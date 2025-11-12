Categorie principali
Altre categorie
Network Maggioli
Comprare casa: le nuove regole su imposte e bonus spiegate dall’Agenzia delle entrate

Aggiornata con tutte le novità fiscali 2025, la guida dell’Agenzia delle Entrate spiega imposte, bonus prima casa, agevolazioni under 36 e regole per chi compra.

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato l’edizione 2025 della Guida per l’acquisto della casa : le imposte e le agevolazioni fiscali (>> scaricabile a fine articolo). Il documento, aggiornato a ottobre 2025, è rivolto a chi sta acquistando un’abitazione e vuole orientarsi tra imposte, agevolazioni, crediti d’imposta e regimi speciali di tassazione.

Rispetto alla versione precedente, la guida recepisce le più recenti modifiche normative e fornisce chiarimenti applicativi su temi pratici: dalla definizione di “abitazione principale” alle condizioni per mantenere i benefici fiscali, fino ai casi di decadenza dalle agevolazioni e al trattamento dell’acquisto di pertinenze o seconde case. Vediamo i contenuti principali.

Indice

Consigli prima dell’acquisto

Nelle prime pagine della guida, l’Agenzia delle entrate dedica un utile spazio ai consigli pratici da seguire prima di comprare casa, con l’obiettivo di aiutare i contribuenti a evitare errori che possono compromettere i benefici fiscali o rallentare l’iter dell’acquisto. Tra le raccomandazioni più importanti:

  • verificare i requisiti soggettivi prima di firmare il preliminare: titolarità di altri immobili, residenza e destinazione d’uso;
  • controllare la categoria catastale dell’immobile: le abitazioni di lusso non beneficiano dell’agevolazione “prima casa”;
  • accertare la regolarità urbanistica e catastale: un immobile con abusi o difformità può precludere la stipula o l’accesso ai bonus;
  • richiedere il valore catastale aggiornato per calcolare correttamente le imposte dovute.
  • trasferire tempestivamente la residenza nel comune dell’immobile, ricordando che i 18 mesi decorrono dalla data dell’atto notarile;
  • conservare tutta la documentazione (atto notarile, f24, certificazioni catastali e anagrafiche) per eventuali controlli o richieste di credito d’imposta.

Contenuti principali della guida

Dopo questa utile premessa la guida dell’Agenzia delle entrate si concentra in particolare su queste tematiche:

  • L’acquisto di una casa: le imposte  
  • L’acquisto con i benefici “prima casa”
  • Le agevolazioni “prima casa under 36”

Risultano poi particolarmente utili le due sezioni conclusive: la prima contiene una lunga serie di risposte ai quesiti più frequenti, mentre la seconda raccoglie tutta la normativa di riferimento.

Scarica qui la guida aggiornata dell’Agenzia delle entrate

