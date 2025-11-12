Comprare casa: le nuove regole su imposte e bonus spiegate dall’Agenzia delle entrate

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato l’edizione 2025 della Guida per l’acquisto della casa : le imposte e le agevolazioni fiscali (>> scaricabile a fine articolo). Il documento, aggiornato a ottobre 2025, è rivolto a chi sta acquistando un’abitazione e vuole orientarsi tra imposte, agevolazioni, crediti d’imposta e regimi speciali di tassazione.
Rispetto alla versione precedente, la guida recepisce le più recenti modifiche normative e fornisce chiarimenti applicativi su temi pratici: dalla definizione di “abitazione principale” alle condizioni per mantenere i benefici fiscali, fino ai casi di decadenza dalle agevolazioni e al trattamento dell’acquisto di pertinenze o seconde case. Vediamo i contenuti principali.
>> Vorresti ricevere news come questa? Clicca qui, è gratis
Indice
Suggeriamo:
La compravendita immobiliare: una guida per professionisti e non
Questa guida risponde alla necessità di offrire al lettore, professionista e non, indicazioni e sostegno nel vasto mare della normativa con riferimento alle responsabilità delle figure professionali, a “cosa chiedere ed a chi”, a cosa pretendere dal venditore ed ai doveri, responsabilità e rischi che si hanno come acquirente, quando si compra o si vende un immobile. L’Autore, con esperienza pluriennale nel settore e con grande chiarezza, ha realizzato un testo che è, insieme, un riferimento e una guida alle varie insidie nascoste dietro ad una compravendita immobiliare. Nell’opera si è usato un linguaggio chiaro, discorsivo, colloquiale per renderlo fruibile anche per i non addetti ai lavori. I professionisti tecnici troveranno anche sezioni con approfondimenti e tecnicismi, perché l’edilizia è anche e soprattutto questo: regole ferree ma interpretabili, insidie invisibili ma dalle conseguenze anche pesanti, e, grandi responsabilità sia di chi vende ma anche di chi compra, che non di rado possono portare a contenziosi in tribunale per cause estenuanti. Marco Campagna Architetto libero professionista. Nel corso degli anni ha avuto modo di approfondire i temi dell’urbanistica applicata agli interventi edilizi, sia svolgendo pratiche in prima persona, sia operando come consulente o come perito, sia per conto di privati che per società, eseguendo parallelamente progettazioni e direzioni lavori per diversi interventi di recupero e di valorizzazione immobiliare. È attualmente componente della Commissione Urbanistica dell’Ordine degli Ingegneri di Roma, formatore e docente in svariati corsi di aggiornamento e approfondimento professionale presso il medesimo Ordine e presso altre realtà.
Marco Campagna | Maggioli Editore 2022
23.20 €
Consigli prima dell’acquisto
Nelle prime pagine della guida, l’Agenzia delle entrate dedica un utile spazio ai consigli pratici da seguire prima di comprare casa, con l’obiettivo di aiutare i contribuenti a evitare errori che possono compromettere i benefici fiscali o rallentare l’iter dell’acquisto. Tra le raccomandazioni più importanti:
- verificare i requisiti soggettivi prima di firmare il preliminare: titolarità di altri immobili, residenza e destinazione d’uso;
- controllare la categoria catastale dell’immobile: le abitazioni di lusso non beneficiano dell’agevolazione “prima casa”;
- accertare la regolarità urbanistica e catastale: un immobile con abusi o difformità può precludere la stipula o l’accesso ai bonus;
- richiedere il valore catastale aggiornato per calcolare correttamente le imposte dovute.
- trasferire tempestivamente la residenza nel comune dell’immobile, ricordando che i 18 mesi decorrono dalla data dell’atto notarile;
- conservare tutta la documentazione (atto notarile, f24, certificazioni catastali e anagrafiche) per eventuali controlli o richieste di credito d’imposta.
Contenuti principali della guida
Dopo questa utile premessa la guida dell’Agenzia delle entrate si concentra in particolare su queste tematiche:
- L’acquisto di una casa: le imposte
- L’acquisto con i benefici “prima casa”
- Le agevolazioni “prima casa under 36”
Risultano poi particolarmente utili le due sezioni conclusive: la prima contiene una lunga serie di risposte ai quesiti più frequenti, mentre la seconda raccoglie tutta la normativa di riferimento.
Scarica qui la guida aggiornata dell’Agenzia delle entrate
>> Se vuoi ricevere notizie come questa direttamente sul tuo smartphone iscriviti al nostro nuovo canale Telegram!
Suggeriamo anche:
Le Verifiche di conformità per la commercializzazione degli immobili
La III edizione di questo volume rappresenta un riferimento essenziale per tutti i professionisti del settore immobiliare, tecnico e legale, offrendo un quadro completo e aggiornato sulla verifica di conformità degli immobili. Grazie all’integrazione delle recentissime Linee Guida ministeriali e ai criteri di interpretazione del Decreto Salva Casa, l’opera fornisce strumenti operativi chiari e approfonditi per affrontare con rigore la regolarizzazione edilizia, urbanistica e catastale, essenziale per la due diligence immobiliare. L’opera è quindi uno strumento indispensabile per avvocati, notai, tecnici e agenti immobiliari che desiderano orientarsi con sicurezza nel complesso panorama della conformità edilizia. Attraverso un linguaggio tecnico ma accessibile, l’Autore analizza con competenza normativa e giurisprudenza, fornendo un supporto concreto agli operatori del settore nella valutazione della trasferibilità dei beni, nell’accertamento della legittimità delle preesistenze e nella gestione delle irregolarità edilizie sanabili. Andrea FerrutiAvvocato del Foro di Roma, opera da più di 30 anni prestando la propria consulenza a soggetti pubblici e privati, in stretto raccordo con le professionalità tecniche coinvolte. In tali ambiti, l’Autore ha maturato una particolare conoscenza del diritto amministrativo e immobiliare in vista dello sviluppo e riqualificazione di patrimoni, oltre che della relativa normativa tecnica e di sicurezza sul lavoro. È autore di pubblicazioni per Maggioli Editore e docente in corsi di formazione.
Andrea Ferruti | Maggioli Editore 2025
17.60 €
Check Edilizio e Urbanistico
Questo manuale è l’evoluzione e l’aggiornamento dell’eBook “Decreto Salva Casa: commento, guida e riflessioni tecnico-giuridiche” ad opera degli stessi autori, profondamente rivisto e attualizzato allo stato dell’arte della normativa e della giurisprudenza. Si tratta di un manuale pratico di rapida consultazione e approfondimento sulle verifiche e i check edilizie e urbanistici da effettuarsi nelle fasi preliminari progettuali di interventi edilizi su edifici esistenti: – procedure edilizie,- verifica della conformità,- analisi vincolistiche,- pianificazione delle complessità,- individuazione delle criticità. I due autori, Andrea di Leo, avvocato esperto di diritto amministrativo, con particolare riguardo all’ambito urbanistico-edilizio ma non solo, e Marco Campagna, tecnico appassionato della teoria ma anche e soprattutto della pratica delle procedure amministrative: sviluppano il presente manuale per dare al lettore una visione della disciplina edilizia e urbanistica il più ampia e chiara possibile, sia per quanto attiene all’ambito più strettamente pratico, ma senza dimenticare che, in Italia, ogni istanza edilizia, anche quella che può apparire più semplice, è in verità sovrastata da un grande insieme di norme che vegliano sui più disparati ambiti. Marco CampagnaArchitetto libero professionista. Nel corso degli anni ha avuto modo di approfondire i temi dell’urbanistica applicata agli interventi edilizi, sia svolgendo pratiche in prima persona, sia operando come consulente o come perito, sia per conto di privati che per società, eseguendo parallelamente progettazioni e direzioni lavori per diversi interventi di recupero e di valorizzazione immobiliare. È attualmente componente della Commissione Urbanistica dell’Ordine degli Ingegneri di Roma, formatore e docente in svariati corsi di aggiornamento e approfondimento professionale presso il medesimo Ordine e presso altre realtà. Andrea Di LeoAvvocato, opera nel diritto amministrativo, con particolare riferimento ai settori dell’urbanistica e dell’edilizia, anche in relazione ai profili vincolistici. Si occupa, inoltre, dei profili regolatori ed amministrativirelativi a ricettività, commercio e somministrazione, di appalti pubblici nonché dei profili amministrativi e regolatori dei settori innovativi (startup, sharing economy, mobilità e trasporti). Svolge attività di docenza (nell’ambito di master universitari) e formazione. È membro della Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti e Co-founder di Legal Team.
Marco Campagna, Andrea Di Leo | Maggioli Editore 2025
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento