I cinque ingredienti di una Casa Green

Come spiega l’Arch. Roberto Sacchi, progettare green vuol dire molte cose in più rispetto al consueto impegno che un tecnico deve affrontare. Innanzitutto significa operare con coscienza ecologica, con una visione olistica e con etica, concetti questi che dovrebbero costituire il pane quotidiano di un qualunque progettista, ma che in realtà non è scontato che lo siano.



Insieme al rispetto delle regole del buon costruire, al rispetto dei parametri urbanistici, dei regolamenti edilizi, delle molteplici normative e della vigilanza della regola d’arte, occorre indagare anche sui molti aspetti che coinvolgono l’interazione del progetto con l’ambiente naturale, con il contesto, con l’habitat e con la scelta dei nuovi materiali, ma anche con l’interazione con quelli esistenti, per preservare la salute degli abitanti e la cultura locale.

>> Vorresti ricevere approfondimenti come questo? Clicca qui, è gratis