BIMeet & Greet 2025 a Brescia: dove competenze, innovazione e talenti del BIM si incontrano

BIMeet&Greet 2025 nasce dalla visione congiunta di Roberto Dallavilla, Direttore Tecnico di SkeinBIM, e Vittorio Andrea Sellaro, fondatore di BIM (K)now! – il ciclo di conferenze che dal 2020 promuove la digitalizzazione del settore AEC- creando una sinergia che darà vita a un evento di rilevanza internazionale, in grado di coinvolgere alcuni dei principali attori del panorama AEC, con l’obiettivo di creare un punto d’incontro annuale per i protagonisti della digitalizzazione di questo settore.



BIMeet&Greet ambisce infatti a diventare un punto di riferimento per il settore, segnando una tappa significativa nel percorso di trasformazione digitale dell’ambiente costruito. L’iniziativa si propone di facilitare il confronto tra esperienze d’eccellenza, know-how specialistico e approcci innovativi, promuovendo una cultura del cambiamento concreta e condivisa.



BIMeet & Greet 2025, gli organizzatori L'evento beneficia della collaborazione di: BIMeet, il primo podcast italiano interamente dedicato al Building Information Modeling, ideato e condotto da Roberto Dallavilla, Direttore Tecnico di SkeinBIM, il quale ha contribuito in modo significativo alla creazione di questo evento.

BIM (K)now!, ciclo di conferenze sul BIM fondato nel 2020 da Vittorio Andrea Sellaro, Professore Universitario a contratto presso l'Università degli Studi di Pavia, esperto stimato di digitalizzazione nel settore AEC, che ha consolidato la sua posizione come punto di riferimento per la formazione avanzata e per il dibattito sul BIM.

Fondazione Nadia Toffa, partner solidale che aggiunge un forte valore sociale all'iniziativa. Patrocinato da ASSOBIM, l'Associazione Italiana di Promozione del Building Information Modeling, BIMeet & Greet si propone di essere un evento centrale per il settore, con un focus che integra tecnologia, cultura professionale e impegno sociale.

BIMeet & Greet a Brescia: 8-9 ottobre 2025 La prima edizione fisica di BIMeet & Greet si terrà al Teatro Display, situato nel Brixia Forum di Brescia, nei giorni 8 e 9 ottobre 2025 (dalle 9:00 alle 18:00). La location, facilmente accessibile, rappresenta un contesto ideale per un evento di alta qualità, finalizzato alla discussione e alla condivisione di conoscenze, esperienze e visioni sul futuro del BIM e della digitalizzazione. L’ingresso all’evento sarà su prenotazione, con parcheggio gratuito a disposizione dei partecipanti.



Il programma di BIMeet & Greet si caratterizza per un approccio innovativo e altamente interattivo. Oltre 30 interventi di esperti del settore e 7 isole tematiche dedicate al BIM permetteranno di esplorare in profondità le nuove frontiere del Building Information Modeling. Ogni sessione sarà progettata per stimolare il dialogo e la riflessione, creando opportunità concrete di networking e collaborazione. Le pause e i momenti di interazione tra i partecipanti saranno fondamentali per il consolidamento di relazioni professionali e per l’approfondimento delle tematiche trattate.

ARCH (K)now!: rigenerazione urbana e inclusività La dimensione serale dell’evento, curata da ARCH (K)now!, Format innovativo ideato da Vittorio Andrea Sellaro, presenterà una serie di interventi di personalità di rilievo internazionale nel campo dell’architettura, con un focus particolare sul tema delle periferie e sulla rigenerazione urbana. I temi trattati durante le sessioni serali riguarderanno aspetti cruciali come: Periferie

Rigenerazione urbana

Inclusività e accessibilità

Sostenibilità ambientale

Riuso del costruito

Innovazione sociale e progettuale Il BIM, come strumento strategico di progettazione, sarà analizzato non solo sotto l’aspetto tecnico, ma anche come motore di cambiamento per la realizzazione di progetti socialmente responsabili e sensibili alle esigenze dei territori e delle comunità.