Pillole dal CoNaPE 2025: la CTU nella patologia edilizia con Pierfederico Marinoni

Come sappiamo, il 9 aprile scorso si è tenuta a Bologna la prima edizione del Convegno Nazionale delle Patologie Edilizie (CoNaPE), che ha riunito tecnici, istituzioni, imprese ed esperti del settore per approfondire un tema di fondamentale importanza, che interessa direttamente progettisti e committenti: le patologie edilizie e la loro incidenza sul patrimonio immobiliare italiano.



Tra interventi, workshop e confronti, abbiamo intervistato alcuni dei protagonisti del CoNaPE: scopriamo cosa ci ha detto Pierfederico Marinoni , Architetto e CTU, e autore del volume Maggioli editore Il CTU per le Patologie Edilizie ( >> questo il link per acquistarlo su Amazon ) insieme all’Ing. Massimo Montrucchio.

Intervista a Pierfederico Marinoni

All’architetto e CTU Pierfederico Marinoni abbiamo chiesto, oltre a una breve riflessione sul CoNaPE, quali siano le competenze specifiche che ritiene fondamentali per un CTU che si occupa di patologie edilizie, e come può un professionista prepararsi al meglio per affrontare i casi più complessi in questo campo.



Ascoltiamo la sua risposta: