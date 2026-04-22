TFA Sostegno 2026, XI ciclo al via: bando per 30241 posti atteso a breve

Il TFA Sostegno 2026 XI ciclo è in partenza: secondo le ultime anticipazioni il bando ministeriale dovrebbe essere pubblicato entro maggio, dando il via a un nuovo percorso di specializzazione per il sostegno didattico agli alunni con disabilità ed esigenze speciali. Un passaggio confermato anche dalla nota operativa del MUR del 14 aprile 2026 (prot. n. 4660), con cui è stato formalmente avviato l’iter organizzativo per l’anno accademico 2025/2026.
Il provvedimento, inviato agli atenei statali e non statali (escluse le università telematiche), recepisce il fabbisogno espresso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito: saranno attivati complessivamente 30.241 posti, distribuiti tra scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado. Una novità rilevante rispetto al ciclo precedente è l’assenza di posti per la secondaria di II grado, per cui il fabbisogno indicato è pari a zero.
Si tratta di un appuntamento atteso da migliaia di aspiranti docenti, compresi molti laureati in architettura, ingegneria e discipline tecniche, oltre ai diplomati tecnici interessati all’insegnamento. Vediamo i dettagli che sappiamo finora.
Indice
Per la preparazione suggeriamo:
TFA sostegno Quiz commentati – Prova preselettiva
Il volume è indirizzato a quanti intendono accedere ai corsi di specializzazione sul sostegno didattico agli alunni con disabilità (TFA sostegno) nella scuola dell’infanzia, nella scuola primaria, nellascuola secondaria di I e II grado.Le prove di accesso ai corsi, organizzati dai vari atenei, sono:- prova preselettiva,- prova scritta,- prova orale.La prova preselettiva consiste in un test con 60 quesiti a risposta multipla sulle conoscenze didattiche, psicopedagogiche e giuridiche relative al profilo dell’insegnante di sostegno e le necessarie abilità linguistiche.Il volume contiene molte batterie di test in relazione agli argomenti previsti dal programma d’esame.Sono state inserite e commentate molte delle domande pubblicate dalle università nelle precedenti prove d’esame.Ogni quesito è accompagnato da accurate spiegazioni per individuare l’alternativa esatta e fornire consigli e tecniche di risoluzione.Nell’ultima parte è presente una selezione di prove preselettive ufficiali dell’ultimo ciclo.Nella sezione online, raggiungibile tramite il codice riportato in fondo al volume, sono disponibili:- videolezioni di Giuseppe Cotruvo con commento e suggerimenti per i quiz di logica;- simulatore online per prepararsi alla prova preselettiva ed effettuare infinite simulazioni con le modalità delle prove reali;- selezione di test ufficiali dei precedenti cicli. Rosanna CalvinoDocente di discipline giuridiche ed economiche, specializzata nell’attività didattica del sostegno, docente universitario a contratto. Ha svolto numerosi incarichi nello staff di dirigenza scolastica. Ha collaborato con Enti Pubblici per la stesura di interventi di miglioramento dell’attività di gestione dell’istituzione scolastica e dell’offerta formativa, di monitoraggio e valutazione nella scuola dell’autonomia, per il rafforzamento delle performance dirigenziali e di raccordo efficace tra scuola e lavoro. Autrice di pubblicazioni di legislazione scolastica e metodologie didattiche.Giuseppe CotruvoÈ uno dei più conosciuti e apprezzati esperti nazionali di didattica e manualistica concorsuale: vanta un’esperienza ultradecennale nell’insegnamento della quizzistica di logica ed è autore di decine di manuali editi da Maggioli.
Maggioli Editore 2026
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TFA Sostegno 2026, iter di attivazione e calendario previsto
Il percorso amministrativo è già tracciato. Le università saranno chiamate a inserire le proposte di attivazione dei corsi nella Banca Dati RAD-SUA CdS, aperta dal 23 aprile al 7 maggio 2026, indicando il potenziale formativo per ciascun grado di scuola nel rispetto del DM 8 febbraio 2019, n. 92. Al termine di questa fase, è atteso il decreto ministeriale del MUR, che autorizzerà ufficialmente l’avvio del ciclo e definirà le date nazionali delle prove preselettive. A seguire, tra giugno e luglio, i singoli atenei pubblicheranno i bandi con costi, posti e modalità di iscrizione.
La nota ministeriale introduce anche indicazioni operative rilevanti: gli atenei dovranno considerare gli idonei del X ciclo ammessi in soprannumero e calibrare l’offerta formativa, evitando la creazione di nuovi specializzati in assenza di reale fabbisogno, con particolare attenzione alle regioni del Nord.
TFA Sostegno 2026, distribuzione dei posti e novità sul II grado
Il fabbisogno si concentra infatti soprattutto nel Nord Italia: Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna e Veneto da sole rappresentano circa il 60% dei posti disponibili. Seguono Puglia, Lazio e Liguria, mentre le regioni con minore disponibilità restano Molise e Basilicata.
Il dato più significativo è però il fabbisogno zero per la secondaria di II grado, una discontinuità netta rispetto al X ciclo, che destinava invece una quota rilevante di posti proprio alle scuole superiori. Per gli aspiranti docenti di sostegno di questo grado, ciò significa che – salvo modifiche nel decreto finale – non saranno attivati percorsi nell’XI ciclo.
TFA Sostegno, requisiti e opportunità per tecnici, ingegneri e geometri
Anche per i laureati o diplomati dell’area tecnica – come ingegneri, architetti, geometri e diplomati tecnici in generale – il TFA Sostegno rappresenta un’opportunità concreta di ingresso nel mondo della scuola.
- I laureati in architettura e ingegneria possono accedere per la scuola secondaria, se in possesso dei requisiti per una classe di concorso (titolo idoneo + eventuali CFU richiesti).
- I diplomati tecnici, tra cui i geometri, possono ancora accedere ai percorsi per gli ITP, Insegnanti Tecnico Pratici: fino al 31 dicembre 2026 (e non più 2025) è infatti ancora valido il solo diploma (tecnico o professionale che dia accesso a una delle classi di concorso ITP della Tabella B del DPR 19/2016), senza obbligo di laurea nè il possesso dei 24 CFU.
Questa finestra normativa è particolarmente rilevante per chi intende intraprendere la carriera scolastica nel breve periodo, prima dell’introduzione definitiva dei nuovi requisiti più restrittivi.
TFA Sostegno, prove di accesso e struttura del percorso
Le modalità di selezione restano quelle definite dal DM 92/2019 e dal DM 7 agosto 2020, n. 90. L’accesso al TFA Sostegno è a numero programmato e prevede tre fasi:
- prova preselettiva (test a risposta multipla),
- prova scritta con quesiti aperti e analisi di casi,
- prova orale finale.
Sono confermati anche gli esoneri dalla preselettiva per chi ha maturato, negli ultimi dieci anni scolastici, almeno tre anni di servizio su sostegno nello specifico grado, o per candidati con disabilità superiore all’80%. Inoltre, qualora il numero degli iscritti alla preselettiva sia inferiore o uguale al doppio dei posti banditi dall’ateneo per un determinato grado, la prova viene soppressa e tutti accedono direttamente alla prova scritta.
In attesa del decreto ufficiale, il consiglio per i professionisti tecnici interessati è di verificare i requisiti di accesso e monitorare i bandi universitari: il TFA Sostegno continua infatti a rappresentare uno dei principali canali di accesso stabile alla docenza, in un settore ancora caratterizzato da forte domanda di personale specializzato.
TFA Sostegno 2026, come prepararsi
Ricordiamo che la prova preselettiva del TFA Sostegno non consiste in un generico test di cultura generale: richiede una conoscenza solida di pedagogia speciale, normativa sull’inclusione, psicologia dell’età evolutiva e metodologie didattiche, oltre a competenze linguistiche e di comprensione del testo.
Per una preparazione completa consigliamo il volume Maggioli editore TFA sostegno Quiz commentati – Prova preselettiva (>> questo il link per ordinarlo direttamente su Amazon)
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