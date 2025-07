A Pavia e Napoli il BIM si racconta con visione, cultura e profili internazionali

Nella primavera 2025, l’Università degli Studi di Pavia è stata teatro di due importanti appuntamenti dedicati all’innovazione digitale nel settore delle costruzioni: BIM Unlocked – Shaping Digital Collaboration (28 marzo) e BIM Tracks – Smart Connections for a Digital Future (9 aprile).



Entrambi parte del format culturale BIM (K)now!, gli eventi hanno offerto alla comunità accademica e professionale un’occasione concreta per riflettere sul presente e sul futuro del Building Information Modeling (BIM). Ideati e curati da Vittorio Andrea Sellaro, docente presso l’Ateneo pavese, gli incontri di marzo e aprile hanno globalmente attratto oltre 350 partecipanti e coinvolto relatori di rilievo internazionale, favorendo un confronto autentico tra studenti, professionisti, accademici e aziende leader del settore AEC.



BIM Unlocked Pavia: collaborazione e cultura al centro della trasformazione digitale Il primo evento, BIM Unlocked, ha visto la partecipazione di figure di primo piano come: Andrea Manente (MVRDV), Amani Chahin (Jacobs), e Alberto Pavan (Politecnico di Milano). Ad aprire la giornata, i saluti istituzionali di: Prof. Alessandro Greco (Delegato del Rettore per l’Edilizia e la Programmazione edilizia), che ha sottolineato la necessità di costruire un linguaggio comune nella formazione dei futuri professionisti ricordando l’importanza di questo ciclo di incontri, e Prof.ssa Francesca Picchio, che ha riconosciuto l’alto valore culturale del ciclo di conferenze, capace di generare connessioni tra mondi, generazioni e discipline diverse. A guidare i lavori, Vittorio Andrea Sellaro, che ha saputo creare un dialogo profondo e umano, valorizzando i diversi punti di vista e trasformando l’aula universitaria in uno spazio aperto di riflessione culturale.



L’Ing. Amani Chahin ha incantato la storica Aula Disegno dell’Università degli studi di Pavia con la sua digressione sul tema della giornata, la collaborazione: “Al centro della collaborazione c’è l’essere umano, la persona è al centro della trasformazione digitale”. L’Arch. Andrea Manente, tra i vari casi studio, ha presentato Matrix One (ad Amsterdam) raccontando come l’obiettivo fosse da subito chiaro: progettare un edificio totalmente smontabile, dove ogni parte potesse essere riutilizzata. Un approccio innovativo e sostenibile, reso possibile grazie all’uso del BIM fin dalle prime fasi. “Il digitale non è solo supporto, ma strumento etico per pianificare l’intero ciclo di vita dell’edificio. Matrix One dimostra che costruire responsabilmente significa prevedere anche la fine dell’opera – trasformandola in un nuovo inizio”.

BIM Tracks Pavia: infrastrutture e connessioni intelligenti per un futuro digitale Il secondo evento pavese dell’anno, BIM Tracks, ha spostato l’attenzione sul tema delle infrastrutture complesse e sulla gestione digitale di opere pubbliche, con un focus sulle connessioni intelligenti tra progettazione, normativa e innovazione.

Dopo i saluti introduttivi del Prof. Alessandro Reali, Delegato del Rettore per la Ricerca Internazionale, e del Dott. Andrea Pichelli, Director of GLOBEC – Center for Global Strategic Engagement dell’Università di Pavia, sono intervenuti: Arch. Luca Dominici, in rappresentanza di Cinzia Gatto (Italferr), che ha parlato di approcci sostenibili per l’intero ciclo di vita infrastrutturale; Ing. Francesco Semeraro (ANAS), che ha evidenziato l’importanza di standard e normative nella qualità delle grandi opere pubbliche; Ing. Lucia Iannuzzi e Ing. Aniello Caliendo (Webuild – HirpiniaAV), che hanno illustrato casi concreti di gestione digitale applicata a infrastrutture ad alta capacità.



Anche in questa occasione, Vittorio Andrea Sellaro ha curato una regia culturale capace di unire competenza tecnica e dimensione umana, offrendo agli studenti un’esperienza formativa ricca e coinvolgente.

Partner dell’iniziativa è stato BIMeet Podcast, il primo podcast italiano interamente dedicato al BIM, con la partecipazione di Roberto Dallavilla, Direttore Tecnico di Skeinbim: “Il BIM non è solo il futuro. È il presente. E lo stiamo costruendo insieme.”

BIM for Impact Napoli: Designing Tomorrow L’Università degli Studi di Napoli Federico II ha poi ospitato, lo scorso 9 maggio, la conferenza BIM for Impact: Designing Tomorrow, terza tappa campana del format BIM (K)now!. Dopo il debutto a Nola nel marzo 2025 e la prima edizione napoletana del novembre 2024, l’iniziativa consolida il proprio radicamento sul territorio, confermandosi come un punto di riferimento per il dibattito su innovazione e sostenibilità nel settore AEC.



L’evento, parte integrante del Festival dello Sviluppo Sostenibile 2025 promosso da ASviS, si è distinto per la capacità di generare un dialogo intergenerazionale e interprofessionale, coinvolgendo docenti, professionisti, studenti e aziende in un confronto fertile, orientato a visioni di lungo periodo e impatti concreti. A introdurre i lavori è stato ancora una volta Vittorio Andrea Sellaro, ideatore del format e moderatore dell’intera giornata.



Tra i relatori principali: Mauro Sabiu e Mikael Santrolli, Design Tech Innovators presso MKS DTECH, che hanno esplorato scenari futuri dell’innovazione applicata al settore AEC; Fabrizio Bonatti, BIM Manager e CDE Manager di SUMs Architects, che ha condiviso esperienze operative sui flussi informativi digitalizzati in ottica sostenibile; Nunzia Cascone, esperta di sostenibilità ambientale, protocolli LEED® e WELL®, attualmente in Politecnica – Building for Humans, che ha posto l’accento sul tema della decarbonizzazione.



Il panel ha visto la partecipazione di autorevoli esponenti accademici come Massimiliano Campi, Antonella Di Luggo, Valeria Cera, Pierpaolo D’Agostino, Domenico Asprone, che hanno ribadito il loro supporto all’iniziativa, ispirando le nuove generazioni di progettisti. Particolarmente significativa la tavola rotonda, con Valeria Cera, Domenico Asprone, Giuseppe Antuono e Vittorio Andrea Sellaro, che ha affrontato temi centrali come la formazione, la responsabilità progettuale e l’innovazione sistemica.



Uno dei momenti più originali dell’incontro è stato l’intervento a cura dell’Arch. Giulia Pentella (SUMs Architects), che ha proposto un suggestivo “innesco letterario”: un’occasione per riflettere sul rapporto tra cultura umanistica e formazione tecnica, a dimostrazione che progettare il futuro richiede un approccio che integri mente, cuore e sensibilità. La giornata si è conclusa con una vivace sessione di Q&A animata dal Collettivo Archetipi, un gruppo di giovani progettisti e studenti che ha dato voce alle esigenze e alle visioni di una generazione in cerca di ascolto e spazi di espressione autentica.

BIM (K)now!: un ecosistema che unisce formazione, visione e persone Il progetto BIM (K)now! si conferma una piattaforma dinamica capace di mettere in dialogo università, imprese e territori attraverso un approccio multidisciplinare e una narrazione accessibile, che pone al centro le persone e i valori della collaborazione.



Questi eventi hanno dimostrato l’efficacia di un modello formativo che integra teoria, pratica e innovazione, dando spazio ai giovani e rafforzando il legame tra sapere accademico e mondo produttivo, e hanno mostrato come la digitalizzazione nel settore delle costruzioni non possa prescindere dalla costruzione di una cultura condivisa del progetto, in cui persone, tecnologie e visione strategica procedano insieme. Il BIM del futuro si costruisce oggi. E si costruisce insieme. Il prossimo appuntamento, la prima edizione di BIMeet & Greet, si terrà a Brescia nel mese di ottobre.



“Il BIM diventa piattaforma per l’architettura della collaborazione umana. È relazione, ascolto, comunicazione. Non basta la tecnologia: serve una cultura condivisa.” (Vittorio Andrea Sellaro)