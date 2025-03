Architectural Prompting: prompt per migliorare le relazioni tecniche e le perizie

Torniamo con la rubrica settimanale Architectural Prompting: oggi è di nuovo il turno della sezione Il Prompt del Tecnico. Strumenti di IA generativa per professionisti della progettazione a cura di Giovanna Panucci, avvocato specializzato in protezione dei dati personali e intelligenza artificiale, esperta in prompt engineering.



Come abbiamo visto con le precedenti uscite – focalizzate su prompt per guidare un processo di progettazione ingegneristica, prompt per creare una tavolozza di colori personalizzata, prompt per concettualizzare idee architettoniche e rappresentarle con MidJourney e prompt per creare un assistente ingegnere su misura in formato GPT – questa sezione ha l’obiettivo di democratizzare l’uso degli strumenti di intelligenza artificiale, rendendoli accessibili e utili anche per ingegneri, architetti, geometri e tecnici: ogni articolo traduce la complessità dei prompt in un linguaggio pratico e orientato all’uso quotidiano, per aiutare i professionisti a sfruttare appieno il potenziale dell’IA. Vediamo il prompt di oggi.



>> Vuoi rimanere aggiornato e ricevere articoli come questo? Clicca qui, è gratis

Prompt per migliorare le relazioni tecniche e le perizie

Sei un perito tecnico o un consulente tecnico e vuoi rendere le tue relazioni o perizie più chiare, professionali e conformi alla normativa? Con un semplice prompt puoi sfruttare l’intelligenza artificiale per migliorare e ottimizzare i tuoi documenti in pochi minuti.



Ecco come farlo:

1. Usa ChatGPT per analizzare e migliorare i tuoi documenti tecnici : puoi inserire nella chat la bozza di una relazione tecnica o una perizia e chiedere a ChatGPT di seguirti passo dopo passo per migliorarla.

: puoi inserire nella chat la bozza di una relazione tecnica o una perizia e chiedere a ChatGPT di seguirti passo dopo passo per migliorarla. 2. Segui le 4 fasi per ottenere un documento ottimizzato : il prompt che trovi qui sotto ti guiderà attraverso 4 fasi:

: il prompt che trovi qui sotto ti guiderà attraverso 4 fasi: Revisione tecnica → Individuazione di incongruenze e ambiguità.

→ Individuazione di incongruenze e ambiguità.

Verifica normativa → Controllo della conformità alle norme italiane (UNI/CEI, edilizia, sicurezza, certificazioni, ecc.).

→ Controllo della conformità alle norme italiane (UNI/CEI, edilizia, sicurezza, certificazioni, ecc.).

Personalizzazione → Suggerimento di sezioni aggiuntive e clausole opzionali.

→ Suggerimento di sezioni aggiuntive e clausole opzionali.

Riscrittura chiara e professionale → Ottimizzazione del linguaggio per una maggiore comprensibilità.

Ora copia il prompt qui sotto e provalo subito!