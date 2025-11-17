Antisfondellamento: come scegliere la soluzione più adatta

Il fenomeno dello sfondellamento dei solai continua a rappresentare una delle principali criticità per la sicurezza di scuole, edifici pubblici e strutture private. Lo sfondellamento è un fenomeno che interessa le componenti non strutturali dell’impalcato, ma che può avere conseguenze rilevanti sulle persone e gli ambienti.



Nonostante la sua diffusione, la scelta della soluzione antisfondellamento più adatta è un tema complesso, poiché ogni solaio è diverso, così come diverse sono le cause del degrado e le esigenze di ambienti e committenza.



Quali sono gli aspetti da valutare nella scelta del sistema? Gli interventi sui solai hanno l’obiettivo di garantire la sicurezza delle persone, tutelare l’integrità del manufatto e la responsabilità del professionista. Pertanto, è fondamentale analizzare caso per caso qual è la soluzione di messa in sicurezza più idonea, considerando diversi aspetti: La tipologia di solaio, la sua geometria, lo spessore dell’intonaco, i materiali di alleggerimento utilizzati e la presenza o meno di travetti e pignatte, influiscono sulla scelta della soluzione, poiché non tutti i sistemi sono adatti a tutti i tipi di solaio. La tipologia di degrado. È opportuno, infatti, verificare se si tratta di uno sfondellamento che interessa solo le componenti strutturali o anche gli elementi strutturali dell’impalcato, come per esempio in presenza di armature corrose. Le esigenze della committenza. È necessario valutare se sono presenti impedimenti nello svolgimento dell’intervento, come per esempio l’occupazione continua degli spazi – caratteristica comune a scuole, ospedali o uffici. La destinazione d’uso degli ambienti. Ogni tipologia di edificio, pubblico o privato, e ciascun ambiente – bagni, piscine, palestre, teatri, mense scolastiche, porticati esterni, archivi, ospedali, ecc. – richiedono prestazioni ambientali specifiche. Le prestazioni del sistema. Non tutte le soluzioni nascono specificatamente per proteggere i solai dallo sfondellamento, per questo è fondamentale che le prestazioni del sistema siano certificate attraverso specifici test eseguiti sul prodotto. L’efficacia della posa è fondamentale per i lavori in ambito edile, in quanto la sola certificazione del prodotto non è sufficiente a garantire un intervento efficace.

Un solo fenomeno, soluzioni differenti Come abbiamo visto, gli aspetti da considerare nella scelta del sistema di messa in sicurezza sono numerosi: questo denota come non tutte le soluzioni antisfondellamento sono uguali. Per questo è fondamentale conoscere tutti i sistemi presenti sul mercato, così da individuare l’intervento più idoneo alla risoluzione definitiva del degrado riscontrato.



Tre sono oggi i sistemi antisfondellamento disponibili e maggiormente diffusi: la rete in fibra di vetro e i sistemi a secco, ovvero il controsoffitto antisfondellamento ed il controsolaio antisfondellamento.

Rete antisfondellamento Le reti in fibra di vetro sono soluzioni leggere, resistenti ed agevoli, ideali in presenza di controsoffitti estetici esistenti, impianti voluminosi o quando non è necessaria una finitura estetica.



Le reti in fibra di vetro sono prodotti nati per altre esigenze, che nel tempo sono stati adattati per declinarli a soluzioni antisfondellamento. Per questo è fondamentale verificare che il prodotto possegga la certificazione per contenere eventuali crolli.

Sistemi a secco: controsoffitto e controsolaio antisfondellamento A differenza delle reti, i sistemi a secco sono stati studiati e sono nati appositamente per mettere in sicurezza i solai dallo sfondellamento. Sono sistemi ottimali per l’installazione in ambienti che richiedono prestazioni ambientali specifiche o dove è richiesta la finitura estetica. Questo consente una progettazione su misura per le diverse caratteristiche, rendendo la soluzione ideale per tutte le tipologie edilizie.



I controsoffitti antisfondellamento proteggono dai distacchi di intonaco e dallo sfondellamento, mentre i controsolai, oltre ad avere la funzione di antisfondellamento, permettono anche di migliorare il comportamento strutturale generale dell’impalcato.

Sicurtecto srl: i pionieri dell’antisfondellamento Oltre 35 anni fa Sicurtecto Srl è stata la prima azienda a studiare i degradi dei solai e sviluppare soluzioni antisfondellamento certificate ed assicurate. R-TECTO® – l’ultimo sistema antisfondellamento sviluppato dall’azienda: una rete in fibra di vetro certificata per la protezione dallo sfondellamento e dai distacchi di intonaco.

– l’ultimo sistema antisfondellamento sviluppato dall’azienda: una per la protezione dallo sfondellamento e dai distacchi di intonaco. SICURTECTO® – è il primo prodotto sviluppato da Sicurtecto Srl: un controsoffitto antisfondellamento a secco , progettato per la messa in sicurezza definitiva dei solai.

– è il primo prodotto sviluppato da Sicurtecto Srl: un , progettato per la messa in sicurezza definitiva dei solai. PRETECTO® – è l’evoluzione del controsoffitto SICURTECTO®, è il primo controsolaio antisfondellamento, che oltre a proteggere dallo sfondellamento, fornisce un contributo strutturale al solaio. Tutte le soluzioni antisfondellamento sviluppate da Sicurtecto Srl sono certificate, assicurate, agevoli e di rapida installazione, senza la necessità di demolizioni.

Non solo sistemi, anche progettazione su misura Sicurtecto Srl, oltre a commercializzare i propri sistemi, grazie a squadre interne specializzate si occupa anche di progettare, installare e verificare l’intervento, così da fornire al committente un servizio completo e rilasciare anche la certificazione della corretta posa in opera. Vuoi sapere quale soluzione fa al caso tuo? Richiedi la documentazione tecnica o un supporto, senza impegno.

