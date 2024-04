Concorso Vigili del Fuoco per 189 Ispettori logistici gestionali: preselettiva in presenza

Come sappiamo, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ha recentemente indetto un concorso pubblico per il reclutamento di 189 unità nella qualifica di ispettore logistico-gestionale (>> tutti i dettagli in questo articolo).



Per partecipare alla selezione era sufficiente il Diploma di scuola superiore, oltre al requisito di non aver superato il 45 anni. Il numero delle domande presentate è stato elevato, quindi già da dicembre sappiamo che la prova preselettiva ci sarebbe stata, ma le date non sono ancora note: per ora sappiamo solo che si svolgerà in presenza, nella data e nell’ora che saranno pubblicate con avviso in data 4 giugno 2024 (così come da avviso del 10 aprile).



>> Vorresti ricevere news come questa? Clicca qui, è gratis





Per la preparazione consigliamo questo volume, disponibile anche su Amazon: FORMATO CARTACEO Concorso 189 Vigili del Fuoco – Ispettori logistico-gestionali <p>Il volume è un <strong>ottimo strumento di preparazione per tutte le prove del concorso per 189 Ispettori logistico-gestionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco</strong>, aperto ai diplomati.<br /><br />Il manuale contiene<strong> tutte le materie oggetto delle prove di selezione</strong> previste dal bando, ovvero:<br />- elementi di Diritto amministrativo;<br />- elementi di Diritto costituzionale;<br />- elementi di Contabilità di stato.<br />- elementi di Scienza delle finanze;<br />- elementi di Diritto privato;<br />- ordinamento del Ministero dell’interno, con particolare riferimento al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.<br /><br />Nella sezione online raggiungibile seguendo le istruzioni presenti in fondo al libro, sono disponibili:<br />- simulatore di quiz;<br />- quiz di inglese;<br />- teoria e quiz di informatica.8<br /><br /><strong>Luigi Tramontano</strong><br />Giurista, già docente a contratto presso la Scuola di Polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza, è autore di numerosissime pubblicazioni giuridiche ed esperto di tecnica legislativa.<br /><br /><strong>Stefano Bertuzzi</strong><br />Avvocato, specializzato in diritto amministrativo, autore e curatore di testi giuridici.<br />https://www.legalebertuzziassociati.it/<br /><br /><strong>Gianluca Cottarelli</strong><br />Laureato in Giurisprudenza, ha collaborato con studi legali di ambito nazionale ed internazionale e con Formez PA.</p> Stefano Bertuzzi, Gianluca Cottarelli, Luigi Tramontano | Maggioli Editore 2023 33.25 € Scopri di più

Concorso Vigili del Fuoco 189 Ispettori logistici: prova preselettiva Come già esplicitato nel bando di concorso, la preselettiva consisterà nella risoluzione di quesiti a risposta multipla sulle materie oggetto delle altre prove di esame, quindi prova scritta e prova orale. Per la preparazione consigliamo quindi il volume appositamente preparato Concorso 189 Vigili del Fuoco Ispettori logistico-gestionali. Manuale per tutte le prove (Maggioli editore, 2023). Cosa studiare Dal bando sappiamo già che la prova scritta (risposta sintetica a quesiti) verterà sulle seguenti materie: elementi di diritto amministrativo ;

; elementi di diritto costituzionale ;

; elementi di contabilità di stato. Sappiamo anche che per la prova orale (colloquio) sarà necessario prepararsi anche su: elementi di scienza delle finanze ;

; elementi di diritto privato ;

; ordinamento del Ministero dell’interno , con particolare riferimento al Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

, con particolare riferimento al Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; lingua straniera a scelta tra inglese, francese, spagnolo e tedesco (la scelta va fatta al momento della presentazione della domanda);

(la scelta va fatta al momento della presentazione della domanda); uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse. La preselettiva verterà quindi su tutte queste materie. Da capire se si aggiungeranno quesiti situazionali, di logica e cultura generale. Aggiorneremo questo articolo dopo l’avviso del 4 giugno 2024.

Per la preparazione a tutte le prove consigliamo questo volume, disponibile anche su Amazon: FORMATO CARTACEO Concorso 189 Vigili del Fuoco – Ispettori logistico-gestionali <p>Il volume è un <strong>ottimo strumento di preparazione per tutte le prove del concorso per 189 Ispettori logistico-gestionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco</strong>, aperto ai diplomati.<br /><br />Il manuale contiene<strong> tutte le materie oggetto delle prove di selezione</strong> previste dal bando, ovvero:<br />- elementi di Diritto amministrativo;<br />- elementi di Diritto costituzionale;<br />- elementi di Contabilità di stato.<br />- elementi di Scienza delle finanze;<br />- elementi di Diritto privato;<br />- ordinamento del Ministero dell’interno, con particolare riferimento al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.<br /><br />Nella sezione online raggiungibile seguendo le istruzioni presenti in fondo al libro, sono disponibili:<br />- simulatore di quiz;<br />- quiz di inglese;<br />- teoria e quiz di informatica.8<br /><br /><strong>Luigi Tramontano</strong><br />Giurista, già docente a contratto presso la Scuola di Polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza, è autore di numerosissime pubblicazioni giuridiche ed esperto di tecnica legislativa.<br /><br /><strong>Stefano Bertuzzi</strong><br />Avvocato, specializzato in diritto amministrativo, autore e curatore di testi giuridici.<br />https://www.legalebertuzziassociati.it/<br /><br /><strong>Gianluca Cottarelli</strong><br />Laureato in Giurisprudenza, ha collaborato con studi legali di ambito nazionale ed internazionale e con Formez PA.</p> Stefano Bertuzzi, Gianluca Cottarelli, Luigi Tramontano | Maggioli Editore 2023 33.25 € Scopri di più

Suggeriamo anche: FORMATO CARTACEO Nuovo Manuale di Prevenzione Incendi Il Nuovo Manuale di Prevenzione Incendi, giunto alla quinta edizione, raccoglie in un unico testo organico e sistematico le disposizioni di prevenzione incendi applicabili alle attività a rischio di incendio, fornendo gli approfondimenti necessari per le casistiche per le quali spesso risulta difficile l’individuazione della soluzione, e sviluppa anche l’applicazione del Codice di prevenzione incendi che è basato su nuovi strumenti di progettazione, più versatili e riconosciuti a livello internazionale, in grado di pervenire a soluzioni tecniche più efficaci. L’opera racchiude il frutto di una lunga esperienza professionale nel campo della prevenzione incendi e nella verifica delle condizioni di sicurezza delle attività a rischio di incendio, ed è rivolta ai professionisti che operano metodicamente nel settore della prevenzione degli incendi ed anche a coloro che si confrontano occasionalmente con le problematiche di sicurezza. Il manuale costituisce quindi un indispensabile supporto di riferimento per i professionisti antincendio che, nell’attività di progettazione, sentono sempre più l’esigenza di disporre di informazioni organiche relative agli aspetti tecnici della sicurezza antincendio e alle procedure amministrative. In relazione ad esigenze di uniformità nelle valutazioni, il manuale consenteagli incaricati delle verifiche l’approfondimento di specifiche tematiche delle disposizioni tecniche di sicurezza antincendio, che spesso risultano molto complesse e che richiedono, per la loro soluzione, studi, approfondimenti e conoscenze specifiche nel settore dell’antincendio.Claudio Giacalone, laureato in ingegneria civile e in ingegneria per la sicurezza del lavoro e dell’ambiente, è un dirigente del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. Svolge attualmente la funzione di Comandante dei Vigili del fuoco di Como. È stato componente della speciale commissione di vigilanza integrata EXPO, che ha valutato la sicurezza dei padiglioni espositivi di EXPO MILANO 2015. È stato componente del gruppo di lavoro che ha predisposto la regola tecnica verticale sulle attività di pubblico spettacolo e di intrattenimento Claudio Giacalone | Maggioli Editore 2023 99.75 € Scopri di più



>> Ricordiamo che Maggioli Editore ha organizzato anche un canale Telegram e un canale Whatsapp per l’aggiornamento continuo sui concorsi pubblici!