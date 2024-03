Concorso ASMEL 2024 in arrivo, i dettagli e come iniziare a prepararsi

Dopo il maxi concorso del 2023 per la creazione di 16 nuovi profili di categoria B, C e D da mettere a disposizione delle esigenze dei Comuni aderenti all’Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali, ASMEL ora ha annunciato l’imminente uscita di un nuovo bando, per l’aggiornamento dei 31 profili professionali già esistenti e la creazione di nuovi profili.



Il nuovo maxi Concorso ASMEL 2024, che sarà pubblicato su InPA, è previsto per la primavera. Per gli elenchi ASMEL dei profili da collaboratore è possibile partecipare con il semplice assolvimento dell’obbligo scolastico e determinati attestati di formazione professionale, per i profili da istruttore è necessario il diploma, mentre per i profili da istruttori direttivi e funzionari è richiesta la laurea, specifica in base al profilo professionale.



Concorso ASMEL 2024: come funziona Come il precedente, il Concorso Asmel 2024 consiste in una selezione per la creazione o l’aggiornamento di appositi elenchi di candidati idonei a cui gli Enti aderenti (oltre 700) potranno poi attingere per coprire i propri fabbisogni di personale.



I candidati, all’atto dell’iscrizione al concorso, dovranno scegliere l’elenco che riguarda il profilo professionale di proprio interesse, e in seguito svolgere una prova scritta (a risposta multipla) su diverse materie: alcune saranno comuni a tutti i profili, altre saranno specifiche per i diversi profili (ad esempio, in questo articolo trovi il dettaglio delle materie specialistiche per i profili tecnici della selezione 2023), e a queste si aggiungono i quiz situazionali.



FORMATO CARTACEO Concorso ASMEL 2024 Selezione idonei per gli Enti Locali – Manuale completo Questo volume è uno strumento utilissimo per prepararsi alla selezione indetta dall’ASMEL (Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali).La procedura di selezione servirà a formare una graduatoria di idonei da assumere a tempo determinato e indeterminato presso gli Enti locali aderenti, per i diversi profili.La selezione consisterà in un test con domande a risposta multipla sulle materie comuni e specifiche per ogni profilo e quiz situazionali.Il testo tratta in maniera chiara e completa tutte le materie comuni a tutti i profili, ovvero:• Diritto pubblico;• Diritto amministrativo;• Trasparenza, anticorruzione e Privacy;• Diritto degli enti locali;• Contratti pubblici;• Pubblico impiego;• Diritto dell’Unione europea;• Diritto penale e reati contro la P.A.;• Contabilità pubblica.Nell’ultima sezione è presente una sezione dedicata ai quiz situazionali con una prima parte teorica seguita da una selezione di quiz suddivisi per competenze e una selezione di quiz ufficiali delle prove del bando Asmel precedente.Nella sezione online collegata, saranno disponibili:- quiz di inglese e informatica;- aggiornamenti normativi;- simulatore di quiz per prova preselettiva e scritta;- prove ufficiali precedenti concorsi. AA.VV. | Maggioli Editore 2024 34.68 € Scopri di più

Chi supererà la prova confluirà negli elenchi di idonei. Attualmente questi elenchi sono 31 (>> qui trovi i profili e gli elenchi di idonei attuali), ma con il Concorso Asmel 2024 saranno previsti nuovi elenchi per profili diversi, probabilmente anche per tecnici. A questo punto gli Enti soci di Asmel potranno indire delle procedure di interpello per i diversi profili.

Come funzionano gli interpelli Una volta raggiunta l’idoneità, l’iscrizione all’elenco dura 3 anni. Quando un Ente attiva una chiamata (interpello) per un determinato profilo, i candidati che rientrano nell’elenco di idonei per quel profilo ricevono una comunicazione PEC con tutti i dettagli. Sono poi gli idonei a scegliere a quale procedura di interpello partecipare, non c’è l’obbligo di partecipare a tutti gli interpelli.



Gli idonei che partecipano all’interpello devono poi sostenere una nuova prova semplificata, nuovamente scritta oppure solo orale, a loro riservata. I vincitori saranno poi assunti dall’Ente.



Il mancato superamento delle prove degli interpelli o la mancata partecipazione agli interpelli non incide sulla validità dell’iscrizione all’elenco degli idonei. I nominativi dei candidati verranno cancellati dall’elenco solo in caso di assunzione a tempo indeterminato. Non si viene cancellati invece se si è assunti a tempo determinato tramite interpello oppure se si è assunti con una procedura concorsuale diversa.

Concorso ASMEL 2024: come prepararsi alla selezione La prova di selezione consiste nella somministrazione di un quiz a risposta multipla (60 domande in 60 minuti). Finora questa prova è stata svolta per via telematica da remoto, ma attendiamo dettagli sulla procedura 2024.



Tutti i profili professionali avranno in comune i quiz situazionali e le seguenti materie: Diritto pubblico,

Diritto Amministrativo/Diritto degli Enti locali,

Diritto Amministrativo/Disciplina dei contratti pubblici,

Diritto Amministrativo e del lavoro/Disciplina del Pubblico Impiego,

Diritto Amministrativo/Disciplina in materia di trasparenza e anticorruzione,

Diritto amministrativo/Diritto di accesso,

Nozioni di diritto dell’Unione europea,

Nozioni di diritto penale / Reati contro la Pubblica Amministrazione,

Lingua Inglese,

Nozioni di Informatica,

Nozioni di contabilità pubblica,

Nozioni di tutela della privacy.

Per prepararsi al meglio, Maggioli editore ha pubblicato un manuale completo di preparazione sulle materie comuni a tutti i profili: Concorso ASMEL 2024 – Selezione idonei per gli Enti Locali . Nella sezione online collegata saranno disponibili: quiz di inglese e informatica; aggiornamenti normativi; simulatore di quiz per prova preselettiva e scritta; prove ufficiali precedenti concorsi.



Per le materie specifiche, che saranno indicate all’interno del bando per ciascun profilo professionale, attendiamo invece ulteriori novità. Intanto in questo articolo trovi degli esempi di tracce d’esame (ufficiali ASMEL) per i profili di istruttore tecnico e direttivo tecnico.

