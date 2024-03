VORTICEVIP, al via la raccolta punti 2024 per gli Installatori Professionali

Come abbiamo visto in precedenti articoli, VORTICEVIP è la piattaforma online pensata da VORTICE per gli Installatori possessori di Partita IVA e per le Società di Installazione.



Si tratta di un portale dedicato dove, dopo il grande successo del 2023, è attiva un’iniziativa di raccolta punti a fronte di acquisti di prodotti VORTICE, con premi garantiti. Per quest’anno la campagna è attiva dall’1 marzo al 15 dicembre 2024.



>> Vorresti rimanere aggiornato sulle ultime soluzioni progettuali? Clicca qui, è gratis



Protagonisti dell’iniziativa 2024 ben 70 codici prodotto: dal Recupero Calore Centralizzato (28 codici), alla Ventilazione Residenziale (con tutti i VORT QUADRO EVO) sino alla Ventilazione Terziario (es. LINEO QUIET e LINEO QUIET S).

Per tutto il periodo di durata dell’iniziativa, a ogni acquisto di uno dei modelli delle Categorie indicate, si accumulano punti convertibili in gift card e coupon spendibili nei negozi fisici e online del network dedicato, che comprende più di 250 brand nei seguenti settori: alimentare, ristorazione, arredamento, elettrodomestici, abbigliamento, viaggi, e non solo.



L’Iniziativa è sostenuta da una serie di attività mirate, come l’utilizzo del modulo VIPNEWS, mediante cui l’Azienda comunica costantemente e direttamente con gli Installatori iscritti, informandoli, aggiornandoli e svolgendo una funzione di formazione specifica rivolta ai professionisti del settore.