Pillole dal CoNaPE 2025: l’importanza della prevenzione delle infiltrazioni con Andrea Zanfi

Come sappiamo, il 9 aprile scorso si è tenuta a Bologna la prima edizione del Convegno Nazionale delle Patologie Edilizie (CoNaPE), che ha riunito tecnici, istituzioni, imprese ed esperti del settore per approfondire un tema di fondamentale importanza, che interessa direttamente progettisti e committenti: le patologie edilizie e la loro incidenza sul patrimonio immobiliare italiano.



Tra interventi, workshop e confronti, abbiamo intervistato alcuni dei protagonisti del CoNaPE: scopriamo cosa è emerso. Continuiamo con l’intervento di Andrea Zanfi, Corporate Product Manager di Gruppo Kerakoll, partner dell’iniziativa.

Intervista ad Andrea Zanfi

Secondo Andrea Zanfi di Kerakoll una delle principali problematiche nell’edilizia di oggi è la carenza di una progettazione adeguata, che porta inevitabilmente a patologie edilizie sempre più diffuse. Zanfi ci spiega quindi come Kerakoll si sta muovendo per supportare i progettisti, in particolare per evitare infiltrazioni d’acqua, una delle patologie più diffuse e complesse da gestire.



Ascoltiamolo: