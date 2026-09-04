Umidità e muffe sulle pareti interne: il ruolo delle pitture nella prevenzione e nel risanamento

EBOOK

<p>Questa guida in formato ebook<strong> spiega con la massima chiarezza possibile i principali fenomeni legati alla formazione dell’umidità, della condensa e delle muffe nelle abitazioni, per limitare il danno che questi possono causare alle abitazion</strong>i. L’umidità, infatti, è in assoluto la prima causa di degrado degli edifici e, secondo studi recenti, risulta responsabile dell’80% dei danni che questi subiscono nel tempo.</p><p>L’ebook tratta in un formato agile, completo e rigoroso il tema dei<strong> danni provocati dalle più frequenti cause di umidità</strong> (di risalita, da condensazione, da assorbimento igroscopico, da contatto con il terreno, ecc.) e fornisce indicazioni su prevenzione ed eliminazione del problema. Un intero capitolo è dedicato ai <strong>fenomeni di condensa e le relative strategie per la prevenzione e per porre in atto correttivi efficaci.</strong></p><p>Completa l’opera la trattazione dell'<strong>impermeabilizzazione</strong> (materiali, tecniche e metodi per riparazioni e ripristino) e delle muffe in casa con un’analisi dettagliata delle cause della loro formazione, gli effetti della loro presenza e le modalità di correzione. Da ultimo, ma non meno importante, l’autore dedica una parte dell’ebook ai “miti da sfatare”, spiegando perché le convinzioni più diffuse su umidità, condense e muffe sono prive di fondamento.</p><p><strong>Marco Argiolas</strong><br> Patologo Edile®, opera da oltre 35 anni nell’edilizia residenziale, commerciale e industriale. Specializzato nella comprensione e correzione dei danni e difetti nelle costruzioni. Ha un’esperienza approfondita nel settore delle impermeabilizzazioni, nei materiali per il ripristino ed il rinforzo del cemento armato e della muratura.Da diversi anni approfondisce la conoscenza dell’acqua e dell’umidità in tutte le sue manifestazioni. Su tale tema ha scritto cinque libri, un ebook, ed ho ottenuto quattro brevetti di invenzione industriale. Coordinatore scientifico del CoNaPE (Convegno Nazionale Patologie Edilizie) e del Corso di Alta Formazione sulla Patologia Edilizia, giunta alla V edizione nel 2025.</p>

Marco Argiolas | Maggioli Editore 2025