BIM (K)now! torna a Napoli: un evento dal respiro internazionale su innovazione digitale e sostenibilità (con CPF)

L’Università degli Studi di Napoli Federico II il 9 maggio 2025 (dalle ore 14:30) ospiterà una nuova tappa del ciclo BIM (K)now!, dal titolo BIM for Impact: Designing Tomorrow, un appuntamento internazionale dedicato alla trasformazione digitale nei settori dell’architettura e dell’ingegneria.



Il format, ideato da Vittorio Andrea Sellaro, si conferma come uno spazio dinamico di scambio e contaminazione tra accademia, professionisti e imprese, e questo appuntamento – curato in sinergia con i docenti Massimiliano Campi e Valeria Cera – posiziona Napoli come punto nevralgico della riflessione su progettazione, cultura e tecnologia. Concepito per esplorare l’interazione tra sostenibilità ambientale, innovazione tecnologica e rinnovamento dei processi edilizi, questo evento si distingue per l’approccio interdisciplinare che fonde competenza tecnica e pensiero umanistico, e punta a stimolare una vera e propria trasformazione culturale, parallela a quella digitale.



“Le Università – sottolinea Vittorio Andrea Sellaro – devono diventare spazi in cui i saperi si incontrano per costruire visioni condivise e responsabili, in grado di orientare in trasparenza il cambiamento culturale.”



>> Vorresti ricevere news come questa? Clicca qui, è gratis

BIM (K)now! Napoli 2025: evento accreditato e fortemente sostenuto Il titolo scelto per l’edizione di Napoli, BIM For Impact: Designing Tomorrow, va oltre la suggestione: richiama una nuova visione della progettazione come pratica culturale e civile, dove il Building Information Modeling assume un ruolo centrale non solo per l’efficienza dei processi, ma come leva per ripensare l’etica del progetto, l’impatto ambientale e la relazione con la collettività.



La giornata è organizzata con il patrocinio di numerose realtà accademiche e professionali: Dipartimento di Architettura (DiARC)

Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale (DiCEA)

TIRLab

REMlab

Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Napoli

BIMeet – il podcast italiano pionieristico sul BIM, ideato da Roberto Dallavilla Ai professionisti iscritti all’Ordine degli Architetti di Napoli saranno riconosciuti 3 Crediti Formativi Professionali (CFP) >> iscriviti gratuitamente qui!

Esperienze, strumenti e prospettive: i protagonisti della giornata Ad aprire i lavori sarà Vittorio Andrea Sellaro, Contract Professor presso l’Università degli Studi di Pavia.

La sessione tecnica vedrà il contributo di professionisti di spicco: Mauro Sabiu e Mikael Santrolli – Design Tech Innovator per AEC Software presso MKS DTECH

– Design Tech Innovator per AEC Software presso MKS DTECH Nunzia Cascone – esperta in sostenibilità energetica, LEED® & WELL® AP per Politecnica

– esperta in sostenibilità energetica, LEED® & WELL® AP per Politecnica Fabrizio Bonatti – BIM & CDE Manager presso SUMs architects Attraverso casi concreti e progetti realizzati, i relatori illustreranno come l’utilizzo del BIM stia ridefinendo in profondità le modalità di concepire e gestire l’intero ciclo di vita del progetto.

BIM (K)now! Napoli 2025: programma completo Uno dei tratti distintivi di BIM (K)now! è la capacità di rompere i confini disciplinari, proponendo un dialogo aperto con altri ambiti del sapere e dell’azione sociale: l’evento napoletano prevede infatti anche un momento di riflessione letteraria, che evidenzierà il valore del pensiero umanistico come complemento indispensabile alla formazione tecnica. In parallelo, è prevista una testimonianza a cura del HeartRunningClub Napoli, realtà attiva nel coniugare sport e impegno sociale come strumenti di rigenerazione personale e collettiva. Un ulteriore contributo significativo sarà offerto dal collettivo Archetipi, formato da studenti e giovani professionisti, scelti per portare la voce delle nuove generazioni nel cuore del dibattito.



Questi spunti, lungi dall’essere marginali, puntano ad allargare l’orizzonte del progettista contemporaneo, sollecitando capacità critiche, sensibilità sociale e consapevolezza sistemica. L’obiettivo è chiaro: formare figure professionali in grado di guidare il cambiamento con visione, responsabilità e preparazione. Ecco il programma completo dell’evento:

L’ingresso è libero previa registrazione, a questo link.

BIM (K)now! Napoli parte integrante del Festival dello Sviluppo Sostenibile 2025 L’evento di Napoli è inserito nel programma ufficiale del Festival dello Sviluppo Sostenibile 2025, a conferma della sua rilevanza strategica per la promozione di modelli di rigenerazione urbana e sociale basati su strumenti digitali avanzati.



Grazie alla visione di Vittorio Andrea Sellaro e alla partecipazione attiva, per questo appuntamento napoletano, dei docenti Massimiliano Campi e Valeria Cera, BIM (K)now! non è più solo un ciclo di eventi, ma un vero movimento culturale che sta ridefinendo il ruolo della progettazione nel nostro tempo. Napoli, con questa tappa, si conferma città guida nella costruzione di un futuro più consapevole, interconnesso e sostenibile.