Aquascud 501 di Volteco: la membrana liquida pronta all’uso per l’impermeabilizzazione delle superfici pedonabili

L’impermeabilizzazione di terrazzi, coperture piane e camminamenti richiede soluzioni capaci di combinare protezione dall’acqua, resistenza meccanica e continuità prestazionale nel tempo. In questi contesti, la superficie impermeabilizzata non svolge soltanto una funzione tecnica, ma diventa anche uno strato direttamente esposto al calpestio, agli agenti atmosferici, ai raggi UV e alle esigenze estetiche dell’edificio.
In questo ambito si inserisce Aquascud 501 di Volteco, membrana liquida impermeabile elastica pronta all’uso, sviluppata con alta resistenza al calpestio per superfici pedonabili. Disponibile nei colori grigio, rosso e verde, il prodotto unisce funzionalità, design e protezione impermeabile con un raffinato impatto estetico.
La soluzione completa la gamma Aquascud System e punta a semplificare gli interventi di impermeabilizzazione su superfici esistenti, con una posa rapida, una buona adattabilità alle deformazioni superficiali e prestazioni certificate. Scopriamo di più.
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Indice
Nato dall’esperienza di cantiere
Aquascud 501 di Volteco rappresenta il frutto concreto dell’approccio collaborativo dell’azienda con la sua rete di applicatori certificati Team H2Out.
È proprio grazie ai riscontri diretti dai cantieri che Volteco ha deciso di immettere sul mercato una membrana liquida che possa rispondere esattamente alle esigenze operative più critiche: pedonabilità, colori durevoli e posa rapida su varie tipologie di supporti.
Le prestazioni tecniche di Aquascud 501
Aquascud 501 di Volteco si applica con successo su supporti eterogenei – come membrane liquide polimero modificate, guaine bituminose stabilizzate, lamiere zincate, vetroresina, fibrocemento, calcestruzzo, massetti e pavimentazioni in gres o klinker – è resistente a carichi costanti e dinamici, anche in aree soggette a frequente calpestio, e offre affidabilità e ottima pedonabilit.
Ecco in sintesi i cinque maggio vantaggi che rendono Aquascud 501 una soluzione molto apprezzata dal mercato:
- Ottima pedonabilità, resistendo a carichi costanti e dinamici anche in aree ad intenso calpestio;
- design integrato con tre colori (grigio, rosso, verde) per armonia estetica e funzionalità;
- durabilità superiore con alta resistenza a UV e agenti atmosferici;
- elasticità e adesione che seguono le deformazioni superficiali senza protezioni aggiuntive;
- applicazione rapida, pronta all’uso.
Aquascud 501 infatti offre una garanzia certificata su superfici pedonabili (indice P4, punzonamento L4), garantisce resistenza meccanica ideale per aree pedonabili e accessi manutentivi occasionali, ed è inoltre atossico (privo di solventi VOC, conforme alle normative ambientali).
Il sistema Aquascud evoluto
Aquascud 501 va a completare la gamma Aquascud System di Volteco, già nota per l’applicazione su pavimentazioni esistenti di terrazzi e balconi, senza demolizioni. Aquascud 501 non è solo una membrana liquida: rappresenta la risposta concreta alle esigenze operative degli applicatori, un ponte tra cantiere e innovazione tecnologica che rende l’impermeabilizzazione pedonabile estetica e performante.
Per una posa a regola d’arte, Volteco raccomanda gli applicatori certificati Team H2Out, un network di professionisti che hanno seguito un percorso formativo specifico con le soluzioni Volteco ed hanno quindi un’estensiva esperienza nell’applicazione dei prodotti.
Per ulteriori informazioni
volteco.com
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Impermeabilizzazioni in edilizia
Le impermeabilizzazioni sono sempre state un elemento di particolare criticità delle costruzioni, dove i rischi sono rilevanti, gli errori molto frequenti, e i danni talvolta importanti. Spesso la correzione dei difetti diventa molto onerosa, anche perché non si limita alla pura e semplice riparazione del sistema impermeabile, ma necessita di opere aggiuntive e integrative, come il rifacimento di massetti e pavimenti e la sostituzione degli isolanti.Sempre più frequentemente, agli oneri della riqualificazione si sommano quelli relativi ai contenziosi legali, che stanno purtroppo diventando via via più impegnativi, sia in termini di costi che di tempo richiesto per la loro gestione. Con questo nuovo Manuale, Marco Argiolas (già autore di “Umidità da risalita muraria” e “Muffe e condense negli edifici”) cercherà di fare un po’ di chiarezza su temi in esame, secondo una successione logica che parte dall’analisi dei concetti di base, come la definizione e il significato di impermeabilità, per poi approfondire le conoscenza dei sistemi impermeabili. Nei capitoli seguenti Argiolas affronta e descrive dettagliatamente il tema delle sollecitazioni alle quali sono sottoposti i materiali ed i sistemi impermeabili, per favorire la comprensione e l’interpretazione di come ciascun fattore sollecitante eserciti i propri effetti.Un intero capitolo è dedicato all’acqua di origine meteorica, dove si descrivono e si analizzano tutte le manifestazioni ad essa correlate, con riferimento all’edificio. L’autore elenca, poi, i materiali ed i sistemi impermeabili, suddividendoli per tipologia, prestazione e applicabilità e descrive le impermeabilizzazioni strutturali e quelle dei locali interrati, con particolare riferimento alle interazioni esistenti fra l’acqua di falda e l’edificio.Infine descrive l’impermeabilità al vapore, all’aria al vento e al gas radon, trattandosi di temi di sempre maggiore interesse, analizza e descrive le principali criticità che mettono in crisi la funzionalità delle impermeabilizzazioni. L’ultimo capitolo raccoglie e riassume le principali normative del settore, con lo scopo di fornire al lettore degli utili riferimenti sul tema. Il testo sarà utile alle imprese generali di costruzioni, agli artigiani edili, ai tecnici di qualunque livello e grado, ai proprietari immobiliari e agli amministratori di condominio. Disponibili in allegato al volume le schede online con funzione di approfondimento delle tematiche già trattate nel volume. Mostrano al lettore alcune situazioni utili da riconoscere e da analizzare, ripetendo concetti già esposti e spiegati in precedenza, completandone la descrizione. Per effettuare l’accesso alle schede:• collegati al sito www.approfondimenti.maggioli.it;• registrati compilando la form e inserendo il codice d’accesso che trovi sul retro del presente cartoncino;• conferma la registrazione seguendo le istruzioni della email che riceverai;• seleziona l’area “Impermeabilizzazione in edilizia” nel sito www.approfondimenti. maggioli.it, inserisci la email appena registrata e accedi al materiale riservato. Marco Argiolas, Tecnico esperto in danni e difetti delle costruzioni specializzato nell’umidità in qualsiasi manifestazione. Svolge attività di ricerca tecnica e scientifica per lo sviluppo di prodotti innovativi contro l’umidità nelle costruzioni. Ha una conoscenza approfondita dei materiali e delle tecniche costruttive, teoriche e pratiche, sia in ambito civile che industriale
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