Nuovo bando Guida Turistica 2026: al via il secondo esame di abilitazione nazionale

Dopo il forte interesse registrato con il bando del 2025 – che aveva raccolto oltre 29.000 domande (e attratto moltissime polemiche, dato l’esiguo numero di ammessi alle prove successive alla prima: meno di 300 persone su oltre 12 mila presenti alla prova scritta) – il Ministero del Turismo ha pubblicato il nuovo bando di esame 2026 per l’abilitazione alla professione di guida turistica.
Si tratta di una procedura nazionale che consente l’iscrizione all’Elenco Nazionale delle Guide Turistiche (ENGT), istituito con la riforma del settore (legge n. 190/2023), con l’obiettivo di uniformare requisiti e competenze su tutto il territorio. Vediamo i dettagli del bando, delle prove d’esame, e come prepararsi al meglio.
Indice
Per la preparazione:
Guida turistica – Esame Abilitazione 2026. Teoria e Test per tutte le prove
Il Manuale nasce come uno strumento indispensabile per tutti coloro che intendono affrontare con successo il concorso per l’abilitazione alla professione di guida turistica, indetto dal Ministero del Turismo con il bando del 29 aprile 2026.Aggiornato secondo le recenti riforme del settore, il volume offre una preparazione teorica solida e sistematica, coprendo l’intero ventaglio disciplinare previsto dal bando: dalla profondità storica dell’archeologia e della storia dell’arte, alla conoscenza del territorio attraverso la geografia e la storia, fino ai profili tecnici e giuridici legati alla disciplina dei beni culturali e al diritto del turismo.Grande attenzione è dedicata ai temi della sostenibilità, dell’accessibilità e dell’inclusività dell’offerta turistica, oggi pilastri fondamentali della professione.Segue nel dettaglio i criteri di selezione stabiliti dal Ministero e articolati in tre momenti chiave, ciascuno dei quali richiede il superamento di una soglia minima di 25/40: – Prova scritta digitale: test di 40 quesiti a risposta multipla da completare in 40 minuti, dove ogni risposta corretta garantisce un punto e senza penalità per gli errori.- Prova orale: colloquio volto a valutare la padronanza delle materie d’esame e le capacità comunicative. In questa fase è previsto l’accertamento della lingua straniera scelta(livello minimo richiesto B2), con esoneri specifici per chi possiede titoli di studio accademici conseguiti all’estero.- Prova tecnico-pratica: simulazione di una visita guidata basata su una destinazione estratta a sorte. Questa fase è cruciale per dimostrare l’abilità nel fornire informazioni pertinenti e nel gestire un gruppo, sia in italiano che nella lingua straniera prescelta.L’ultima sezione del volume è dedicata alla nuova realtà dell’Elenco Nazionale delle Guide Turistiche (ENGT): vengono approfonditi il ruolo e le responsabilità della guida moderna, con un focus innovativo sull’uso delle nuove tecnologie, fornendo tutti gli strumenti necessari per operare con competenza e competitività nel mercato turistico attuale.
Autori Vari | Maggioli Editore 2026
Requisiti di accesso: chi può partecipare
Possono candidarsi al nuovo Bando Guida Turistica 2026 coloro che:
- hanno compiuto 18 anni;
- sono cittadini italiani, UE o in regola con le norme sull’immigrazione;
- godono dei diritti civili e politici;
- non hanno riportato condanne incompatibili con l’esercizio della professione;
- sono in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado o titolo superiore (laurea triennale, specialistica, magistrale o del vecchio ordinamento).
Non è quindi obbligatoria una laurea specifica e anche i diplomati possono accedere, rendendo la selezione ancora una volta aperta a un bacino molto ampio di candidati.
Domanda di partecipazione e bando
La domanda deve essere presentata esclusivamente online tramite il portale inPA, utilizzando SPID, CIE o altri sistemi di identità digitale, entro e non oltre il 19 maggio 2026, ore 13:00, con obbligo di:
- compilazione del curriculum vitae;
- indicazione della lingua straniera scelta;
- versamento di un contributo di partecipazione pari a 10 euro.
Tutte le comunicazioni ufficiali (calendario prove, esiti, convocazioni) avverranno tramite lo stesso portale, con valore di notifica.
Prove di selezione: struttura dell’esame
L’esame si articola in tre prove, ciascuna con punteggio massimo di 40 punti e soglia di superamento fissata a 25/40:
- Prova scritta: test a risposta multipla (40 quesiti – e non 80 come nel 2025 – in 40 minuti), svolto in modalità digitale e in lingua italiana (questa potrà avvenire anche in sedi decentrate e anche con più sessioni successive, non contestuali);
- Prova orale: colloquio sulle materie d’esame con verifica della lingua straniera (livello minimo B2), con l’obiettivo di valutare la capacità di comunicazione, la conoscenza e l’approfondimento dei contenuti;
- Prova tecnico-pratica: simulazione di una visita guidata, in italiano e nella lingua straniera scelta dal candidato, con l’obiettivo di valutare le competenze pratiche della guida turistica, la capacità di condurre visite guidate e fornire informazioni pertinenti.
La prova pratica finale rappresenta un elemento qualificante della selezione, perché valuta direttamente le capacità operative e comunicative del candidato in un contesto reale. La prova orale e quella tecnico-pratica potranno svolgersi in presenza oppure mediante l’utilizzo di strumenti informatici e piattaforme digitali, anche con modalità di sorveglianza a distanza (proctoring).
Materie d’esame: cosa studiare e come prepararsi
Le materie su cui prepararsi sono chiaramente indicate nel bando e coprono sia ambiti culturali sia tecnico-normativi. In particolare, la prova scritta verte su:
- storia dell’arte;
- geografia;
- storia;
- archeologia;
- diritto del turismo, accessibilità e inclusività dell’offerta turistica;
- disciplina dei beni culturali e del paesaggio.
Le stesse materie sono poi approfondite nella prova orale, che valuta anche la capacità espositiva e la padronanza dei contenuti. A queste si aggiunge la componente linguistica e, nella prova pratica, la capacità di tradurre le conoscenze teoriche in una narrazione efficace durante una visita guidata.
Per lo studio consigliamo il manuale Maggioli editore Guida turistica – Esame Abilitazione 2026. Teoria e Test per tutte le prove (>> questo il link per ordinarlo direttamente su Amazon), che offre una preparazione teorica solida e sistematica su tutte le materie previste dal bando, un tutor digitale di supporto allo studio, le domande ufficiali della prova scritta del 2025 e utili simulazioni della prova tecnico-pratica:
Guida turistica – Esame Abilitazione 2026. Teoria e Test per tutte le prove
Il Manuale nasce come uno strumento indispensabile per tutti coloro che intendono affrontare con successo il concorso per l’abilitazione alla professione di guida turistica, indetto dal Ministero del Turismo con il bando del 29 aprile 2026.Aggiornato secondo le recenti riforme del settore, il volume offre una preparazione teorica solida e sistematica, coprendo l’intero ventaglio disciplinare previsto dal bando: dalla profondità storica dell’archeologia e della storia dell’arte, alla conoscenza del territorio attraverso la geografia e la storia, fino ai profili tecnici e giuridici legati alla disciplina dei beni culturali e al diritto del turismo.Grande attenzione è dedicata ai temi della sostenibilità, dell’accessibilità e dell’inclusività dell’offerta turistica, oggi pilastri fondamentali della professione.Segue nel dettaglio i criteri di selezione stabiliti dal Ministero e articolati in tre momenti chiave, ciascuno dei quali richiede il superamento di una soglia minima di 25/40: – Prova scritta digitale: test di 40 quesiti a risposta multipla da completare in 40 minuti, dove ogni risposta corretta garantisce un punto e senza penalità per gli errori.- Prova orale: colloquio volto a valutare la padronanza delle materie d’esame e le capacità comunicative. In questa fase è previsto l’accertamento della lingua straniera scelta(livello minimo richiesto B2), con esoneri specifici per chi possiede titoli di studio accademici conseguiti all’estero.- Prova tecnico-pratica: simulazione di una visita guidata basata su una destinazione estratta a sorte. Questa fase è cruciale per dimostrare l’abilità nel fornire informazioni pertinenti e nel gestire un gruppo, sia in italiano che nella lingua straniera prescelta.L’ultima sezione del volume è dedicata alla nuova realtà dell’Elenco Nazionale delle Guide Turistiche (ENGT): vengono approfonditi il ruolo e le responsabilità della guida moderna, con un focus innovativo sull’uso delle nuove tecnologie, fornendo tutti gli strumenti necessari per operare con competenza e competitività nel mercato turistico attuale.
Autori Vari | Maggioli Editore 2026
In occasione del bando del 2025, abbiamo trattato nello specifico la preparazione della prova tecnico-pratica in questo articolo, ed è disponibile anche un volume di studio dedicato, con schede di approfondimento di tutti i siti e i musei del programma ministeriale e tutor digitale a supporto, adatto anche per lo studio last minute:
Guida turistica – Esame Abilitazione
Prepararsi alla prova tecnico-pratica dell’Esame di Abilitazione alla Professione di Guida Turistica 2025 significa affrontare una delle sfide più stimolanti e decisive del percorso di studio. Questa prova non si limita a verificare la conoscenza dei siti storico-artistici e paesaggistici italiani: richiede di saperli raccontare, valorizzare e rendere vivi, come si farebbe davanti a un gruppo di visitatori.Per questo motivo è stato realizzato il presente libro: una raccolta organica e completa di schede di approfondimento su tutti i siti ufficiali inseriti nel programma ministeriale.Ogni scheda è strutturata per offrire un duplice livello di preparazione:1. una sezione monografica, ampia e dettagliata, che approfondisce la storia, l’arte, l’archeologia e il contesto culturale del sito;2. una sezione operativa, sintetica e funzionale, pensata come strumento pratico di ripasso e come guida immediata per l’esposizione in sede d’esame.La struttura delle schede segue un modello omogeneo, con alcune costanti che aiutano nello studio:■ Storia e contesto, per collocare il sito nella sua dimensione storica;■ Arte, Architettura e Archeologia, con i monumenti e le opere principali;■ Paesaggio e ambiente, per sottolineare l’interazione tra uomo e natura;■ Curiosità e aneddoti, perché una guida deve anche saper sorprendere e creare empatia;■ Accessibilità e inclusività, tema imprescindibile per la professione moderna;■ Suggerimenti per la prova pratica, con esempi di aperture, punti chiave, collegamenti interdisciplinari e domande da porre al pubblico per stimolare la partecipazione. Questo libro vuole essere un vero compagno di viaggio nello studio. La prova tecnico-pratica, infatti, non è un semplice esame di nozioni, ma una simulazione del lavoro quotidiano della guida turistica. Richiede capacità di sintesi, padronanza espositiva, sensibilità verso i diversi pubblici (italiani e stranieri, adulti e bambini, esperti e curiosi), e soprattutto la capacità di creare un’esperienza attraverso la conoscenza del patrimonio culturale.Nella sezione online collegata al libro sarà disponibile anche il Tutor digitale che permette di simulare la visita guidata.
Autori Vari | Maggioli Editore 2025
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