Software computo metrico: cosa sono e a cosa servono

Se lavorate nel settore delle costruzioni sapete bene quanto sia importante lavorare con la massima precisione possibile, riducendo al minimo ogni possibilità di errore. Sbagliare una valutazione può avere tante conseguenze negative per la propria azienda, basti pensare a quei casi in cui si è costretti a ritardare i tempi per la consegna (con il cliente che probabilmente sarà poco soddisfatto da una situazione del genere). In più c’è il forte rischio di un aumento dei costi, derivanti proprio da uno o più errori.



Se si vuole ridurre il rischio di errori la soluzione migliore è quella di iniziare a usare un software per computo metrico, come TeamSystem Cantieri, che ha tutte le caratteristiche per essere di reale supporto alle aziende.



Cos’è un software per computo metrico? Cos’è esattamente un software per computo metrico? Si tratta di un programma che è stato sviluppato con la massima cura per consentire di redigere dei computi metrici estimativi. Questi documenti sono molto noti a chi lavora in determinati ambiti, visto che consentono di stimare i costi che si devono sostenere complessivamente per la realizzazione di un‘opera.



Con un software per computo metrico si ha uno strumento insostituibile, che permette non solo di redigere, ma anche di modificare e gestire questi documenti tecnici. Grazie a questi software, inoltre, si può abbandonare Excel, optando invece per una soluzione che consente di automatizzare le operazioni, riducendo sia il tempo necessario che il rischio di errori.

Perché usare questi software? Passiamo ora ai vantaggi: quali sono i motivi per cui un’azienda dovrebbe adottare dei software per il computo metrico? Sicuramente, come abbiamo già anticipato nel paragrafo precedente, va calcolato il fattore tempo. Effettuare i computi e prepararli risulta molto più rapido. Per massimizzare l’efficienza, chi sviluppa questi software di solito dedica grande impegno nella realizzazione di interfacce intuitive, adatte a chiunque.



A ciò si aggiunge una maggiore precisione. Le operazioni automatizzate non contengono il fattore umano, per cui si riduce il rischio di errori di qualsiasi genere. Una persona, dopo aver ripetuto la stessa operazione per l’ennesima volta, potrebbe distrarsi, mentre questi software continuano a ripetere la stessa operazione più e più volte, senza la minima differenza.



Una caratteristica in più, molto interessante, è la possibilità per i programmi di interfacciarsi direttamente con altri software che permettono di realizzare, ad esempio, disegni CAD. Se siete interessati a questi programmi vi consigliamo di analizzarli con cura, visto che potrebbero avere altre funzionalità pronte a rispondere a ognuna delle vostre esigenze.

A chi sono dedicati questi software? I software per computo metrico possono essere utili per un’ampia fascia di professionisti e imprese. Tra gli esperti che potrebbero beneficiarne ci sono tutti quei professionisti tecnici che operano in ambiti come l’edilizia: geometri, ingegneri e architetti. A essi si aggiungono gli studi di progettazione, che devono presentare ai clienti progetti precisi e affidabili anche in relazione alle spese da sostenere.



Infine ovviamente sono indispensabili per le imprese di settori dove il computo metrico è un elemento chiave, e anche per tutte quelle realtà che potrebbero proporre gare per gli appalti, come gli enti pubblici.

