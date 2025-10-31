Case donate, chi compra è protetto: la riforma cancella il rischio eredi

Stop ai rischi per gli acquirenti di immobili oggetto di donazione: in caso di contestazioni da parte degli eredi legittimi spetterà al venditore riconoscere la quota mancante, mentre chi ha comprato non sarà più tenuto a “restituire” l’immobile, o a farsi carico di rimborsare gli eredi.
Le novità nell’art. 40 del disegno di legge sulle semplificazioni (ddl 1184) che ha avuto il primo via libera dal Senato e ora è all’esame della Camera per l’approvazione definitiva. Le misure interessano potenzialmente una platea molto ampia di immobili, dato che si registrano in media oltre 200.000 atti di donazione all’anno.
>> Vorresti ricevere articoli come questo? Clicca qui, è gratis
Indice
Suggeriamo:
La compravendita immobiliare: una guida per professionisti e non
Questa guida risponde alla necessità di offrire al lettore, professionista e non, indicazioni e sostegno nel vasto mare della normativa con riferimento alle responsabilità delle figure professionali, a “cosa chiedere ed a chi”, a cosa pretendere dal venditore ed ai doveri, responsabilità e rischi che si hanno come acquirente, quando si compra o si vende un immobile. L’Autore, con esperienza pluriennale nel settore e con grande chiarezza, ha realizzato un testo che è, insieme, un riferimento e una guida alle varie insidie nascoste dietro ad una compravendita immobiliare. Nell’opera si è usato un linguaggio chiaro, discorsivo, colloquiale per renderlo fruibile anche per i non addetti ai lavori. I professionisti tecnici troveranno anche sezioni con approfondimenti e tecnicismi, perché l’edilizia è anche e soprattutto questo: regole ferree ma interpretabili, insidie invisibili ma dalle conseguenze anche pesanti, e, grandi responsabilità sia di chi vende ma anche di chi compra, che non di rado possono portare a contenziosi in tribunale per cause estenuanti. Marco Campagna Architetto libero professionista. Nel corso degli anni ha avuto modo di approfondire i temi dell’urbanistica applicata agli interventi edilizi, sia svolgendo pratiche in prima persona, sia operando come consulente o come perito, sia per conto di privati che per società, eseguendo parallelamente progettazioni e direzioni lavori per diversi interventi di recupero e di valorizzazione immobiliare. È attualmente componente della Commissione Urbanistica dell’Ordine degli Ingegneri di Roma, formatore e docente in svariati corsi di aggiornamento e approfondimento professionale presso il medesimo Ordine e presso altre realtà.
Marco Campagna | Maggioli Editore 2022
27.55 €
Donazioni e lesione di legittima
Gli immobili oggetto di donazione sono al momento difficilmente commerciali perché il codice civile riserva agli eredi legittimari (coniuge, figli, ascendenti) una quota specifica del patrimonio del defunto, la cosiddetta “legittima”, che non può essere intaccata né da disposizioni testamentarie né da donazioni. Quindi, se il defunto ha donato beni in vita riducendo la quota spettante ai legittimari, questi ultimi possono esercitare quella che si chiama “azione di riduzione” per recuperare la parte di eredità mancante, facendo ricorso al giudice.
Oggi, quando vengono venduti gli immobili ottenuti per donazione, l’articolo 563 del codice civile consente ai legittimari di ottenere la restituzione materiale dei beni dagli acquirenti. Per esercitare l’azione di riduzione ci sono 10 anni dall’apertura della successione, per cui chi compra un immobile proveniente da donazione rischia, anche a distanza di anni, di doverlo restituire agli eredi del donante se questi dimostrano che la donazione ha leso la loro quota di legittima.
Proprio per questo motivo le banche rifiutano sistematicamente di concedere mutui su immobili donati o richiedono garanzie aggiuntive molto onerose.
Libera circolazione con la riforma
Per risolvere questi problemi il provvedimento modifica l’art. 563 del codice civile e stabilisce che la riduzione della donazione non pregiudica i terzi ai quali il donatario ha venduto gli immobili donati, fermo restando l’obbligo del donatario di compensare in denaro i legittimari.
In sostanza, in questo modo spetta sempre al venditore risarcire gli eredi, e non più a chi ha acquistato. Chi compra è protetto: conserva l’immobile e i legittimari possono solo pretendere dal donatario una somma di denaro equivalente al valore necessario per integrare la loro quota.
Le nuove regole valgono quando la domanda di riduzione non è stata presentata. Se invece gli eredi hanno già avviato la causa l’acquirente resta esposto a tutti i rischi.
Trascrizione obbligatoria della domanda di riduzione
A tutela di tutti gli interessati, poi, con le nuove norme viene stabilito l’obbligo di trascrivere sui registri immobiliari le domande di riduzione delle donazioni che riguardano espressamente gli immobili. Questo significa che il potenziale acquirente sa già che l’immobile è al centro di una disputa e che quindi il suo acquisto “non è sicuro”.
Chi invece ha acquistato prima della trascrizione della domanda di riduzione è al sicuro e non avrà problemi, anche se la donazione dovesse essere successivamente dichiarata lesiva.
Regime transitorio
La riforma si applica alle successioni aperte dopo la data di entrata in vigore della legge. Per le successioni già aperte, resta applicabile la disciplina previgente, ma con una finestra temporale: i legittimari che intendono far valere il diritto alla restituzione materiale degli immobili nei confronti degli aventi causa dai donatari devono notificare e trascrivere la domanda di riduzione entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge. Decorso questo termine senza che sia stata notificata e trascritta la domanda o l’opposizione, anche per le successioni già aperte si applica la nuova disciplina che esclude la restituzione materiale per i terzi acquirenti a titolo oneroso.
Tabella comparativa
|Situazione
|Disciplina attuale
|Modifiche proposte
|Riduzione donazione – immobili
|I legittimari possono ottenere la restituzione materiale dell’immobile anche dal terzo acquirente (art. 563 c.c. previgente)
|La riduzione non pregiudica i terzi acquirenti a titolo oneroso. Il donatario compensa in denaro i legittimari (nuovo art. 563 c.c.)
|Trascrizione domanda di riduzione donazioni
|Non espressamente prevista tra le domande trascrivibili all’art. 2652 c.c.
|La domanda di riduzione delle donazioni è equiparata alla domanda di revocazione della donazione e deve essere trascritta (nuovo art. 2652, n. 1)
|Trascrizione domanda riduzione disposizioni testamentarie
|Pregiudica tutti i terzi acquirenti indipendentemente dal momento (art. 2652, n. 8 previgente)
|Se trascritta dopo 3 anni dall’apertura della successione, non pregiudica i terzi acquirenti a titolo oneroso che hanno trascritto prima della domanda (nuovo art. 2652, n. 8)
>> Se vuoi ricevere notizie come questa direttamente sul tuo smartphone iscriviti al nostro nuovo canale Telegram!
Suggeriamo anche:
Le Verifiche di conformità per la commercializzazione degli immobili
La III edizione di questo volume rappresenta un riferimento essenziale per tutti i professionisti del settore immobiliare, tecnico e legale, offrendo un quadro completo e aggiornato sulla verifica di conformità degli immobili. Grazie all’integrazione delle recentissime Linee Guida ministeriali e ai criteri di interpretazione del Decreto Salva Casa, l’opera fornisce strumenti operativi chiari e approfonditi per affrontare con rigore la regolarizzazione edilizia, urbanistica e catastale, essenziale per la due diligence immobiliare. L’opera è quindi uno strumento indispensabile per avvocati, notai, tecnici e agenti immobiliari che desiderano orientarsi con sicurezza nel complesso panorama della conformità edilizia. Attraverso un linguaggio tecnico ma accessibile, l’Autore analizza con competenza normativa e giurisprudenza, fornendo un supporto concreto agli operatori del settore nella valutazione della trasferibilità dei beni, nell’accertamento della legittimità delle preesistenze e nella gestione delle irregolarità edilizie sanabili. Andrea FerrutiAvvocato del Foro di Roma, opera da più di 30 anni prestando la propria consulenza a soggetti pubblici e privati, in stretto raccordo con le professionalità tecniche coinvolte. In tali ambiti, l’Autore ha maturato una particolare conoscenza del diritto amministrativo e immobiliare in vista dello sviluppo e riqualificazione di patrimoni, oltre che della relativa normativa tecnica e di sicurezza sul lavoro. È autore di pubblicazioni per Maggioli Editore e docente in corsi di formazione.
Andrea Ferruti | Maggioli Editore 2025
20.90 €
Agente immobiliare
Il manuale, rivolto principalmente al superamento dell’esame di abilitazione professionale, si propone anche come strumento di consultazione e aggiornamento quotidiano per chi già esercita l’attività, in virtù dell’estrema completezza e dell’impostazione pratica della trattazione.Questa edizione è aggiornata con le numerose novità per il 2025, fino agli ultimi interventi in tema di:• Standard formativo in conformità a quanto disposto dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, integrando gli ambiti dell’antiriciclaggio, della privacy, nonché della modulistica in uso da parte degli agenti immobiliari nello svolgimento della loro attività, con particolare riferimento alla compravendita in connessione all’applicazione del Codice del consumo (d.lgs. 206/2005).• Diritto amministrativo in materia urbanistica ed edilizia, aggiornato con la conversione in legge del d.l. 69/2024 (cd. “Decreto Salva Casa”).• Novità fiscali in Legge di Bilancio 2025 del 30 dicembre 2024, n. 207.• Novità sul concordato preventivo biennale (D.Lgs. 81/2025). Michele PizzulloAgente e consulente immobiliare. Docente presso Forma Camera – Azienda Speciale della CCIAA di Roma e presso Promo-Ter – Ente di formazione della Confcommercio di Roma, di Diritto civile, commerciale e amministrativo in materia edilizia ed urbanistica e nei seminari di aggiornamento professionale per agenti immobiliari tenuti presso l’Università Link Campus. È responsabile del servizio di consulenza legale di FIMAA Roma e componente dell’Ufficio legale di FIMAA Italia.Rosa ManganoArchitetto, Docente di Estimo presso Forma Camera – Azienda Speciale della CCIAA di Roma. Consulente Tecnico d’Ufficio presso Tribunale di Roma – IV Sezione Civile – Esecuzioni Immobiliari. Da oltre 20 anni Consulente Tecnico presso la Proges Engineering s.r.l. Società di Servizi di Ingegneria per l’Architettura.Paolo DondaDottore commercialista e revisore legale, perito del Tribunale e della CCIAA di Roma. È docente presso Forma Camera – Azienda Speciale della CCIAA di Roma e presso Promo-Ter – Ente di formazione della Confcommercio, di diritto commerciale, diritto finanziario, diritto tributario e contabilità e bilancio nei corsi di formazione per l’accesso all’esame di idoneità all’esercizio della professione di agente immobiliare.Giuseppe CiocciAgente e consulente immobiliare, Valutatore Certificato UNI 11558/2014, C.T.U. presso il Tribunale di Roma, Perito ed esperto in stima e valutazione immobili presso la C.C.I.A.A. di Roma, membro del consiglio direttivo di FIMAA Roma, membro RICS, docente presso Promo-Ter ente di formazione della Confcommercio di Roma di marketing e comunicazione.Salvatore CataldoÈ educatore finanziario. Per gli agenti immobiliari svolge attività di insegnamento anche presso la CCIAA di Roma e la Confcommercio. Inoltre, svolge attività di consulenza e formazione in ambito bancario, presso istituti di formazione e intermediari finanziari di rilevanza nazionale.
Michele Pizzullo, Rosa Mangano, Paolo Donda, Giuseppe Ciocci, Salvatore Cataldo | Maggioli Editore 2025
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento