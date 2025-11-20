Edifici, salute e cambiamento climatico: sfide e opportunità per i tecnici delle costruzioni

Il cambiamento climatico ha amplificato le criticità dell’edilizia abitativa nel garantire condizioni salubri. Le popolazioni globali sono sempre più esposte a rischi ambientali – temperature estreme, incendi, inondazioni, siccità, inquinamento atmosferico – che si manifestano direttamente negli spazi residenziali, contribuendo all’incremento di patologie respiratorie, cardiovascolari, infettive e psichiche.



In questo contesto, l’abitazione si configura come un determinante sociale primario della salute. Può fungere da protezione o, al contrario, da amplificatore delle disuguaglianze sanitarie. L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha riconosciuto l’alloggio come fattore di rischio emergente, ma le politiche abitative restano sottoutilizzate come strumenti di sanità pubblica.



L’ edilizia abitativa , modellata da dinamiche socio-economiche e normative, è centrale per mitigare gli impatti climatici e favorire l’adattamento . Gli eventi estremi destabilizzano gli insediamenti e alterano i sistemi abitativi, generando una domanda urgente di soluzioni resilienti . Le conseguenze si riflettono su sicurezza, accessibilità economica, idoneità degli spazi e qualità ambientale interna, con effetti diretti sulla salute, soprattutto tra le fasce vulnerabili. Il cambiamento climatico agisce come moltiplicatore dei rischi associati a condizioni abitative precarie . L’ inadeguatezza strutturale , l’ instabilità residenziale e la mancanza di isolamento termico o raffrescamento , ad esempio, espongono gli abitanti a patologie da calore, infezioni fungine e contaminazioni post-evento, aggravando le disuguaglianze sanitarie esistenti. Allo stesso tempo, l’edilizia residenziale contribuisce al cambiamento climatico : sia la costruzione che la gestione degli edifici generano elevate emissioni di carbonio . L’impatto dipende da dimensioni, forma, funzione e localizzazione delle abitazioni, attraverso il carbonio incorporato e operativo. Secondo gli studi scientifici (C Change – 2014 – IPCC, Geneva, Switzerland), migliorare le abitazioni può ridurre significativamente le emissioni di gas serra e favorire la stabilizzazione del clima. Nel contesto delle trasformazioni ambientali e sanitarie, quindi, l’abitazione svolge una funzione duplice: contribuisce alle emissioni climalteranti e, al tempo stesso, condiziona l’esposizione individuale agli effetti del cambiamento climatico . In alcune configurazioni, può persino accentuare l’impatto ambientale, come accade negli edifici con scarsa ventilazione che richiedono un uso intensivo di sistemi meccanici di raffrescamento. Attraverso una rete di interazioni fisiche, sociali e ambientali, il sistema abitativo rappresenta un nodo strategico per la mitigazione climatica, la tutela della salute e la promozione del benessere . Una progettazione consapevole e una gestione integrata degli spazi residenziali possono favorire la resilienza delle comunità e ridurre le vulnerabilità. Il cambiamento climatico si innesta in processi storici e attuali che influenzano la struttura e la funzionalità del sistema abitativo, determinandone la capacità di offrire condizioni salubri, stabili e accessibili. Le caratteristiche dell’ambiente domestico – modellate da fattori socio-demografici e territoriali -interagiscono con la salute degli occupanti, generando effetti differenziati e cumulativi nel tempo. (Fig.1)

I tre pilastri dell’abitare sano: accessibilità, sicurezza e idoneità

I sistemi abitativi si fondano su tre elementi chiave che, insieme, definiscono la qualità dell’abitare e influenzano la salute: accessibilità economica, sicurezza abitativa e idoneità dell’alloggio.

Accessibilità : in Italia oltre il 20% delle famiglie destina più del 40% del reddito alle spese abitative (mutuo, affitto, utenze). Questo incide sul benessere, soprattutto psicologico, e può portare al sovraffollamento in abitazioni non adeguate.

Cosa succede in inverno senza isolamento? Uno studio del Tokyo Institute of Technology, pubblicato su BMJ Public Health, ha dimostrato che vivere in case fredde e poco isolate può aumentare la pressione sanguigna, favorendo ipertensione e malattie cardiovascolari, in particolare tra gli anziani. Le basse temperature interne (<18°C) sono associate a un aumento del rischio.



E in estate? Senza sistemi di raffrescamento, le abitazioni possono diventare vere e proprie “trappole termiche”, aggravando condizioni respiratorie come asma e bronchite cronica, e aumentando il rischio di colpi di calore e scompensi cardiaci. Le superfici urbane e gli edifici non ventilati amplificano l’effetto dell’isola di calore urbano, rendendo le città più vulnerabili durante le ondate di calore.

I tre pilastri abitativi sono interconnessi: l’inaccessibilità può compromettere sicurezza e idoneità, influenzando la salute mentale e il benessere generale, soprattutto nelle famiglie più vulnerabili. Investire in questi tre pilastri permette di migliorare la salute pubblica e ridurre le disuguaglianze sociali.



Le linee guida dell’OMS sull’edilizia abitativa hanno evidenziato come diversi fattori presenti all’interno delle abitazioni possano influenzare direttamente la salute. Un’abitazione sana non solo protegge dagli agenti esterni, ma contribuisce attivamente alla salute fisica, mentale e sociale di chi la vive. Perché ciò avvenga, è necessario che l’ambiente domestico rispetti una serie di requisiti fondamentali, capaci di garantire comfort, sicurezza e inclusività. Gli edifici permettono di proteggere la salute e, allo stesso tempo, di ridurre il consumo di risorse.