta all’uso è pensata per camminamenti, coperture piane e terrazzi s…

Redazione Tecnica 04/09/26
background-color: #fb580a; display: inline-block; margin-right: 10px; width: 22px; height: 22px; cursor: pointer; font-weight: bold; color: #fff; border-radius: 32px;
Soluzioni progettuali
Consumi di gas negli edifici: i fattori che incidono sulle prestazioni energetiche e sulla spesa

Dalle dispersioni dell’involucro al rendimento della caldaia, fino a termostati smart, ventilazione …

Redazione Tecnica 04/09/26
background-color: #fb580a; display: inline-block; margin-right: 10px; width: 22px; height: 22px; cursor: pointer; font-weight: bold; color: #fff; border-radius: 32px;
Soluzioni progettuali
Umidità e muffe sulle pareti interne: il ruolo delle pitture nella prevenzione e nel risanamento

La pittura può contribuire a contrastare muffa e condensa, ma solo dopo aver individuato l’origine d…

Redazione Tecnica 04/09/26
background-color: #fb580a; display: inline-block; margin-right: 10px; width: 22px; height: 22px; cursor: pointer; font-weight: bold; color: #fff; border-radius: 32px;
Soluzioni progettuali
Sistemi antieffrazione: classi di resistenza, materiali e posa, cosa valutare

La resistenza all’effrazione non dipende da un singolo componente, ma dall’insieme di anta, serratur…

Redazione Tecnica 03/09/26
background-color: #fb580a; display: inline-block; margin-right: 10px; width: 22px; height: 22px; cursor: pointer; font-weight: bold; color: #fff; border-radius: 32px;