Ricarica dei veicoli elettrici: il ruolo dei fusibili auto nella sicurezza degli impianti

Negli ultimi anni il settore della mobilità elettrica ha accelerato la trasformazione di molti ambiti legati all’impiantistica. Oltre ai veicoli, stanno crescendo le infrastrutture necessarie per supportarne l’utilizzo quotidiano: colonnine di ricarica, parcheggi aziendali elettrificati, impianti dedicati alle flotte e sistemi di gestione dell’energia integrati negli edifici.



In questo contesto, la sicurezza elettrica assume un ruolo centrale. Componenti spesso considerati secondari, come i fusibili auto, continuano invece a rappresentare una delle prime linee di difesa contro sovraccarichi e anomalie nei circuiti. Soluzioni di questo tipo, disponibili anche presso fornitori specializzati – come RS -vengono utilizzate in numerose applicazioni dove affidabilità e continuità operativa sono requisiti fondamentali.



L’evoluzione dei veicoli moderni rende evidente questa necessità. Le automobili di ultima generazione integrano centraline elettroniche, sensori, sistemi di assistenza alla guida e dispositivi di connettività che richiedono una gestione sempre più accurata dell’alimentazione elettrica.



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La crescita delle infrastrutture di ricarica

Uno degli ambiti che sta registrando la crescita più rapida è quello delle infrastrutture dedicate alla ricarica dei veicoli elettrici. Sempre più aziende stanno installando punti di ricarica presso sedi operative, parcheggi aziendali, centri logistici e strutture commerciali.



Questi impianti devono garantire elevati standard di sicurezza, soprattutto considerando i livelli di potenza coinvolti e la necessità di operare in modo continuativo. Per progettisti e installatori diventa quindi fondamentale valutare attentamente ogni elemento dell’infrastruttura elettrica, compresi i sistemi di protezione.

Indubbiamente, continua a crescere il numero di punti di ricarica e di impianti collegati alla transizione energetica presenti sul territorio italiano. Secondo lo studio “Le infrastrutture di ricarica a uso pubblico in Italia”, realizzato da Motus-E in collaborazione con il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) e RSE, a fine 2025 sul territorio nazionale erano presenti 73.047 punti di ricarica pubblici, con un incremento di 8.656 nuove installazioni in un solo anno.



Un dato particolarmente interessante per il settore impiantistico riguarda la crescita delle infrastrutture ad alta potenza: il 62% dei punti installati nel 2025 è di tipo veloce o ultraveloce, contro il 47% registrato l’anno precedente. Una tendenza che coinvolge direttamente progettisti, installatori e imprese specializzate, chiamati a realizzare infrastrutture elettriche sempre più evolute e affidabili.