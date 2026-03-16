Agevolazioni prima casa: i tre requisiti per gli italiani all’estero

VOLUME

Questa guida operativa di 240 pagine rappresenta uno strumento indispensabile per affrontare in modo corretto e sicuro il complesso regime IVA (e imposte di registro e ipo-catastali) applicabile al settore edilizio e immobiliare.Il volume è aggiornato alle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2026, ai decreti attuativi della riforma fiscale e alle più recenti circolari, risoluzioni e sentenze del 2025, con un taglio pratico pensato per l’operatività quotidiana. Perché questo volume fa la differenza- Schemi riassuntivi chiari e immediati: il cuore dell’opera è costituito da tabelle sinottiche suddivise per tipologia di immobile e di operazione, che consentono di individuare rapidamente il corretto trattamento IVA.- Approccio pratico-operativo: ogni argomento è trattato con l’obiettivo di supportare le decisioni professionali nei casi concreti.- Ampiezza e completezza: dalle cessioni e locazioni immobiliari agli appalti, dal reverse charge allo split payment, fino ai casi particolari più ricorrenti.- Facsimili pronti all’uso: moduli per la richiesta dell’IVA agevolata utilizzabili direttamente nella pratica professionale. Contenuti principali- Ambiti soggettivi e oggettivi delle operazioni edilizie e immobiliari- IVA agevolata, “prima casa” e aliquote applicabili- Locazioni, locazioni brevi e turistiche- Appalti, reverse charge e split payment- Operazioni complesse e casi particolari- Schemi riepilogativi e riferimenti normativi essenziali Contenuti online inclusi Con l’acquisto del volume sono inclusi aggiornamenti online fino al 30 giugno 2026, con materiali di approfondimento e modulistica aggiuntiva. Uno strumento di lavoro completo, aggiornato e immediatamente consultabile, pensato per chi opera ogni giorno nel settore edilizio e immobiliare e ha bisogno di risposte rapide e affidabili. Acquistalo ora e semplifica la gestione dell’IVA in edilizia con una guida davvero operativa.

Marco Righetti | Maggioli Editore 2026