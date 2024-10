Concorso Scuola Secondaria 2024: novità e come prepararsi

Introdotte importati modifiche e novità per il Concorso Scuola 2024, per tutti gli ordini scolastici (infanzia, primaria e secondaria): durante un’informativa del Ministero dell’Istruzione e del Merito alle organizzazioni sindacali, sono infatti state annunciate le modifiche che riguarderanno i Decreti Ministeriali 205 e 206 del 26 ottobre 2023.



Vediamole in questo articolo, in cui però ci concentriamo solo sulla scuola secondaria, poiché i laureati in discipline tecniche (come ingegneria, architettura e affini) possono partecipare al concorso esclusivamente per le cattedre di questo ordine di scuola, come già previsto dai precedenti bandi. Ricordiamo anche che, per i posti di ITP (Insegnante Tecnico Pratico), fino al 31 dicembre 2024 sarà possibile partecipare con il solo diploma (per esempio da geometra).

Concorso Scuola Secondaria: le novità 2024 In particolare, queste saranno le modifiche per i prossimi concorsi: I termini per la presentazione della domanda sono ridotti da 30 a 20 giorni ;

; L’ Allegato A al DM 205/2023 viene integrato con i programmi per le classi di concorso

al DM 205/2023 viene integrato con i programmi per le classi di concorso AK24 – Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado (ebraico);



AM24 – Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado (neogreco).

Sarà ammesso alla prova orale un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti messi a concorso nella regione per la singola classe di concorso o tipologia di posto, a condizione che il candidato ottenga almeno 70 punti su 100. Nessuna novità invece per quanto riguarda la pubblicazione dei bandi, che dovrebbe avvenire nelle prossime settimane. Il Ministro Valditara, rispondendo ai sindacati – che chiedevano uno stop a nuovi concorsi per le regioni e gli insegnamenti in cui sono presenti idonei da altre procedure – ha ribadito che l’Italia si è impegnata con l’Unione Europea ad assumere 70 mila docenti attraverso concorsi PNRR e che quindi, per non perdere i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, non ci sono alternative.



Ricordiamo che, dopo le immissioni in ruolo previste per l’Anno Scolastico 2024/2025, i posti disponibili ammontano a circa 19 mila, di cui 5.785 su posti di sostegno. Non sono ancora note le distribuzioni per regione o per grado di scuola, per cui si attendono ulteriori dettagli con la pubblicazione dei bandi. Non è escluso che, come avvenuto in passato, possano essere aggiunti ulteriori posti tramite successive integrazioni. In attesa della (pare imminente) pubblicazione dei nuovi bandi, vediamo cosa sapere sulla procedura di selezione, e come prepararsi.

Concorso Scuola Secondaria 2024: prove Il Concorso Scuola 2024 prevede una prova scritta e una prova orale. Le prove saranno strutturate per valutare le competenze dei candidati in maniera approfondita. Solo i candidati che supereranno la prova scritta potranno accedere alla prova orale, ammesso che abbiano ottenuto almeno 70 punti su 100. Prova scritta

Durata: 100 minuti



Struttura: 50 quesiti a risposta multipla



Divieti: Non sarà consentito l’uso di appunti, libri, dispositivi elettronici o calcolatrici. Durante la prova, i candidati non potranno comunicare tra loro.

Prova orale

Durata: massimo 30 minuti



Contenuto: verifica delle conoscenze specifiche e una lezione simulata per valutare le capacità didattiche

e una per valutare le capacità didattiche

Valutazione: Sarà inclusa anche la conoscenza della lingua inglese, valutata sia durante la prova scritta che in quella orale.

Concorso Scuola Secondaria 2024: come prepararsi

Per la preparazione alla prova scritta, si consiglia il volume Maggioli editore Concorso Scuola 2024/2025 – Prova Scritta – Manuale completo (>> questo il link per acquistarlo su Amazon), che offre una preparazione su pedagogia, psicopedagogia e didattica. Il testo è aggiornato con le nuove Linee guida sull’orientamento scolastico 2023 e la Riforma del sostegno (Decreto interministeriale 153/2023).

