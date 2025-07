Come mantenere estetica e salubrità degli ambienti domestici contrastando la diffusione della muffa

La presenza di muffa in casa comporta diversi problemi. Innanzitutto, questi microrganismi fungini provocano dei rischi per la salute, dovuti principalmente al rilascio nell’aria di spore che possono causare irritazioni degli occhi e della pelle, oltre a disturbi respiratori come asma, bronchite cronica e allergie. Gli effetti delle micotossine della muffa sono più pericolosi nelle persone fragili, come bambini, anziani e malati cronici.



La muffa causa anche il degrado di murature, arredi e tessili, in quanto può compromettere l’intonaco delle pareti e contaminare anche i mobili, gli infissi, le tende e ogni oggetto che entra a contatto con questi microrganismi o con le spore disperse nell’aria. È fondamentale, quindi, intervenire tempestivamente ai primi segnali che indicano la presenza di muffa nell’abitazione, per ripristinare l’estetica e la salubrità degli ambienti domestici.



>> Vorresti ricevere articoli come questo? Clicca qui, è gratis

Suggeriamo: FORMATO CARTACEO Muffe e condense negli edifici La nuova edizione del volume Muffe e condense negli edifici viene incontro alla crescente necessità di comprensione di queste fastidiose patologie degli edifici che stannodiventando man mano più subdole e pervasive.Sempre più spesso le persone accusano dei problemi di salute a causa dell’umidità eccessiva oppure per aver respirato a lungo le pericolose spore finemente disperse nell’aria.Non si contano poi le liti legali, anch’esse sempre più frequenti, a causa appunto di muffe e di condense che si sviluppano nelle abitazioni, purtroppo anche in quelle nuove appena acquistate.Rispetto all’edizione precedente, questo volume si presenta arricchito con numerose spiegazioni di fenomeni poco conosciuti e con degli ulteriori casi di studio reali dove il lettore ha la possibilità di interpretare correttamente la corrispondenza fra la teoria e la pratica.Sono stati inoltre spiegati i criteri di base che devono essere rispettati per la ventilazione meccanica degli ambienti confinati.La crescente necessità di rendere gli edifici ermetici, dovuta alle sempre più stringenti leggi sull’efficienza energetica, tende a esaltare il problema.Se vengono a mancare i ricambi naturali, dovuti agli spifferi o ad altre varie infiltrazioni d’aria, ben difficilmente la sola apertura delle finestre una volta al mattino, potrà bastare a contrastare la formazione di muffe e condense.Per contro, le infiltrazioni eccessive di aria fredda che penetrano negli edifici riscaldati, sono spesso causa di abbassamento localizzato delle temperature superficiali, con la conseguente formazione di fenomeni condensativi.Essendo difficile capire il fenomeno, diventa ancora più difficile correggerlo in maniera adeguata.Questo agile testo intende fare un po’ di chiarezza, descrivendo le situazioni più ricorrenti a partire dalla osservazione degli effetti, individuandone le cause e in ultimo suggerendo i necessari correttivi.Nella stesura del volume si è cercato il più possibile di utilizzare un linguaggio chiaro e comprensibile, mantenendolo però rigoroso nei concetti, negli esempi e nella terminologia impiegata.Marco ArgiolasTecnico esperto in danni e difetti delle costruzioni specializzato nell’umidità in qualsiasi manifestazione. Svolge attività di ricerca tecnica e scientifica per lo sviluppo di prodotti innovativi contro l’umidità nelle costruzioni. Ha una conoscenza approfondita dei materiali e delle tecniche costruttive, teoriche e pratiche, sia in ambito civile che industriale. Marco Argiolas | Maggioli Editore 2020 30.40 € Scopri di più

L’ impianto per contrastare l’umidità e la muffa in casa La muffa si forma a causa di un livello di umidità non ottimale in casa, per questo tende a manifestarsi soprattutto in alcuni ambienti solitamente molto umidi, come il bagno e la cucina. Per evitare la condensa, infatti, è importante mantenere un giusto livello di umidità in base alla temperatura ambientale, in genere tra il 40% e il 70% con una temperatura compresa tra i 18° e i 22°C.



Per ottenere un buon equilibrio tra temperatura e umidità è possibile ricorrere ad alcuni dispositivi che favoriscono il ricambio d’aria all’interno dell’abitazione, come un impianto di ventilazione. Questo dispositivo contrasta l’umidità per evitare il formarsi di condizioni favorevoli alla comparsa della muffa e migliorare la qualità dell’aria, grazie ad un filtro super efficiente, blocca la quasi totalità di allergeni, polveri sottili, gas e patogeni.



Una soluzione sviluppata appositamente per questo scopo è l’impianto CTA di Murprotec, una Centrale di Trattamento dell’aria che provvede a eliminare gran parte dell’umidità da condensa presente in casa, evitando la proliferazione di questi funghi e rendendo gli ambienti più salubri.



Questo apparecchio, aspirando l’aria esterna e iniettandola all’interno, in meno di 90 minuti è in grado di rinnovare l’aria di tutte le stanze. Grazie all’insufflazione, l’aria iniettata agisce come un pistone che mette in sovrapressione tutte le stanze ed espelle l’aria umida verso l’esterno.



Al contrario dei sistemi tradizionali che aspirano l’aria e la sostituiscono con quella esterna non rigenerata, il sistema CTA filtra rigenera e preriscalda l’aria esterna espellendo quella interna satura. Garantisce quindi un ricambio d’aria anche senza aprire le finestre, contrastando l’umidità – e, di conseguenza, la formazione o la diffusione della muffa – e contribuendo anche al risparmio energetico.



Il controllo costante dell’umidità ambientale rappresenta il principale vantaggio di questi sistemi nel prevenire la formazione della muffa. A differenza di interventi puntuali come l’utilizzo di pitture antimuffa o di deumidificatori portatili, gli impianti di ventilazione meccanica controllata agiscono sulla causa principale del problema, mantenendo stabile il microclima interno. Questo approccio sistematico non solo previene la comparsa di nuove formazioni fungine, ma contribuisce anche al risanamento progressivo degli ambienti già compromessi.

I vantaggi degli impianti per il risparmio energetico Al giorno d’oggi è indispensabile prestare la massima attenzione all’efficienza energetica della propria abitazione, sia per ridurre l’impatto ambientale sia per limitare i consumi di energia, e dunque i costi da sostenere per riscaldare e raffrescare la casa. Inoltre, la Direttiva UE Case Green ha introdotto specifici obiettivi di risparmio energetico per gli immobili dell’Unione Europea, rendendo necessario intraprendere interventi di riqualificazione energetica delle abitazioni più energivore.



Uno dei vantaggi dell’impianto CTA di Murprotec è la possibilità di ricambiare l’aria interna in casa senza dover necessariamente aprire le finestre, una caratteristica comune a tutti gli impianti di Ventilazione Meccanica Centralizzata. Questo aspetto permette di ridurre il consumo di energia in casa assicurando un adeguato ricambio d’aria, senza sprechi di calore in inverno quando l’impianto di riscaldamento è in funzione o di aria fresca in estate quando si utilizzano i condizionatori d’aria per raffrescare l’ambiente.



Alcuni sistemi avanzati, in particolare, possono offrire fino al 20% di risparmio energetico, aiutando a diminuire i consumi di energia senza compromettere il comfort termico e migliorando notevolmente la qualità dell’aria indoor. Per questo motivo, installare un impianto CTA in occasione di un intervento di ristrutturazione o restauro può contribuire ad aumentare la classe energetica dell’abitazione.



Non a caso si tratta di una tecnologia sempre più diffusa, soprattutto negli immobili moderni con un elevato isolamento termico. In queste abitazioni, infatti, è essenziale garantire il ricambio d’aria interna senza pregiudicare l’efficienza energetica della casa. D’altra parte si tratta di apparecchi semplici da installare in qualunque tipologia di immobile, ma è comunque sempre importante affidarsi ad aziende specializzate.

Consigliamo anche: FORMATO CARTACEO Progettare l’aria Passiamo la maggior parte del nostro tempo in ambienti confinati, suddividendo il 90% della nostra esistenza tra famiglia, lavoro e/o scuola.Anche molti sport vengono ormai praticati al chiuso.È ormai chiaro che le caratteristiche termoigrometriche, fisiche, chimiche e biologiche degli ambienti indoor debbano essere conosciute e gestite in maniera corretta fin dalle fasi progettuali.Il tecnico deve essere consapevole dell’importanza di garantire un microclima salubre all’interno degli spazi che realizza.Questo manuale fornisce le indicazioni e le soluzioni per “progettare l’aria” e la sua qualità con l’obiettivo di assicurare a chi usa e frequenta spazi chiusi (dalle case agli edifici pubblici) un ambiente salubre.L’Autore, dopo avere chiarito il concetto di “Classificazione di salubrità ambientale”, esamina i differenti contesti, passando in rassegna i metodi (diretti e indiretti) di misurazione dei vari inquinanti, che possono essere presenti negli spazi confinati (dal radon alle muffe, fino alle fibre inorganiche).Il manuale contiene utili approfondimenti di diagnostica e sono presentate al lettore le migliori soluzioni per risolvere i problemi di inquinamento (sistemi di ventilazione, sanificazione e purificazione dell’aria) oltre a diversi e utili protocolli procedurali.Chiude il volume una disamina dei criteri e degli standard di riferimento.Leopoldo BusaArchitetto progettista e consulente energetico, Direttore tecnico di Biosafe, Certificazione di Salubrità ambientale, dopo avere conseguito il Master di II Livello “CasaClima” presso la Libera Università di Bolzano, si specializza nella salubrità degli ambienti interni affiancando alle sue conoscenze accademiche una particolare attenzione verso i principi di prevenzione ambientale. Leopoldo Busa | Maggioli Editore 2020 17.10 € Scopri di più