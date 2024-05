La Direttiva Case Green è in Gazzetta dell’Unione Europea

Pubblicata in Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea la Direttiva Case Green, ovvero la Direttiva (UE) 2024/1275, che entrerà in vigore il 29 maggio 2024.



La direttiva promuove il miglioramento della prestazione energetica degli edifici e la riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra provenienti dagli edifici all’interno dell’Unione con la finalità di ottenere un parco immobiliare a emissioni zero entro il 2050, in riferimento a: le condizioni locali, le condizioni climatiche esterne, le prescrizioni relative alla qualità degli ambienti interni, l’ efficacia sotto il profilo dei costi.



La direttiva prima di essere approvata ha subito revisioni ed è stata limata dopo osservazioni e proposte presentate dai diversi Pesi europei. Il testo inziale è stato rivisto e ammorbidito in modo da essere affine alle peculiarità immobiliari di ciascun Stato membro. Il risultato è un testo finale significativamente più flessibile rispetto alla sua bozza originale.



L’approvazione definitiva della direttiva EPBD 4 è avvenuta il 12 aprile 2024, Italia e Ungheria hanno votato contro, Repubblica Ceca, Croazia, Polonia, Slovacchia e Svezia si sono astenute.



Ondata di ristrutturazioni e nuovo Bauhaus europeo Con il Green Deal europeo, il 14 ottobre 2020 la Commissione ha presentato la strategia per l’ondata di ristrutturazioni nella sua comunicazione del 14 ottobre dal titolo «Un’ondata di ristrutturazioni per l’Europa: inverdire gli edifici, creare posti di lavoro e migliorare la vita».



La strategia prevede un piano d’azione con misure normative, finanziarie e di sostegno concrete per i prossimi anni e persegue l’obiettivo di raddoppiare, quanto meno, il tasso annuo di ristrutturazioni energetiche degli edifici entro il 2030 e di promuovere le ristrutturazioni profonde, il che comporterà la ristrutturazione di 35 milioni di unità immobiliari entro il 2030 e la creazione di posti di lavoro nel settore edile.



Contribuirà anche a realizzare l’iniziativa del nuovo Bauhaus europeo che intende favorire una società più inclusiva facilitando la formazione, la creazione di reti e fornendo orientamenti ad architetti, studenti, ingegneri e progettisti in base ai principi di sostenibilità, estetica e inclusione.

Revisione e abrogazione della direttiva 2010/31/UE La revisione della direttiva 2010/31/UE è uno dei passi necessari per realizzare l’ondata di ristrutturazioni.



Nel documento si legge che la direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ha subito varie e sostanziali modifiche e poiché si rendono necessarie nuove modifiche, a fini di chiarezza è opportuno procedere alla sua rifusione.



Ricordiamo che la direttiva 2010/31/UE è nata con la finalità di migliorare le prestazioni energetiche degli edifici nell’ambito dell’Unione europea (UE), tenendo conto delle varie condizioni climatiche e locali e stabilisce i requisiti minimi e un quadro comune per il calcolo delle prestazioni energetiche. A seguito di una revisione della sua attuazione, la Direttiva 2010/31/UE è stata modificata nel 2018 dalla Direttiva (UE) 2018/844.



La direttiva 2010/31/UE verrà abrogata a decorrere dal 30 maggio 2026.