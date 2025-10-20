Categorie principali
Progettare per prevenire patologie edilizie: dal nodo finestra al sistema integrato

Questo primo CoNaPE workshop, realizzato in collaborazione con il Gruppo ALPAC, analizza il foro finestra come sistema complesso in grado di prevenire l’insorgenza di patologie edilizie.

Allegati

Con questo primo workshop registrato diamo il via ai CoNaPE Workshop, che nascono dall’esperienza CoNaPE – il Convegno Nazionale sulle Patologie Edilizie organizzato da Maggioli Editore e già punto di riferimento sull’argomento per il settore edilizio e i professionisti tecnici – per esaminare aspetti della patologia e della sua prevenzione da un punto di vista tecnologico.

Il workshop realizzato in collaborazione con il Gruppo ALPAC ha come protagonista l’ing. Elena Perlotti, Prescription Manager del Gruppo ALPAC, che analizza il foro finestra come un sistema integrato e complesso in grado di prevenire l’insorgenza di patologie edilizie come ponti termici, ponti acustici, formazione di condense e successiva comparsa di muffe.

>> Vorresti ricevere articoli come questo? Clicca qui, è gratis

CoNaPE Workshop in collaborazione con ALPAC

Il workshop si concentra su tre aspetti principali, rispondendo a diverse domande:

  • Criticità da considerare nella progettazione del foro finestra per evitare possibili patologie edilizie;
  • Il monoblocco finestra oggi: un “contenitore tecnologico” tra prefabbricazione e customizzazione;
  • Caratteristiche e vantaggi della soluzione Ingenius VMC: monoblocco con integrazione nativa della VMC.

Guardalo qui:

Scarica qui il materiale didattico:

Alpac – Slide workshop CONAPE 7 MB

Consigliamo il corso online:

CORSO DI FORMAZIONE

CoNaPE Masterclass: Salubrità, Comfort e Benessere Abitativo

Corso completo per la progettazione e il controllo degli ambienti indoor

13 Nov 2025 – 04 Dic 2025  ore 14.30 – 17.30

303.78 €

Scopri di più

Suggeriamo anche i volumi:

Alpac srl Unipersonale

Alpac srl Unipersonale

ALPAC da 30 anni progetta e produce sistemi di chiusura per il foro finestra: monoblocchi termoisolanti per avvolgibili, scuri, persiane e frangisole, cui si aggiunge l’ampia gamma di cassonetti…
Scopri di più

Redazione Tecnica

Tag

CoNaPE: Convegno Nazionale Patologie Edilizie
Video lezioni e video corsi gratuiti

Pareti ventilate, benessere abitativo e salubrità dell’edificio: quando e perché scegliere questa soluzione costruttiva

Le facciate ventilate rappresentano una soluzione costruttiva ad alte prestazioni: migliorano l’isol…

Tiziana Iberti 09/10/25
La progettazione della manutenzione delle coperture impermeabili: approccio diagnostico e operativo

Dal rilievo alla diagnosi: metodologia e strumenti per la progettazione della manutenzione nelle cop…

Redazione Tecnica 29/09/25
Guida alle impermeabilizzazioni su misura, 8: intervento di recupero di una piscina

Eccoci arrivati all’ottava puntata della serie di video-guide dedicate alle impermeabilizzazioni in …

Redazione Tecnica 12/09/25
CoNaPE Masterclass: Salubrità, Comfort e Benessere Abitativo. Corso online in diretta con CFP

Un percorso formativo per tecnici e professionisti della progettazione edilizia su qualità dell’aria…

Redazione Tecnica 09/09/25
