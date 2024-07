ASMEL 2024, tutte le risorse per la preparazione al concorso

Come abbiamo visto, ASMEL quest’anno ha bandito un maxi concorso per ben 37 profili professionali, sia laureati che diplomati e operai specializzati (ex categorie D, C e B), secondo le esigenze segnalate dagli Enti soci per la copertura del proprio fabbisogno. Grazie a una recente proroga, è possibile iscriversi fino al 10 luglio 2024, ore 12:00 >> per tutte le info sul concorso e su come funzionano in generale i concorsi Asmel e gli interpelli rimandiamo a questo articolo



Le risorse per la preparazione sono tante, con questo articolo cerchiamo di fare ordine e di elencarle tutte.



Preparati con questo volume dedicato: Concorso ASMEL 2024 Selezione idonei per gli Enti Locali – Manuale completo. Questo volume è uno strumento utilissimo per prepararsi alla selezione indetta dall'ASMEL (Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali). La procedura di selezione servirà a formare una graduatoria di idonei da assumere a tempo determinato e indeterminato presso gli Enti locali aderenti, per i diversi profili. La selezione consisterà in un test con domande a risposta multipla sulle materie comuni e specifiche per ogni profilo e quiz situazionali. Il testo tratta in maniera chiara e completa tutte le materie comuni a tutti i profili, ovvero: Diritto pubblico; Diritto amministrativo; Trasparenza, anticorruzione e Privacy; Diritto degli enti locali; Contratti pubblici; Pubblico impiego; Diritto dell'Unione europea; Diritto penale e reati contro la P.A.; Contabilità pubblica. Nell'ultima sezione è presente una sezione dedicata ai quiz situazionali con una prima parte teorica seguita da una selezione di quiz suddivisi per competenze e una selezione di quiz ufficiali delle prove del bando Asmel precedente. Nella sezione online collegata, saranno disponibili: quiz di inglese e informatica; aggiornamenti normativi; simulatore di quiz per prova preselettiva e scritta; prove ufficiali precedenti concorsi.

ASMEL 2024, manuale completo di preparazione al concorso

Per la preparazione alla prova scritta del concorso, in particolare per quello che riguarda le materie comuni a tutti i profili professionali, consigliamo il volume Maggioli editore, appositamente preparato, Concorso ASMEL 2024 Selezione idonei per gli Enti Locali – Manuale completo (che puoi acquistare anche su Amazon!).

Il testo tratta in maniera chiara e completa tutte le materie richieste in fase di selezione, ed è presente anche una sezione dedicata ai quiz situazionali con una prima parte teorica seguita da una selezione di quiz suddivisi per competenze, oltre che una selezione di quiz ufficiali delle prove del bando ASMEL precedente. Integra il tutto una parte online con simulatore e tutti gli aggiornamenti normativi utili >> acquistalo su Amazon!



ASMEL 2024, webinar gratuito in collaborazione con ASMEL Maggioli editore, in collaborazione con la stessa ASMEL, per il giorno 3 luglio 2024 ha organizzato anche un webinar gratuito molto utile per orientarsi meglio nella procedura di selezione.



Il Dott. Arturo Bianco, Esperto di gestione del personale nella P.A., e la Dott.ssa Isabella Vairo, Responsabile AsmeLab, spiegheranno in diretta come funziona la procedura dell’Elenco idonei, concentrandosi su: profili, candidature, prove, graduatorie e interpelli. Ci sarà anche l’opportunità di porre domande in diretta >> iscriviti qui gratuitamente!

ASMEL 2024, corso online di preparazione al concorso Per passare invece alla fase di studio necessaria alla preparazione alla selezione consigliamo invece un corso online completo, che si rivolge principalmente ai candidati della selezione ASMEL 2024, ma che è adatto anche a chi deve affrontare le prove dei concorsi indetti dagli enti locali.



Il corso è strutturato in 87 lezioni registrate: in ogni lezione il docente illustrerà gli elementi principali di ogni argomento, fornendo, con l’ausilio di mappe concettuali, le chiavi per una rapida ed efficace memorizzazione della materia.



I docenti sono: Luciano Manelli, consulente e formatore, è docente presso il Politecnico di Bari; Alessia Liberatori, docente di lingue straniere; Luigi Tramontano, giurista e autore, già docente a contratto presso la Scuola di Polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza; Maria Rosaria Tosiani, abilitata alla professione di dottore commercialista, è DSGA in una scuola a Bologna ed è autrice di articoli e pubblicazioni su tematiche fiscali e amministrativo-contabili connesse al mondo della scuola.

Scopri il programma completo e iscriviti al corso online! Clicca qui

ASMEL 2024, gruppo Telegram Inoltre ricordiamo sempre che è attivo un utilissimo gruppo Telegram dedicato al concorso >> iscriviti qui!