Pillole dal CoNaPE 2025: consolidamento fondazioni con Cristian Setti

Come sappiamo, il 9 aprile scorso si è tenuta a Bologna la prima edizione del Convegno Nazionale delle Patologie Edilizie (CoNaPE), che ha riunito tecnici, istituzioni, imprese ed esperti del settore per approfondire un tema di fondamentale importanza, che interessa direttamente progettisti e committenti: le patologie edilizie e la loro incidenza sul patrimonio immobiliare italiano.



Tra interventi, workshop e confronti, abbiamo intervistato alcuni dei protagonisti del CoNaPE: scopriamo cosa è emerso. Continuiamo con l’intervento di Cristian Setti, Direttore commerciale di Systab, azienda specializzata nel consolidamento di terreni e fondazioni partner di CoNaPE 2025.

Intervista a Cristian Setti

A Cristian Setti di Systab abbiamo chiesto, oltre a una riflessione sull’evento, quali sono le cause più ricorrenti dei cedimenti fondali negli edifici esistenti e in che modo le tecnologie attuali di consolidamento permettono di intervenire in modo efficace e non invasivo. Ascoltiamo la sua risposta: