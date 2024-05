Come avviare e gestire una CER: un webinar completo

Un corso online in diretta per comprendere i fondamenti delle Comunità Energetiche Rinnovabili, analizzando i principi fondamentali delle CER, i loro scopi, la natura e il loro impatto nel panorama energetico attuale. L’obiettivo finale è quello di trasmettere le strategie e le pratiche migliori per promuovere, creare e gestire con successo una Comunità Energetica Rinnovabile, fornendo strumenti pratici e consigli utili.



Il docente del webinar – che si terrà giovedì 27 giugno, dalle 14:30 alle 17:30 (con possibilità di rivedere la registrazione per 365 giorni) – è Gianfranco De Gregorio, esperto in fundraising e accesso alle agevolazioni regionali, nazionali, comunitarie e del PNRR.



Ampio spazio sarà dato all’esame del quadro normativo e di incentivazione: approfondendo il contesto normativo e le politiche di incentivazione che regolano le CER, fornendo una panoramica chiara e completa delle opportunità e degli strumenti a disposizione. Verrà poi affrontato il processo di accesso alle agevolazioni e agli incentivi per le CER, focalizzandosi anche sull’utilizzo efficace della piattaforma GSE (Gestore dei Servizi Energetici).



Il corso includerà anche simulazioni numeriche di una CER, offrendo l’opportunità di applicare le conoscenze acquisite attraverso esercitazioni e casi studio.

Il corso online si rivolge in particolare ad amministratori, dirigenti e operatori degli Enti locali e di società partecipate da Enti Locali operanti in campo energetico, ai liberi professionisti interessati alla materia e a imprese e aziende del settore rinnovabili. Al termine del corso i partecipanti riceveranno attestato di partecipazione.