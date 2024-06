Concorso per 350 operatori Vigili del Fuoco: bando in arrivo imminente, come prepararsi

In arrivo imminente (il bando dovrebbe essere in uscita già domani, 20 giugno 2024) un Concorso per il reclutamento di 350 operatori dei Vigili del Fuoco, a poca distanza da quello per 189 unità nella qualifica di ispettore logistico-gestionale, per cui le selezioni sono attualmente in corso.



Il sottosegretario all’Interno Emanuele Prisco nei giorni scorsi ha infatti annunciato che la Funzione pubblica ha autorizzato a bandire la procedura concorsuale e che “il Dipartimento dei vigili del fuoco ha approntato il nuovo applicativo informatico per la validazione dei dati anagrafici dei candidati”. Vediamo cosa si sa per ora (>> aggiorneremo questo articolo a bando pubblicato, iscriviti e salvalo tra i preferiti!).



Concorso 350 Vigili del Fuoco: requisiti Il concorso è aperto a tutti i cittadini italiani che hanno meno di 26 anni (meno di 37 anni per chi è già iscritto da almeno un anno negli elenchi del personale volontario del CNVVF), e che possiedono un diploma di scuola secondaria di secondo grado.



La distribuzione dei posti potrebbe essere su base regionale o nazionale, in base alle necessità del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.



Concorso 350 Vigili del Fuoco: prove di selezione Sappiamo già che il concorso prevedrà una prova preselettiva, tre prove motorio-attitudinali, la valutazione dei titoli di merito e l’accertamento dei requisiti di idoneità psico-fisica e attitudinale. Non sarà prevista una prova orale.



La prova preselettiva includerà sicuramente domande sulla storia d’Italia dal 1861 ad oggi, elementi di chimica, quesiti logico-deduttivi e analitici, informatica e lingua inglese.



Le prove motorio-attitudinali valuteranno invece la capacità pratica dei candidati, e inoltre forza, equilibrio, coordinazione, reazione motoria e acquaticità.



Superate tutte le prove, si diventerà allievi Vigili del Fuoco e si inizierà un corso di formazione di un anno, diviso in due periodi: nove mesi di formazione presso la scuola per la formazione di base e tre mesi di applicazione pratica presso i comandi provinciali dei Vigili del Fuoco o altri uffici del corpo nazionale.