Esame di Stato Architetti e Ingegneri: le domande più frequenti all’orale

Come abbiamo visto, dall’anno scorso gli Esami di Stato in Architettura e Ingegneria non si tengono più con la modalità – iniziata durante l’emergenza Covid – dell’unica prova orale a distanza, ma sono tornati a prevedere più step, in presenza: nel 2024 gli aspiranti architetti hanno infatti dovuto affrontare una prova pratica (il progetto) e una prova orale, e gli aspiranti ingegneri una prova scritta e una prova orale. Ancora le date per il 2025 non sono uscite e non ci sono stati chiarimenti sulle modalità che saranno adottate, ma si prevede saranno le stesse dell’anno scorso.



Per la preparazione a tutte le fasi dell’esame di stato noi consigliamo i manuali di Maggioli Editore scritti dall’Architetto Alberto Fabio Ceccarelli – Prontuario tecnico urbanistico amministrativo e Guida pratica alla progettazione (acquistabili anche insieme con un conveniente kit completo di preparazione)- di cui abbiamo parlato di recente in questo articolo.



Tra le risorse aggiuntive online troviamo un’utile elenco di domande poste in diverse sedi nel corso degli esami del 2024. Vediamone alcune in anteprima, utili soprattutto per la preparazione alla prova finale orale, ma anche per impostare lo studio in generale.

>> Se vuoi ricevere notizie come questa direttamente sul tuo smartphone iscriviti al nostro nuovo canale Telegram

Come si svolge la prova orale dell’abilitazione architetto/ingegnere Durante la prova orale, quella finale (dopo il superamento della prova grafica per gli aspiranti architetti, e dopo il superamento della prova scritta per gli aspiranti ingegneri) si discute inizialmente il progetto sviluppato nella prova pratica/scritta, per poi affrontare domande tecniche, normative e procedurali specifiche della professione.



Sottolineiamo che l’orale ha anche lo scopo di verificare, oltre alla preparazione teorica e pratica, le capacità di comunicazione e argomentazione del candidato, quindi è utile esercitarsi a rispondere a voce alta alle domande di esempio che proponiamo qui sotto, per verificare di saper articolare al meglio le proprie risposte.

Domande relative al progetto Oltre alla presentazione e spiegazione generale del progetto svolto nella prova pratica o scritta, alcune domande frequenti sono le seguenti: Elencare i riferimenti storici di ispirazione per il progetto presentato;

Come si calcola il volume del progetto proposto;

Come si misurano l’altezza del fabbricato, l’altezza interna, e come si quota il progetto;

Descrivere le fondazioni dell’edificio progettato.

Domande culturali Ecco alcuni esempi di domande, poste nelle sessioni del 2024, su argomenti che afferiscono alla storia dell’architettura: Elencare i 5 punti dell’architettura;

Bauhaus, cosa è e quando è nato;

Donne che utilizzano forme organiche in architettura.

Domande su ordinistica, deontologia e attività professionale Provvedimenti disciplinari per la mancata acquisizione dei crediti formativi professionali;

Come si calcola il compenso per la prestazione professionale?

Cos’è Inarcassa? Quali contributi bisogna versare?

Quali obblighi ha il professionista chiamato ad assumere un incarico già affidato ad altro collega?

Quali attività può svolgere l’architetto?

Differenza tra studi associati e società di professionisti;

Quante figure partecipano alla fase realizzativa dell’opera?

Che figura è e che compiti ha il direttore lavori?

Domande su tecnologia e strutture Cos’è il calcestruzzo cellulare? Quali vantaggi ha il suo impiego?

Dimensione minima dei muri;

Cosa sono le NTC 2018?

Descrivere il pacchetto tecnologico di un tetto verde;

Cos’è il giunto sismico?

Descrivere un pacchetto murario ad alto risparmio energetico.

Domande sul Codice Appalti Fasi progettuali opera pubblica;

Chi è il RUP?

Cosa sono le stazioni appaltanti?

Cosa sono i CAM?

Domande su urbanistica, titoli abilitativi, dimensioni minime Cos’è il permesso di costruire?

Mi parli della legge Bucalossi, perché è importante?

Quale titolo edilizio era necessario richiedere per realizzare il progetto in traccia d’esame?

Cos’è una sanatoria?

Descrivere la doppia conformità.

Quale legge disciplina i dimensionamenti minimi all’interno delle residenze?

Qual è la larghezza minima per un box auto?

Con quale formula viene fatto il dimensionamento di alzata e pedata?

Cosa sono i rapporti aeroilluminanti?

Norme e criteri per persone con disabilità.

Domande su sicurezza in cantiere e nei luoghi di lavoro In quali casi è obbligatorio redigere il PSC?

Cosa sono i DPI?

Che differenza c’è tra costi della sicurezza e oneri della sicurezza? Per avere accesso a tutte le altre domande, a tutte le altre risorse online e ai materiali aggiuntivi utili per la preparazione a tutte le prove dell’esame di stato in architettura/ingegneria, acquista il kit completo di preparazione!