Sfondellamento: 5 cose da sapere per prevenire il crollo dei solai

L’ultimo Rapporto di Cittadinanzattiva mette in luce, ancora una volta, la situazione di degrado in cui versa l’edilizia italiana, in particolare le scuole, dove solo nell’ultimo anno si sono registrati 33 crolli (dati XXIII Rapporto Cittadinanzattiva sulla Sicurezza delle Scuole), senza contare gli episodi avvenuti in altri edifici pubblici e privati.
Lo sfondellamento è un fenomeno spesso percepito come “minore”, poiché non sempre compromette la stabilità del solaio, ma il distacco e la caduta delle componenti non strutturali del solaio possono generare gravi conseguenze per la sicurezza. Quali sono gli aspetti fondamentali da conoscere per valutare correttamente il rischio e pianificare interventi manutentivi preventivi?
Lo sfondellamento: una problematica diffusa
Lo sfondellamento è un fenomeno che interessa i solai in laterocemento, una delle tecniche costruttive più diffuse in Italia tra gli anni ’50 e gli anni ’90: il 49% degli edifici scolastici, per esempio, è stata costruita prima del 1976 (dati XXIII Rapporto Cittadinanzattiva sulla Sicurezza delle Scuole). Le cause che portano al distacco di parte del solaio sono diverse:
- Cause progettuali, dovute a luci del solaio eccessivamente diverse tra loro o all’assenza di rompitratta.
- Errori di posa in opera che comportano l’eccessiva granulometria del calcestruzzo o il mancato avvolgimento delle barre.
- Cattiva qualità dei materiali come forme irregolari delle pignatte, cattiva miscela di argilla ed anomalie nella cottura, che possono causare difetti e stati tensionali.
- Cause esterne come infiltrazioni, eventi sismici o movimenti di assestamento che possono alterare il comportamento delle pignatte.
Perché lo sfondellamento è considerato rischioso?
È fondamentale chiarire che lo sfondellamento non compromette quasi mai la capacità portante del solaio, ma può comunque avere gravi conseguenze sugli ambienti e le persone.
Il distacco, infatti, sebbene coinvolga solo le parti non strutturali del solaio può raggiungere pesi considerevoli, dai 35 ai 75 kg/mq, e recare disagio a coloro che vivono l’edificio, rendendo necessaria la chiusura di alcuni ambienti o dell’intero edificio.
I segnali da osservare
Lo sfondellamento è un fenomeno improvviso, ma non inaspettato. Le sue fasi sono due: innesco ed evoluzione. Durante la fase evolutiva possono manifestarsi segnali di allarme che indicano la presenza di criticità nel solaio.
- Macchie d’umidità e muffe sono segnali evidenti di infiltrazioni che se raggiungono le pignatte possono comprometterne la qualità.
- Fessurazioni, anche all’intonaco, segnalano movimenti e cambiamenti dell’assetto originale dell’intradosso.
- Avvallamenti e bombature si manifestano ad uno stadio già avanzato e segnalano porzioni in fase di distacco.
- Piccoli distacchi sono un forte un campanello d’allarme che segnala la possibilità di distacchi in tutte le aree della struttura con analoghe caratteristiche costruttive.
Il ruolo del tecnico è fondamentale per riconoscere i segnali e pianificare eventuali indagini diagnostiche o interventi manutentivi preventivi finalizzati alla sicurezza.
La manutenzione preventiva
Poiché lo sfondellamento è un fenomeno imprevedibile, che si può manifestare anche in assenza di segnali visibili, gli interventi antisfondellamento preventivi permettono di garantire la sicurezza. Ma quali devono essere le caratteristiche fondamentali per un intervento di messa in sicurezza efficace?
- La scelta dovrebbe ricadere su un sistema certificato, non invasivo e di rapida installazione, poiché soluzioni generiche e non progettate specificatamente per contenere i distacchi, possono rivelarsi inefficaci nel tempo.
- La progettazione dell’intervento deve essere eseguita secondo le peculiarità dell’ambiente e dell’evoluzione del fenomeno, poiché ogni solaio presenta caratteristiche uniche.
- Infine, è fondamentale l’installazione da parte di personale specializzato per garantire l’efficacia del sistema.
Sistemi antisfondellamento: soluzioni certificate e agevoli
Da 35 anni Sicurtecto Srl studia lo sfondellamento e progetta ed installa soluzioni di messa in sicurezza dei solai certificate, efficaci e agevoli:
- R-TECTO® è la rete antisfondellamento in fibra di vetro studiata, progettata e certificata in ogni sua componente per garantire le massime prestazioni di sicurezza in caso di sfondellamento.
- SICURTECTO® è il sistema antisfondellamento che risolve e previene i problemi non strutturali del solaio, quali sfondellamento e distacco di intonaco.
- PRETECTO® è il controsolaio che protegge da antisfondellamento, ma svolge anche una funzione di miglioramento del comportamento strutturale del solaio.
Sicurtecto Srl mette a disposizione la documentazione gratuita su R-TECTO®, SICURTECTO® e PRETECTO®, scaricala dalla pagina dei sistemi antisfondellamento.
