Spese rifacimento muri giardini privati: quando sono a carico di tutti i condomini?

Sono considerati parti comuni i muri perimetrali che, anche qualora non abbiano la funzione di muri portanti, delimitano comunque la superficie coperta dell’edificio, determinano la consistenza volumetrica dell’edificio unitariamente considerato (proteggendolo dagli agenti atmosferici) e ne delineano la sagoma architettonica.



Tali considerazioni peraltro non possono estendersi automaticamente a tutti i muri rientranti nel condominio. Più specificamente affinché un muro possa considerarsi comune a tutti i condomini, con il conseguente concorso di tutti al riparto delle relative spese di manutenzione, è necessario che il muro apporti una qualche utilità per i condomini e non solo per quello di cui delimita la proprietà.



I muri interni del giardino del condomino Un muro di recinzione e delimitazione di un giardino di proprietà esclusiva, che pur risulti inserito nella struttura del complesso immobiliare, non può di per sé ritenersi incluso tra le parti comuni ai sensi dell’art 1117 c.c., atteso che tale bene, per sua natura destinato a svolgere funzione di contenimento di quel giardino, può essere compreso tra le indicate cose condominiali solo ove ne risulti obiettivamente la diversa destinazione al necessario uso comune o qualora sussista un titolo negoziale (quale il regolamento condominiale di natura contrattuale o l’atto costitutivo del condominio e quindi il primo atto di trasferimento di unità immobiliare dell’originario proprietario ad altro soggetto) che consideri espressamente detto manufatto di proprietà comune, cosi convenzionalmente assimilandolo ai muri maestri ed alle facciate.

Muro interno giardino: uso e spese Alla luce dei principi sopra espressi non può essere considerata legittima la delibera che ripartisce le spese di manutenzione dei muri relativi ai giardini privati per millesimi tra tutti i condomini: tale delibera sarebbe radicalmente nulla, non potendo certo il condominio deliberare in relazione a beni i quali eccedono la sua competenza, non avendo natura di beni comuni ai sensi degli artt. 1117 c.c..



Tuttavia detti muri potrebbero essere considerati, almeno in parte, beni comuni se, per le oggettive caratteristiche del manufatto, dovessero svolgere una funzione estetica e di decoro dell’edificio. Si prenda per ipotesi il rivestimento del muretto caratterizzato da fregi e decori in armonia e con richiamo al contesto generale del condominio: in tale situazione si potrebbe distinguere tra strutture, rivestimento interno e rivestimento esterno dei muretti, soltanto ove la parte esterna dei muretti dei giardini abbia una funzione estetica.



Non è possibile escludere poi che una clausola di natura contrattuale di un regolamento condominiale o di una delibera assembleare espressa all’unanimità da tutti i partecipanti del fabbricato stabilisca che le spese per queste recinzioni in muratura delle aree verdi private, debbano essere di competenza comune.