Termointonaci a base calce RÖFIX: nuove soluzioni green per isolamento ed efficienza energetica

RÖFIX ha presentato una nuova gamma di termointonaci ecologici a base calce, studiati per ripensare il concetto di isolamento edilizio.
All’interno della nuova gamma i prodotti principali sono tre: RÖFIX Fixit 222, RÖFIX 242 CalceClima® Thermo Plus e RÖFIX 263 EcoClima Thermo, ciascuno studiato per rispondere alle diverse esigenze di isolamento termico, sia per interni che per esterni. Scopriamo di più.
Le caratteristiche principali
Le soluzioni della nuova gamma RÖFIX combinano materiali naturali come calce, perlite e aerogel con tecnologie all’avanguardia, offrendo prestazioni altamente efficienti, prodotti versatili e sostenibili per nuove costruzioni e ristrutturazioni.
Spiega l’Ing. Raffaele Molteni di RÖFIX Italia: “Ogni prodotto offre caratteristiche distintive: RÖFIX Fixit 222 è un intonaco isolante ad altissime prestazioni a base di aerogel, perfetto per edifici storici o interventi con spazi ridotti, mentre RÖFIX 242 CalceClima® Thermo Plus è una soluzione ecologica e universale per interni ed esterni, con eccellente traspirabilità e adattabilità. Il prodotto passe-partout è RÖFIX 263 EcoClima Thermo, l’intonaco di fondo continuo, facile da applicare e con ottime prestazioni termiche.”
I termointonaci a base calce della nuova gamma proposta da RÖFIX migliorano il comfort abitativo grazie all’effetto benefico della calce, materiale conosciuto e utilizzato dall’antichità e sfruttato per le caratteristiche di particolare traspirabilità che evita la formazione di muffe, creando un clima interno più sano. Riducono inoltre il consumo energetico e permettono la realizzazione di superfici continue senza ponti termici, e sono facili da applicare, permettendo massima flessibilità estetica.
Particolarmente adatti anche per edifici storici, grazie alla possibilità di isolamento interno senza alterare le facciate esterne, i termointonaci RÖFIX rappresentano una scelta ideale per chi desidera migliorare l’efficienza energetica in modo sostenibile, rispettando vincoli architettonici e normativi.
Frutto di accurate ricerche, i termointonaci RÖFIX costituiscono un’alternativa al tradizionale isolamento e si configurano come un importante riferimento nel campo dell’edilizia green.
Per ulteriori informazioni
roefix.it
