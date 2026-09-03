Sistemi antieffrazione: classi di resistenza, materiali e posa, cosa valutare

Una porta antieffrazione funziona come un insieme formato da anta, telaio, controtelaio, serratura, cilindro, defender, cerniere e ancoraggi alla muratura. Concentrarsi soltanto sullo spessore dell’acciaio o sul numero dei punti di chiusura offre quindi una lettura incompleta. Un componente molto resistente può essere vanificato da un fissaggio debole o da una parete non adeguata.

Prima di valutare il portone di casa è utile verificare la classe dichiarata, la documentazione del produttore e le condizioni alle quali la prestazione è stata provata. La certificazione riguarda il sistema completo, non una generica somma di accessori acquistati separatamente.

Anche il rilievo del vano è decisivo. Scegliere porte blindate a misure standard e rendersi conto solo dopo di misure errate, irregolarità della muratura e controtelai deteriorati può portare a lavorazioni specifiche molto più costose. La posa deve seguire le indicazioni tecniche previste per quel modello, perché tipo, numero e posizione degli ancoraggi incidono sulla risposta a una sollecitazione.



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La scelta va collegata al rischio reale : piano dell’abitazione, esposizione del varco, tempo a disposizione dell’intruso, presenza di altre protezioni e valore dei beni custoditi. Una classe più alta non compensa una muratura fragile o una posa approssimativa . Il certificato e la dichiarazione del produttore devono riferirsi alla configurazione effettivamente fornita. Modifiche non previste a serratura, pannelli, vetri o accessori possono alterare il comportamento verificato in laboratorio.

Le norme della serie EN 1627 classificano la resistenza all’effrazione di porte, finestre e chiusure . Le classi crescono in funzione del tipo di attacco previsto, degli utensili utilizzati nelle prove e del tempo di resistenza convenzionale. Non descrivono l’inviolabilità del prodotto, ma permettono di confrontare serramenti testati con criteri omogenei .

Acciai, rinforzi e protezione dei punti vulnerabili

L’evoluzione dei materiali ha migliorato la resistenza di piastre e rinforzi, ma la qualità non si misura soltanto con la durezza. Acciai e leghe devono combinare resistenza al taglio, capacità di assorbire gli urti e stabilità delle saldature. Materiali e spessori vengono distribuiti in modo mirato, soprattutto intorno a serratura, cilindro e cerniere.

Piastre antitrapano e defender proteggono il cilindro dagli attacchi diretti. Rostri e punti di chiusura contrastano il sollevamento o la separazione dell’anta dal telaio.



La geometria dei rinforzi è importante quanto il materiale impiegato, perché deve trasferire le forze verso le parti più robuste della struttura. Affidarsi a descrizioni commerciali generiche, come “acciaio speciale” o “lega ad alta resistenza”, non basta. Schede tecniche, prove e compatibilità tra componenti forniscono indicazioni molto più utili.