Codice Edilizia e Costruzioni: ecco le relazioni che spiegano la riforma del TUE

Dopo il via libera al ddl Delega del 4 dicembre 2025, il Governo ha diffuso la relazione illustrativa e la relazione tecnica che accompagnano il futuro Codice dell’Edilizia e delle Costruzioni, destinato a sostituire il TUE. Eccole.

Allegati

In seguito al Consiglio dei Ministri n. 150 del 4 dicembre 2025, durante cui – come abbiamo visto – è stato approvato il disegno di legge delega per l’adozione del Codice dell’Edilizia e delle Costruzioni che andrà a sostituire il Testo Unico dell’Edilizia, il governo ha pubblicato una serie di documenti utili per la comprensione del disegno di legge. 

Oltre a consigliare la lettura dell’articolo esplicativo dell’autrice Antonella Donati, che esamina i punti salienti del provvedimento illustrando cosa cambierà rispetto al TUE, alleghiamo qui anche la relazione illustrativa e la relazione tecnica preparati dal governo per chi volesse approfondire ulteriormente, in attesa di nuovi aggiornamenti.

Indice

Il comunicato stampa del 4 dicembre 2025

Ecco il testo del comunicato stampa:

“Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini, del Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa Maria Elisabetta Alberti Casellati e del Ministro per la pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, ha approvato, con procedura d’urgenza, un disegno di legge di delega al Governo per l’adozione del Codice dell’edilizia e delle costruzioni.

La delega autorizza il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi finalizzati a compiere un’ampia e organica revisione della normativa in materia di edilizia e di sicurezza delle costruzioni, con l’obiettivo primario di semplificare, riordinare e razionalizzare i procedimenti amministrativi oggi disciplinati dal Testo Unico dell’edilizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Il testo fa seguito al decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, cosiddetto “Salva casa, che ha operato una prima semplificazione.

L’adozione del Codice dell’edilizia e delle costruzioni ha la finalità, inoltre, di porre chiarezza sulla ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni, garantendo il rispetto dei Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP), come strumento necessario per assicurare standard minimi uniformi.

L’intervento normativo riguarda, in primo luogo, la disciplina legislativa di settore relativa alla sicurezza delle costruzioni, che necessita di un aggiornamento alla luce delle moderne tecniche costruttive e delle accresciute esigenze di sicurezza sismica ed energetica.

Si prevede, inoltre, di favorire il coordinamento con le disposizioni urbanistiche e le altre normative di settore come la disciplina dei beni culturali e paesaggistici. Infine, si semplifica la dimostrazione dello stato legittimo degli immobili e si rafforza l’efficacia e la trasparenza delle procedure per il rilascio dei permessi di costruire, delle Segnalazioni Certificate di Inizio Attività (SCIA) e degli altri titoli del settore edilizio.”

Relazione illustrativa

Scarica qui il testo del ddl Delega e la relazione illustrativa del 2 dicembre 2025:

Bozza DDL TUE Edilizia 2 dicembre 2025 62 KB
Bozza DDL TUE edilizia relazione illustrativa 88 KB

Relazione tecnica

Scarica qui la relazione tecnica del 2 dicembre 2025:

Bozza DDL TUE edilizia relazione tecnica 62 KB

Redazione Tecnica

