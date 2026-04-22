TFA Sostegno 2026, XI ciclo al via: bando per 30241 posti atteso a breve

VOLUME

Il volume è indirizzato a quanti intendono accedere ai corsi di specializzazione sul sostegno didattico agli alunni con disabilità (TFA sostegno) nella scuola dell’infanzia, nella scuola primaria, nellascuola secondaria di I e II grado.Le prove di accesso ai corsi, organizzati dai vari atenei, sono:- prova preselettiva,- prova scritta,- prova orale.La prova preselettiva consiste in un test con 60 quesiti a risposta multipla sulle conoscenze didattiche, psicopedagogiche e giuridiche relative al profilo dell’insegnante di sostegno e le necessarie abilità linguistiche.Il volume contiene molte batterie di test in relazione agli argomenti previsti dal programma d’esame.Sono state inserite e commentate molte delle domande pubblicate dalle università nelle precedenti prove d’esame.Ogni quesito è accompagnato da accurate spiegazioni per individuare l’alternativa esatta e fornire consigli e tecniche di risoluzione.Nell’ultima parte è presente una selezione di prove preselettive ufficiali dell’ultimo ciclo.Nella sezione online, raggiungibile tramite il codice riportato in fondo al volume, sono disponibili:- videolezioni di Giuseppe Cotruvo con commento e suggerimenti per i quiz di logica;- simulatore online per prepararsi alla prova preselettiva ed effettuare infinite simulazioni con le modalità delle prove reali;- selezione di test ufficiali dei precedenti cicli. Rosanna CalvinoDocente di discipline giuridiche ed economiche, specializzata nell’attività didattica del sostegno, docente universitario a contratto. Ha svolto numerosi incarichi nello staff di dirigenza scolastica. Ha collaborato con Enti Pubblici per la stesura di interventi di miglioramento dell’attività di gestione dell’istituzione scolastica e dell’offerta formativa, di monitoraggio e valutazione nella scuola dell’autonomia, per il rafforzamento delle performance dirigenziali e di raccordo efficace tra scuola e lavoro. Autrice di pubblicazioni di legislazione scolastica e metodologie didattiche.Giuseppe CotruvoÈ uno dei più conosciuti e apprezzati esperti nazionali di didattica e manualistica concorsuale: vanta un’esperienza ultradecennale nell’insegnamento della quizzistica di logica ed è autore di decine di manuali editi da Maggioli.

Maggioli Editore 2026