RÖFIX We Are 2025: soluzioni sostenibili e supporto tecnico per il futuro dell’edilizia

A seguito del successo della campagna We Are del 2024, RÖFIX Italia annuncia la nuova campagna visiva We Are 2025, con una visione rinnovata e ampliata.



Se l’anno scorso la campagna ha celebrato l’identità e i valori cardine di RÖFIX, ponendo al centro il contributo delle persone per un futuro più sostenibile, il 2025 è caratterizzato dalla presenza ancora più vicina e concreta dell’azienda per i professionisti del settore, per gli applicatori e per le rivendite. Vediamo i pilastri della campagna di quest’anno.



RÖFIX partner affidabile per professionisti e clienti Dopo un anno, il 2024, in cui l’attenzione è stata rivolta dell’azienda e alla propria filosofia, con immagini inclusive ed evocative, la campagna We Are 2025 vede RÖFIX quale partner affidabile e competente, che sa affiancarsi ai progettisti e ai professionisti per rispondere alle sfide più urgenti del settore edilizio, e per supportare i clienti in aree cruciali con una gamma completa dedicata al green building.

I pilastri della campagna RÖFIX We Are 2025 La certezza strutturale, è sicuramente tra gli obiettivi di ricerca principali dell’edilizia: dal rinforzo strutturale, fino al ripristino e al consolidamento delle strutture, passando dai sistemi di isolamento danneggiati dalle intemperie, per tutte queste aree RÖFIX offre una soluzione adeguata, sicura e affidabile.



In parallelo, la campagna del 2025 non manca di sottolineare come tra gli obiettivi della costruzione ci sia il benessere sostenibile, evidenziando l’impegno dell’azienda nella ricerca di soluzioni che coniughino comfort abitativo e rispetto per l’ambiente. Con una costante attenzione all’innovazione, RÖFIX mira a creare spazi che rispettino la salute e il benessere delle persone, contribuendo a edifici e ambienti più sicuri e sostenibili.



Il terzo pilastro della campagna We Are 2025 si concentra sull’estetica e l’armonia con l’ambiente, proponendo soluzioni che valorizzano il piacere visivo e si integrano con il contesto naturale. Questa visione riflette il desiderio di RÖFIX di creare non solo prodotti funzionali ma anche soluzioni che rispettino il paesaggio e che si distinguano per bellezza e originalità.



L’invito di RÖFIX We Are 2025 è guardare al futuro dell’edilizia con una prospettiva nuova, dove la competenza, la sostenibilità, la vicinanza e lo scambio con i clienti si intrecciano per un panorama edilizio di qualità sempre migliore, e più sicuro per chi ne usufruisce.



