Motorizzazione tapparelle, RS100 IO di Somfy diventa solare: RS100 Solar io

Le soluzioni di motorizzazione solare stanno crescendo rapidamente e stanno gradualmente guadagnando l’attenzione del mercato grazie alla loro facilità d’uso e autonomia; infatti, sono da tre a quattro volte più veloci da installare rispetto alle motorizzazioni elettriche convenzionali e non richiedono alcuna modifica domestica.



I vantaggi dei motori solari in termini di risparmio energetico sono reali e la consapevolezza degli utenti sta crescendo. Ad oggi, non a caso, un motore su due installato in ristrutturazione è solare.



Di fronte a questo mercato in rapida crescita, Somfy combina il lancio di RS100 Solar io con un ecosistema completo di servizi dedicati ai professionisti per aiutarli a sfruttare ancora di più le loro competenze e fornire loro una maggiore tranquillità in ogni fase dell’installazione.



Da RS100 io a RS100 Solar io Nel 2015, Somfy ha lanciato il motore RS100 io, combinando il meglio delle innovazioni Somfy: intelligenza, silenziosità e controllo del movimento. Ancora oggi la qualità dell’RS100 io è un riferimento sul mercato per la sua affidabilità e l’aumento della qualità percepita della tapparella motorizzata.



La sua tecnologia è progettata per adattarsi perfettamente alla vita di tutti i giorni grazie a un motore più silenzioso e a un movimento controllato con la sua velocità regolabile.



RS100 Solar io ha anche tutte le caratteristiche per proteggere la tapparella e garantirne una lunga durata: rilevamento degli ostacoli, protezione antigelo e resistenza all’effrazione.

Una soluzione universale e affidabile, con garanzia di 7 anni Il nuovo motore RS100 Solar io può essere installato ovunque, indipendentemente dalla quantità di luce solare, e si adatta a tutti i tipi e dimensioni di tapparelle, dalle piccole finestre alle vetrate fino a 4 metri.



Poiché funziona senza elettricità, questa soluzione autonoma può essere installata senza eseguire lavori all’interno dell’abitazione, evitando potenziali danni all’interno.



Il pannello solare in resina monocristallina di 6 mm di spessore è perfettamente integrato nell’alloggiamento della tapparella. La batteria da 2200 mAh ha un’autonomia di almeno 45 giorni (basata su due aperture intere e due chiusure complete al giorno). Una nuova funzione brevettata da Somfy adatta la velocità se la batteria è scarica.



Somfy garantisce un servizio di assistenza efficiente e prolungato nel tempo, offrendo una garanzia di sette anni.

Una nuova funzione per ottimizzare le prestazioni energetiche RS100 Solar io è connesso e compatibile con tutti i prodotti Somfy tramite TaHoma® switch e può essere controllato da uno smartphone o da un assistente vocale.



Oltre a beneficiare dell’intero ecosistema TaHoma®, RS100 Solar io ha un sensore di luce solare integrato nel pannello solare, che apre o chiude automaticamente la tapparella in base alle condizioni atmosferiche.



Con pochi clic nell’applicazione TaHoma®, gli utenti possono programmare scenari in modo che le tapparelle siano sempre nella posizione corretta al momento giusto, riducendo così il consumo di riscaldamento in inverno e mitigando il calore interno durante le ondate di calore estive.



Il sensore misura la luminosità e la luce solare di ogni tapparella, consentendo di personalizzarne il controllo e ottimizzare il comfort termico. Grazie all’automazione delle tapparelle, gli utenti possono risparmiare tra il 10% e il 30% sul consumo di riscaldamento rispetto alle protezioni solari manuali *.

Per i professionisti, un ecosistema completo di servizi Con il nuovo motore RS100 Solar io, i professionisti beneficiano di un ecosistema completo di servizi per supportarli in ogni fase dell’installazione. L’applicazione SolarApp garantisce la fattibilità e l’affidabilità dell’impianto fotovoltaico, consentendo agli installatori di verificare immediatamente le prestazioni delle soluzioni solari di Somfy in uno specifico ambiente di installazione.



Inoltre, l’applicazione TaHoma® Pro li supporta nella messa in servizio delle installazioni connesse in modo rapido, efficiente e senza errori. Infine, lo strumento di manutenzione Serv-e-Go® consente agli installatori di diagnosticare da remoto e preparare i loro interventi per risparmiare tempo.



