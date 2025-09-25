Categorie principali
Ecobonus vs Conto Termico 2.0: i calcoli che fanno la differenza nel 2025

Aliquota al 65% con rimborso diretto dal GSE e senza limiti di reddito, contro il 50% o 36% con detrazione decennale: il confronto tra incentivi, requisiti e modalità di erogazione per caldaie, generatori a biomassa, scaldacqua efficienti e solare termico.

Lisa De Simone 25/09/25

Cantiere sempre aperto sui bonus edilizi: in vista della scadenza del 31 dicembre per l’agevolazione al 50% sulla prima casa e l’Ecobonus si moltiplicano le richieste per una proroga e il governo ha annunciato di non escludere questa possibilità. Si parla anche della possibilità di ripartire la detrazione in cinque invece che in dieci rate. Intanto però per chi deve intervenire sull’impianto di riscaldamento c’è una possibilità molto più conveniente della detrazione al 50%: il Conto Termico.
 
La versione 2.0 attualmente in vigore, infatti, batte ampiamente l’Ecobonus in termini di convenienza economica, e la differenza diventa ancora più marcata per chi ha redditi elevati: mentre le detrazioni fiscali subiscono pesanti limitazioni oltre i 75.000 euro di reddito annuo, il Conto Termico rimane intatto e rimborsa a stretto giro il 65% della spesa sostenuta. Chi ha in programma interventi a breve dovrà considerare anche questa opportunità. Di seguito il raffronto economico tra i due sistemi di agevolazioni.

Indice

Gli interventi che accedono al contributo

Il Conto Termico per i privati, contribuenti IRPEF ma anche professionisti e imprese, copre una gamma specifica e strategica di interventi che riguardano gli impianti di produzione di energia termica da fonti rinnovabili. Come nel caso dell’Ecobonus, l’incentivo è ammesso a patto che si tratti di sostituzione, tranne nel caso di pannelli per la produzione di acqua calda, per i quali l’agevolazione riguarda anche le nuove installazioni

Si può dunque accedere ai contributi per:

  • Caldaie: sostituzione di caldaie tradizionali con pompe di calore elettriche, sistemi ibridi assemblati in fabbrica (caldaia a condensazione + pompa di calore);
  • Generatori a biomassa: sostituzione di stufe, camini, termostufe e caldaie obsolete con apparecchi certificati 4 o 5 stelle secondo il decreto ministeriale 186/2017;
  • Scaldacqua efficienti: sostituzione con modelli a pompa di calore ad alta efficienza;
  • Solare termico: installazione di collettori solari per produzione di acqua calda sanitaria o supporto al riscaldamento, inclusi i sistemi di solar cooling (climatizzazione caldo/freddo).

Per tutti questi interventi (>> qui trovi l’elenco ufficiale del GSE) l’aliquota è fissata al 65%, indipendentemente dal tipo di immobile, ossia prima casa, seconda, o immobile del terziario, e l’incentivo GSE riconosce il 65% della spesa sostenuta a fronte della rottamazione del vecchio impianto.

Procedure semplificate per apparecchi certificati

Il Conto Termico richiede la presentazione della domanda entro 60 giorni dalla conclusione dei lavori attraverso il portale GSE. La documentazione include fatture, certificato di conformità, dichiarazione del produttore sui requisiti tecnici e attestazione di smaltimento del vecchio impianto.
 
Per gli apparecchi presenti nel catalogo GSE, la procedura è semplificata: si tratta di tecnologie pre-certificate che rispettano già tutti i requisiti tecnici richiesti, riducendo significativamente i tempi burocratici.

Rimborso immediato e niente tagliola per i redditi elevati

La modalità di erogazione rappresenta il secondo grande vantaggio del Conto Termico: nessuna attesa decennale ma versamento diretto dal GSE sul conto corrente del beneficiario. In particolare per i contributi fino a 5.000 euro è previsto il pagamento in unica soluzione entro 60 giorni dalla presentazione della documentazione completa. Per importi superiori c’è l’erogazione in rate annuali (da 2 a 5 anni) ma sempre con la prima rata immediata. Il contributo viene versato indipendentemente dalla situazione fiscale del beneficiario, risultando accessibile anche a chi non ha capienza IRPEF sufficiente per sfruttare le detrazioni tradizionali.
 
Un altro dei vantaggi del Conto Termico riguarda chi dichiara redditi superiori a 75.000 euro. La legge di Bilancio 2025 ha introdotto tetti alle detrazioni fiscali che penalizzano pesantemente i contribuenti con redditi più alti, ma in questo caso, trattandosi di rimborso e non di detrazione non c’è alcun rischio di perdere una quota dell’agevolazione.

Tabella di riepilogo

Aspetti specificiConto Termico 2.0Ecobonus 2025
Aliquota65% a prescindere dall’immobile50% prima casa, 36% seconda casa
Modalità erogazioneRimborso diretto GSE • Fino 5.000 euro: unica soluzione (60 gg) • Oltre 5.000 euro: rate 2-5 anniDetrazione fiscale • 10 rate annuali  
Capienza IRPFNon necessaria Rimborso anche senza tasseObbligatoria Senza capienza IRPEF si perde
Presentazione domandaPortaltermico GSE  60 giorni da fine lavoriPortale ENEA 90 giorni da fine lavori

Caso pratico: Pompa di calore per villetta – Spesa 15.000 euro

IncentivoPrima casaSeconda casa
Ecobonus 2025  
Aliquota50%36%
Detrazione7.500 euro5.400 euro
Costo finale investimento (spesa – detrazione)7.500 euro9.600 euro
Modalità10 rate annuali10 rate annuali
Conto Termico  
Aliquota65%65%
Contributo9.750 euro9.750 euro
Costo finale investimento (spesa – contributo)5.250 euro5.250 euro
ModalitàRate immediateRate immediate

A conti fatti, quindi, scegliendo il Conto Termico si ha un vantaggio di 2.250 euro sui costi per quanto riguarda la prima casa, e di ben 4.350 euro per la seconda.

>> Se vuoi ricevere notizie come questa direttamente sul tuo smartphone iscriviti al nostro nuovo canale Telegram!

Lisa De Simone




