Concorso Scuola PNRR2: come superare la prova scritta

Come abbiamo visto, il 30 dicembre scorso è scaduto il termine per presentare la domanda di partecipazione al Concorso Scuola PNRR2, per le scuole di ogni ordine e grado. Del totale dei posti messi a bando, 10.677 sono destinati alla Scuola secondaria di I e II grado, e 8.355 alla Scuola primaria e dell’infanzia (per un totale quindi di 19.032 posti).



Ricordiamo che potevano presentare domanda gli aspiranti docenti in possesso dell’abilitazione all’insegnamento e, per la scuola secondaria (su cui ci focalizziamo, perché i laureati in discipline tecniche possono partecipare al concorso esclusivamente per le cattedre di questo ordine di scuola), anche coloro che, in possesso del titolo di studio previsto, abbiano svolto tre anni di servizio negli ultimi cinque oppure abbiano acquisito i 24 CFU/CFA previsti dall’ordinamento. Potevano inoltre partecipare con riserva chi non ha ancora concluso i percorsi abilitanti attivati nell’anno accademico 2023/2024. Per i posti di sostegno (4.840) era invece necessario il possesso della relativa specializzazione. Ricordiamo anche che questo Concorso Docenti PNRR2 è l’ultima selezione a cui era possibile partecipare con il solo diploma (es. da geometra) per i posti di Insegnante Tecnico Pratico (ITP).



La graduatoria dei vincitori sarà determinata nel limite massimo dei posti a bando per la singola regione e classe di concorso. Le procedure concorsuali si concluderanno entro l’estate (“voci di corridoio” prevedono che la prova scritta si terrà già a febbraio/marzo) e i vincitori saranno assunti a decorrere dal 1° settembre 2025. Vediamo i dettagli e capiamo meglio come funzionerà la prova scritta e come prepararsi al meglio.

Concorso Scuola PNRR2 Scuola Secondaria: bando e allegati utili

Concorso Scuola PNRR2: prove d’esame Il Concorso Scuola 2024 prevede una prova scritta e una prova orale, oltre alla valutazione finale dei titoli posseduti. Le prove saranno strutturate per valutare le competenze dei candidati in maniera approfondita.



Solo i candidati che supereranno la prova scritta potranno accedere alla prova orale: ricordiamo però che sarà ammesso alla prova orale un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti messi a concorso nella regione per la singola classe di concorso o tipologia di posto, a condizione che il candidato ottenga almeno 70 punti su 100. La valutazione dei titoli è invece riservata a coloro che hanno riportato un punteggio di almeno 70 su 100 nella prova orale. Concentriamoci ora sulla prova scritta.

Concorso Scuola PNRR2: prova scritta La prova scritta del concorso Scuola PNRR2 – valida per tutte le tipologie di posto e le classi di concorso per cui il candidato partecipa – sarà così articolata: Durata: 100 minuti

Struttura: 50 quesiti a risposta multipla , così articolati:

, così articolati: 10 quesiti di ambito pedagogico ;

;

15 quesiti di ambito psicopedagogico , compresi gli aspetti relativi all’inclusione;

, compresi gli aspetti relativi all’inclusione;

15 quesiti di ambito metodologico didattico , compresi gli aspetti relativi alla valutazione;

, compresi gli aspetti relativi alla valutazione;

5 quesiti sulla conoscenza della lingua inglese al livello B2;

al livello B2;

5 quesiti sulle competenze digitali inerenti l’uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali più efficaci per potenziare la qualità dell’apprendimento.

inerenti l’uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali più efficaci per potenziare la qualità dell’apprendimento. Modalità: computer-based ; quattro opzioni di risposta , di cui solo una è corretta.

; , di cui solo una è corretta. Divieti: Non sarà consentito l’uso di appunti, libri, dispositivi elettronici o calcolatrici. Durante la prova, i candidati non potranno comunicare tra loro.

Concorso Scuola PNRR2: come prepararsi

Per la preparazione alla prova scritta consigliamo il volume Maggioli editore Concorso scuola 2025 – Come superare la prova scritta (>> questo il link per acquistarlo su Amazon) di Jessica Rivi, che si presenta come una guida completa per la preparazione alla parte generale della prova scritta del Concorso per docenti delle scuole di ogni ordine e grado, per tutte le classi di concorso. Il manuale include anche un utilissimo Tutor digitale che ti supporta nello studio con: la spiegazione e il ripasso degli argomenti, la creazione di mappe e schemi, la creazione e personalizzazione di un piano di studio e le simulazioni della prova scritta.

Per la prova scritta, si consiglia anche il volume Maggioli editore Concorso Scuola 2024/2025 – Prova Scritta – Manuale completo (>> questo il link per acquistarlo su Amazon), che offre una preparazione su pedagogia, psicopedagogia e didattica. Il testo è aggiornato con le nuove Linee guida sull’orientamento scolastico 2023 e la Riforma del sostegno (Decreto interministeriale 153/2023).

In caso di superamento della prova scritta, per la preparazione alla prova orale consigliamo il testo Maggioli editore Concorso Scuola 2024 – Come superare la prova orale per tutte le classi di concorso e il Sostegno (>> questo il link per acquistarlo su Amazon) fornisce una guida completa, inclusiva di modelli di lezioni e simulazioni, per affrontare la simulazione didattica e le domande specifiche.

