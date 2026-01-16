Categorie principali
Altre categorie
Network Maggioli
    Registrarsi conviene

    Tanti vantaggi subito accessibili

  • 1

    Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato PDF

  • 2

    Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

  • 3

    Iscrizione al network dei professionisti

  • 4

    Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

Consolidamento fondazioni, quando micropali e resine funzionano insieme: il caso di una villetta in pianura

Micropali precaricati e iniezioni di resine a lenta espansione per il consolidamento delle fondazioni di una villetta di campagna in provincia di Mantova.

Scarica PDF Stampa

Spesso anche in zone di pianura possono verificarsi dei dissesti e le abitazioni possono manifestare, molti anni dopo la costruzione, crepe nei muri. Trattandosi di zone pianeggianti si possono escludere fenomeni franosi e slittamenti con componente orizzontale: si tratta quindi di veri e propri cedimenti verticali. In questi casi la distorsione che determina le fessurazioni è dovuta al fatto che una porzione di edificio si abbassa rispetto all’altra che rimane ferma: avviene cioè un cedimento differenziale delle fondazioni.

Di norma si propone di intervenire con una tecnica di consolidamento su tutta la porzione da consolidare. In certi casi però può essere strategico intervenire con due diverse tipologie di consolidamento, ottimizzando i pro e contro delle metodologie ad oggi disponibili. In questa case history vedremo come sono state impiegate insieme due tecniche SYStab:

>> Vorresti ricevere articoli come questo? Clicca qui, è gratis

Indice

Tipo di problematica

L’intervento è stato eseguito da SYStab su un’abitazione civile sita nella pianura mantovana nel novembre 2025. La struttura, edificata in varie epoche, a seguito di una copiosa perdita d’acqua, ha manifestato cedimenti differenziali che hanno coinvolto sia il corpo di costruzione più recente, dotato di fondazioni continue in cemento armato, sia la porzione più antica con fondazioni superficiali in muratura. Anche dopo la risoluzione della rottura della rete idrica i cedimenti avevano continuato ad aumentare, in particolare dopo l’estate, e questa situazione aveva finito per compromettere sia i muri portanti esterni sia alcune murature interne e le pavimentazioni del piano terra.

Consolidamento fondazioni, quando micropali e resine funzionano insieme: il caso di una villetta in pianura Systab1

Consolidamento delle fondazioni e dei terreni con micropali precaricati e resine a lenta espansione

I tecnici incaricati dalla committenza hanno deciso di optare per l’impiego di una tecnica mista: micropali e resine per stabilizzare la casa e ridurre costi e invasività al minimo.

Dopo aver vagliato tutte le possibili metodologie di consolidamento delle fondazioni, per la struttura più recente, che manifestava i cedimenti maggiori, si sono orientati fin da subito su fondazioni profonde: vista la necessità di operare in tempi rapidi e ridurre l’invasività del cantiere (la casa era abitata e rifinita), i Pali Precaricati di SYStab sono stati ritenuti i più idonei.

In questa struttura più recente, un corpo aggiunto, essendo dotata di fondazioni in c.a., è stato possibile collegare i micropali direttamente al cordolo esistente, evitando di dover realizzare una nuova sottofondazione e riducendo quindi i tempi e i costi dell’opera.

Consolidamento fondazioni, quando micropali e resine funzionano insieme: il caso di una villetta in pianura Systab3

Per le porzioni più antiche e per i muri interni invece si è deciso di utilizzare un consolidamento ancora meno invasivo, che non necessitasse né di demolizioni né tantomeno di scavi. L’unica tecnica che permette di ottenere una stabilizzazione del terreno e delle fondazioni è quella basata sulle iniezioni di resine espandenti direttamente nel volume significativo della fondazione.

L’opera di consolidamento avviene mediante microperforazioni di 25 mm e l’utilizzo di cannule in alluminio per l’iniezione delle resine bicomponenti e autoespandenti nel terreno. Per l’intervento sono necessari, mediamente, un paio di giorni.

Vantaggi del consolidamento eseguito con micropali precaricati

Il consolidamento fondazioni con micropali precaricati ha permesso di stabilizzare definitivamente il corpo aggiunto, ristabilendo la sicurezza del fabbricato e permettendo il ripristino delle crepe nei muri, mentre le resine sono servite stabilizzare le porzioni senza fondazioni in c.a. e i muri interni interessati marginalmente dai cedimenti.

Il consolidamento con pali precaricati ha svariati vantaggi rispetto alle tradizionali tecniche, e abbinato alle iniezioni di resina permette di risolvere la stragrande maggioranza dei dissesti:

  • tempi di realizzazione molto rapidi se confrontati alle metodologie classiche;
  • non produce alcun materiale di risulta;
  • possibilità di operare con altezze ridotte, anche in interrati (bastano 150 cm di altezza);
  • non impiega normalmente né fanghi né acqua (cantiere asciutto, idoneo anche in ambienti stretti e interni);
  • non produce alcuna vibrazione dannosa per le sovrastrutture;
  • la portata di ogni micropalo viene testata in corso d’opera;
  • precarico per l’annullamento dei cedimenti primari per tutti i pali;
  • prevede la possibilità di sollevamenti e di recupero della planarità se la struttura lo consente.
Consolidamento fondazioni, quando micropali e resine funzionano insieme: il caso di una villetta in pianura Systab4

L’opera complessiva di realizzazione, tra iniezioni e infissione dei micropali (12 micropali diametro 114 mm e lunghezza media 10 metri, fissati mediante piastre in acciaio direttamente sulla fondazione esistente), è durata solamente 8 giorni. La tecnologia impiegata ha consentito di operare rapidamente, con disagi minimi e senza produrre sollecitazioni dannose per la struttura abitata.

Per ulteriori informazioni
Pali precaricati SYStab
Iniezione di resine espandenti SYStab

Consigliamo:

Iscriviti alla newsletter Consolidamento fondazioni, quando micropali e resine funzionano insieme: il caso di una villetta in pianura aoqzlwlnnk1v21gh
Iscrizione completata

Grazie per esserti iscritto alla newsletter.

Seguici sui social


SYSTAB S.r.l.

SYSTAB S.r.l.

SYSTAB è un’impresa specializzata nel consolidamento delle fondazioni, opera su tutto il territorio nazionale e offre un servizio di valutazione e sopralluoghi gratuiti grazie alla sua rete di Ingegne…
Scopri di più

Redazione Tecnica

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento

Leggi anche
Soluzioni progettuali
Tecnologia a supporto di soluzioni inclusive per il bagno

In che modo la tecnologia supporta il lavoro dei professionisti e migliora la vita delle persone? Ve…

Redazione Tecnica 08/01/26
background-color: #fb580a; display: inline-block; margin-right: 10px; width: 22px; height: 22px; cursor: pointer; font-weight: bold; color: #fff; border-radius: 32px;
Soluzioni progettuali
Sistemi di allarme per la casa: criteri tecnici e confronto tra soluzioni domestiche e professionali

Tipologie di impianto, modalità di installazione, livelli di integrazione con l’edificio e gestione …

Redazione Tecnica 29/12/25
background-color: #fb580a; display: inline-block; margin-right: 10px; width: 22px; height: 22px; cursor: pointer; font-weight: bold; color: #fff; border-radius: 32px;
Soluzioni progettuali
Software
Dall’analisi strutturale al flusso di lavoro digitale: strumenti e integrazione per la progettazione

Dalla modellazione e verifica strutturale all’interoperabilità BIM, fino alla gestione cloud del pro…

Redazione Tecnica 23/12/25
background-color: #fb580a; display: inline-block; margin-right: 10px; width: 22px; height: 22px; cursor: pointer; font-weight: bold; color: #fff; border-radius: 32px;
Soluzioni progettuali
Adattamento climatico urbano: i prodotti Heidelberg Materials nell’Atlante delle Pavimentazioni

Tra le soluzioni selezionate da Università La Sapienza e Roma Capitale per l’Atlante delle pavimenta…

Redazione Tecnica 22/12/25
background-color: #fb580a; display: inline-block; margin-right: 10px; width: 22px; height: 22px; cursor: pointer; font-weight: bold; color: #fff; border-radius: 32px;