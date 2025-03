BIM (K)now! 2025: innovazione e formazione per il futuro del BIM

Il prestigioso ciclo di conferenze BIM (K)now!, dedicato al Building Information Modeling, conferma la propria presenza a Pavia anche nel 2025, proseguendo il proprio impegno nella divulgazione e nell’approfondimento delle tematiche legate alla digitalizzazione del settore AEC. L’evento, ideato nel 2020 dal Prof. Vittorio Andrea Sellaro nell’ambito dell’iniziativa Design Data Users, è organizzato e coordinato dallo stesso Professore, docente del Laboratorio BIM presso l’Università degli Studi di Pavia.



Grazie a un format consolidato e innovativo, BIM (K)now! rappresenta un punto di riferimento per affrontare le sfide emergenti della trasformazione digitale nel settore delle costruzioni. L’iniziativa si rivolge a un pubblico altamente diversificato, che comprende non solo studenti di architettura e ingegneria, ma anche professionisti del settore, tra cui architetti, ingegneri, geometri, giuristi e dirigenti della pubblica amministrazione, promuovendo un dialogo interdisciplinare volto a favorire la condivisione di conoscenze e l’adozione di pratiche innovative nel mondo delle costruzioni e dell’infrastruttura digitale.



Il 28 marzo 2025 l’Università degli Studi di Pavia, attraverso questa iniziativa, avrà il piacere di accogliere per la prima conferenza pavese del 2025 dal titolo “BIM Unlocked: Shaping Digital Collaboration” professionisti di blasonate realtà del panorama internazionale dell’Ingegneria e dell’Architettura quali l’ Arch. Andrea Manente , Senior Project Leader @ MVRDV e l’ Ing. Amani Chahin , Manager of BIM Discipline @ Jacobs. Sarà questa l’occasione per approfondire l’utilizzo del BIM volto a ottimizzare i processi collaborativi nel settore delle costruzioni; l’ Arch. Alberto Pavan , Professore Universitario Associato presso il Politecnico di Milano, terrà l’intervento conclusivo del seminario. Ad aprire i lavori:

BIM Tracks – Smart Connections for a Digital Future _ 9 aprile 2025

Il 9 aprile 2025 l’Università degli Studi di Pavia, avrà il piacere di accogliere per la seconda conferenza pavese dell’anno numerosi esperti di altissimo profilo: l’Ing. Cinzia Gatto, BIM Life Cycle Process Manager @ Italferr S.p.A; l’Ing. Francesco Semeraro, Standards and Regulation Manager @ ANAS S.p.A; l’Ing. Lucia Iannuzzi e l’Ing. Aniello Caliendo, rispettivamente BIM Specialist e BIM Manager presso il Consorzio HirpiniaAV | webuild.



Gli ospiti terranno il seminario “BIM TRACKS: Smart Connections for a Digital Future”, un’opportunità per esplorare il panorama BIM nel settore delle infrastrutture.



Alessandro Reali , Rector’s Delegate for International Research and Ranking @ Università degli Studi di Pavia;

, Rector’s Delegate for International Research and Ranking @ Università degli Studi di Pavia; Andrea Pichelli , Director of GLOBEC – Center for Global Strategic Engagement @ Università degli Studi di Pavia;

, Director of GLOBEC – Center for Global Strategic Engagement @ Università degli Studi di Pavia; Franco Bua , Deputy Councilor @ Commissione BIM Ordine Ingegneri di Pavia;

, Deputy Councilor @ Commissione BIM Ordine Ingegneri di Pavia; Roberto Dallavilla, Technical Director @ SkeinBIM

Questa seconda conferenza si svolgerà nella fascia pomeridiana [16:00-19:00], presso l’AULA 4 della Facoltà di Ingegneria in via Adolfo Ferrata, 5, Pavia.



Le conferenze, come sempre, saranno moderate dall’Organizzatore e Coordinatore Prof. Vittorio Andrea Sellaro.



Il notevole interesse suscitato dalle tematiche affrontate e un “approccio trans-disciplinare a temi attuali e sfide globali in linea con quelli proposti dall’Agenda 2030 dell’ONU, con particolare riferimento a sostenibilità, resilienza e sicurezza” è stato motivo, anche quest’anno, di inclusione all’interno del prestigioso progetto DORIAN da parte dell’Università di Pavia.



L’evento è realizzato con la collaborazione del Laboratorio Drawing and Architecture DocumentAtion (DAda – Lab.) dell’Università di Pavia, GLOBEC – Center for Global Strategic Engagement dell’Università di Pavia, l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pavia e il Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati della Provincia di Pavia.



L’intera conferenza avrà come media partner BIMeet (il primo podcast italiano dedicato al BIM diretto da Roberto Dallavilla).



Queste attività vengono riconosciute per il Lab. Tesi di Ingegneria Edile – Architettura e vengono riconosciuti 2CFP per gli Ordini che partecipano a questa iniziativa (Ingegneri e Geometri della Provincia di Pavia).



È richiesta la registrazione. Clicca qui per partecipare.