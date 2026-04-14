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I nuovi elaborati di progetto dopo il d.M. 24/11/2025 sui CAM

Il DM 24 novembre 2025 amplia elaborati e contenuti progettuali legati ai CAM, pena l’irregolarità della procedura: ecco la checklist degli elaborati tra nuove relazioni, piani e integrazioni obbligatorie.

Marco Agliata 14/04/26
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Il d.M. 24 novembre 2025 con il relativo Allegato 1 entrati in vigore dal 1° febbraio 2026 ampliano, in modo molto dettagliato, le specifiche, elaborati e procedure da applicare ai sensi dell’articolo 57 del d.lgs. 36/2023 in merito ai Criteri Ambientali Minimi.

Questa condizione comporta, già in fase progettuale, una necessaria integrazione di elaborati già esistenti e l’inclusione di quelli di nuova emanazione riportati dal decreto.

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Indice

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Elenchi degli elaborati

Negli elenchi degli elaborati organizzati di seguito, sulla base di quelli da predisporre per la gara (di progettazione e esecuzione delle opere) e quelli previsti per i due livelli di progettazione, sono indicati:

  • gli elaborati già esistenti per i quali è richiesta un’integrazione;
  • gli elaborati di nuova definizione che devono essere predisposti dal progettista.

Questa puntualizzazione del quadro documentale del progetto comprensivo anche degli elaborati e specifiche relativi ai CAM trova conferma della sentenza 919/2026 del Consiglio di Stato, che ha stabilito l’irregolarità della gara carente di queste specifiche.

Integrazioni CAM: fasi interessate

I nuovi elaborati di progetto dopo il d.M. 24/11/2025 sui CAM Agliata aprile

Fase della programmazione degli interventi

  • a) integrazioni specifiche nel Documento di Indirizzo alla Progettazione (Capitolo 1.3.3 dell’Allegato 1 al d.M. 24/11/2025).

Specifiche per i documenti di gara di progettazione ed esecuzione delle opere

  • b) criteri premianti per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi (Capitoli 3.2.1 e succ. dell’Allegato 1 al d.M. 24/11/2025);
  • c) criteri per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi (Capitoli 4.1 e succ. dell’Allegato 1);
  • d) criteri premianti e requisiti di competenza applicabili ai progettisti e al personale di cantiere (Punti 2.6.1 e succ. dell’Allegato 1 al d.M. 24/11/2025);
  • e) integrazione della valutazione del ciclo di vita (LCA – Life Cycle Assessment) e della valutazione dei costi del ciclo di vita (LCC – Life Cycle Costing) che rientrano nei criteri premiali 1.3.2 dell’Allegato 1 al d.M. 24/11/2025).
  • f) clausole contrattuali per le gare di lavori per interventi edilizi;
  • g) criteri premianti per l’affidamento dei lavori di interventi edilizi;
  • h) criteri per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
  • i) clausole contrattuali.

Elaborati del progetto di fattibilità tecnico-economica (art. 6, comma 7, All. I.7 al d.lgs. 36/2023)

  1. relazione generale;
  2. Nuovo elaborato CAM – relazione tecnica ed elaborati di applicazione dei criteri minimi ambientali (CAM) di riferimento;
  3. relazione tecnica, corredata di rilievi, accertamenti, indagini e studi specialistici;
  4. relazione di verifica preventiva dell’interesse archeologico (articolo 28, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ed eventuali indagini dirette sul terreno, anche digitalmente supportate tramite la procedura di cui all’Allegato I.8;
  5. studio di impatto ambientale, per le opere soggette a valutazione di impatto ambientale, di seguito «VIA»;
  6. relazione di sostenibilità dell’opera;
  7. rilievi plano-altimetrici e stato di consistenza delle opere esistenti e di quelle interferenti nell’immediato intorno dell’opera da progettare;
  8. modelli informativi e relativa relazione specialistica, sulla modellazione informativa nei casi previsti dall’articolo 43 del codice;
  9. elaborati grafici delle opere, nelle scale adeguate, integrati e coerenti con i contenuti dei modelli informativi, quando presenti;
  10. computo estimativo dell’opera;
  11. quadro economico di progetto;
  12. piano economico e finanziario di massima, per le opere da realizzarsi mediante partenariato pubblico-privato;
  13. cronoprogramma;
  14. piano di sicurezza e di coordinamento, finalizzato alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché in applicazione dei vigenti accordi sindacali in materia;
  15. in caso di appalto integrato ai sensi dell’articolo 21 del presente allegato, il capitolato informativo nei casi previsti dall’articolo 43 del codice;
  16. piano preliminare di manutenzione dell’opera e delle sue parti;
  17. piano preliminare di monitoraggio geotecnico e strutturale;
  18. per le opere soggette a VIA, e comunque ove richiesto, piano preliminare di monitoraggio ambientale;
  19. piano particellare delle aree espropriande o da acquisire, ove pertinente.

Elaborati del progetto esecutivo (art. 22, comma 4, All. I.7 al d.lgs. 36/2023)

  1. relazione generale;
  2. Nuovo elaborato CAMRelazione CAM che si aggiunge alle altre relazioni di progetto (Capitolo 2.1.1 dell’Allegato 1 al d.M. 24/11/2025);
  3. relazioni specialistiche;
  4. elaborati grafici, comprensivi anche di quelli relativi alle strutture e agli impianti, nonché, ove previsti, degli elaborati relativi alla mitigazione ambientale, alla compensazione ambientale, al ripristino e al miglioramento ambientale;
  5. calcoli del progetto esecutivo delle strutture e degli impianti;
  6. piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti;
    • integrazione CAM – Piano di manutenzione, integrazioni 2.3.16 dell’Allegato 1 al d.M. 24/11/2025);
    • integrazione CAM – Programma di monitoraggio per le verifiche e la riduzione del radon (piano di manutenzione) – (Capitolo 2.3.11 dell’Allegato 1 al d.M. 24/11/2025);
  7. aggiornamento del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
  8. quadro di incidenza della manodopera;
  9. cronoprogramma;
  10. elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;
  11. computo metrico estimativo e quadro economico;
  12. schema di contratto e capitolato speciale di appalto;
    • integrazione CAM – clausole contrattuali per le gare di lavori per interventi edilizi (Capitoli 3.1.1 e succ. dell’Allegato 1 al d.M. 24/11/2025);
    • integrazione CAM – il capitolato speciale d’appalto deve integrare le clausole contrattuali Capitolo 2.1.2 dell’Allegato 1 al d.M. 24/11/2025);
    • integrazione CAM nel capitolato speciale d’appalto, delle norme di riferimento per l’informazione ambientale aggiuntiva relativa alla percentuale di contenuto di materiale riciclato, recuperato e sottoprodotto (Capitolo dell’Allegato 1 al d.M. 24/11/2025);
    • integrazione CAM – nel capitolato speciale d’appalto – specifiche tecniche di livello territoriale e urbanistico;
    • integrazione CAM – nel capitolato speciale d’appalto – specifiche tecniche per gli edifici e manufatti;
    • integrazione CAM – nel capitolato speciale d’appalto – specifiche tecniche per le opere e gli impianti – caratteristiche dei prodotti, materiali e parti tecnologiche;
    • integrazione CAM – nel capitolato speciale d’appalto – specifiche tecniche relative al cantiere;
    • integrazione CAM – nel capitolato speciale d’appalto – implementazione della base dati del BIM da parte del progettista nei casi di obbligatorietà del BIM indicati dall’articolo 43, commi 1 e 2 del d.lgs. 36/2023 (non costituiscono più criterio premiante) (Capitolo 2.1.3 dell’Allegato 1 al d.M. 24/11/2025);
  13. Nuovo elaborato CAMPiano di decostruzione e demolizione selettiva a fine vita (Capitolo 2.3.17 dell’Allegato 1 al d.M. 24/11/2025);
  14. Nuovo elaborato CAMPiano di riutilizzo, riciclo e recupero dei rifiuti da C&D (almeno il 70% dei rifiuti da destinare a riciclaggio) (Capitolo 2.5.4 dell’Allegato 1 al d.M. 24/11/2025);
  15. Nuovo elaborato CAM – Piano ambientale di cantiere che deve includere possibili criticità sull’impatto, misure da adottare, protezione o rimozione specie arboree, misure per efficienza energetica e tutte le misure necessarie alla riduzione degli impatti (Capitolo 2.5.1 dell’Allegato 1 al d.M. 24/11/2025);
  16. Nuovo elaborato CAM – Piano di decostruzione e demolizione selettiva a fine vita incide nella progettazione al fine di realizzare edifici resilienti al fine di consentire il recupero dei materiali (capitolo 2.5.17 dell’Allegato 1 al d.M. 24/11/2025);
  17. piano particellare di esproprio aggiornato;
  18. fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera, recante i contenuti di cui all’allegato XVI al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
  19. modelli informativi e relativa relazione specialistica sulla modellazione informativa, nei casi previsti dall’articolo 43 del codice;
  20. capitolato informativo nei casi previsti dall’articolo 43 del codice;
  21. Nuovo elaborato CAM – relazione CAM dell’impresa appaltatrice (capitolo 3.1.1 dell’Allegato 1 al d.M. 24/11/2025) rendicontazione dell’impresa per i criteri di affidamento descrivendo scelte e procedure adottate in conformità con la relazione inziale CAM – viene redatta alla fine dell’esecuzione dell’opera.

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Marco Agliata

Architetto, libero professionista, impegnato nel settore della programmazione, esecuzione e monitoraggio di opere pubbliche e private, esperto di problematiche ambientali, energetiche e della sicurezza. Svolge attività di consulenza per Enti pubblici e privati sulla programmazio…Continua a leggere

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