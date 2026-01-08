Categorie principali
Tecnologia a supporto di soluzioni inclusive per il bagno

In che modo la tecnologia supporta il lavoro dei professionisti e migliora la vita delle persone? Vediamo una soluzione all’avanguardia progettata per facilitare l’uso del bagno e ridurre al minimo il rischio di incidenti.

Scarica PDF Stampa

Rendere i bagni sempre più accessibili è uno degli obiettivi necessari per offrire sempre più sicurezza e comfort anche a chi presenta difficoltà motorie, come anziani e persone con disabilità. Tra gli aspetti chiave dell’autonomia delle persone c’è proprio la possibilità di utilizzare i sevizi igienici in autonomia, soprattutto nella propria casa. A questo scopo, ad oggi la tecnologia offre un grande supporto. 

Infatti, tra le soluzioni più moderne per il bagno abbiamo non solo quelle che ne migliorano l’igiene, come le placche di scarico smart, ma anche vere e proprie soluzioni all’avanguardia che sono progettate per facilitare l’uso del bagno e ridurre al minimo il rischio di incidenti. In questo articolo, vedremo una soluzione in particolare che è stata progettata per agevolare l’uso del bagno agli utenti ma anche per semplificare il lavoro dei professionisti grazie alla semplicità di installazione e manutenzione: VarioTronic di Fluidmaster.

Indice

Perché è importante la progettazione di un bagno accessibile: il Design for All

Il design definito Universale o Design for All è un approccio progettuale che punta a realizzare ambienti, servizi e prodotti che possano essere utilizzati da tutti a prescindere dalle capacità fisiche e dall’età. Progettare in quest’ottica non solo dà la possibilità di migliorare la vita delle persone ma è anche un’opportunità, per i professionisti che investono in soluzioni per bagni accessibili, di mostrare la loro cura e attenzione ai bisogni dei propri clienti.

In molte circostanze, bastano soluzioni semplici, ma che fanno una grande differenza in termini di sicurezza nella stanza da bagno. Per fare un esempio basta pensare a una semplice installazione di maniglie di sicurezza per agevolare l’uso del bagno in modo indipendente: queste spesso sono ausili sufficienti a prevenire cadute e scivolate, anche in doccia. Un professionista informato può suggerire lui stesso l’adozione di questi ausili per migliorare l’efficienza e la sicurezza dei propri clienti.   

Vantaggi di una soluzione altamente tecnologica: VarioTronic

La scelta di installare prodotti altamente tecnologici che migliorano l’accessibilità del bagno è una scelta intelligente e vantaggiosa sia per le persone che per i professionisti, per diverse ragioni. Prima di tutto, questi prodotti aumentano la sicurezza e l’autonomia degli utenti, migliorando la qualità della vita degli stessi, permettendo loro di mantenere la propria indipendenza e dignità. Inoltre, come abbiamo accennato anche precedentemente, promuovere l’installazione di soluzioni accessibili può essere un vantaggio competitivo per le aziende che operano nel settore sanitario e dell’edilizia, poiché dimostra un impegno verso l’inclusività e il benessere dei clienti.

Un esempio tra queste è rappresentata dal VarioTronic della famiglia Fluidmaster. Si tratta di una soluzione altamente tecnologica che favorisce l’autonomia di anziani e persone con disabilità motorie grazie a funzioni come la seduta regolabile in altezza attraverso un telecomando elettronico, maniglie di sicurezza e la possibilità di installazione di una placca elettronica.
 
Punti di forza del sistema VarioTronic:

  • Autonomia e sicurezza: regolazione elettrica dell’altezza del WC per facilitare la seduta (18 cm più alta delle toilette standard);
  • Design moderno: materiali di alta qualità come acciaio inox e vetro temperato bianco per un bagno funzionale ed elegante;
  • Igiene e comfort: attivazione placca di scarico no-contact con configurazione tramite app.

Grazie a questi aspetti VarioTronic si caratterizza proprio per essere un sistema tecnologico pensato per rendere il bagno un ambiente più inclusivo e funzionale.

Tecnologia a supporto di soluzioni inclusive per il bagno Variotronic installato in versione con vetro bianco

VarioTronic: caratteristiche tecniche

VarioTronic della famiglia Fluidmaster è un sistema WC a parete autoportante con seduta regolabile in altezza, pensato per essere installato sia in bagni privati sia in strutture sanitarie e riabilitative.
Tra le caratteristiche tecniche di rilievo ci sono:

  • Regolazione elettrica dell’altezza: da 38 a 58 cm, con portata fino a 180 kg.
  • Struttura compatta: solo 42 cm di larghezza, permette manovre in sedia a rotelle.
  • Materiali resistenti: acciaio inox per i pannelli laterali e superiori, vetro temperato per il frontale.
  • Maniglie laterali: facilitano l’autonomia in sicurezza.
  • Carico statico fino a 400 kg: robustezza e durata nel tempo.
  • Installazione semplice: proprio perché è un sistema autoportante a parete permette l’installazione senza installazione in muratura.
Tecnologia a supporto di soluzioni inclusive per il bagno Variotronic Sfondo Bianco
Tecnologia a supporto di soluzioni inclusive per il bagno

Funzioni smart

VarioTronic è disponibile con attivazione dello scarico sia meccanico che elettronico attraverso la placca no-contact NEA. La placca NEA no-contact si caratterizza per:

  • funzionamento senza contatto con sensore di movimento;
  • configurazione tramite app mobile (Schwab-Tronic);
  • design moderno che si integra in qualsiasi bagno.

Tutto questo si traduce in una maggiore igiene, meno sforzo fisico e migliore esperienza d’uso.

A chi si rivolge

VarioTronic rappresenta una risposta concreta ad esigenze di accessibilità e inclusione senza rinunciare ad una soluzione moderna e di design. Per le sue funzioni si tratta di una soluzione ideale per:

  • strutture sanitarie e riabilitative;
  • case di riposo e assistenza;
  • abitazioni private con necessità specifiche.

Modello disponibile

VarioTronic è disponibile in vetro bianco e maniglie bianche per un risultato elegante e compatibile con un bagno dallo stile moderno.

Per maggiori informazioni
fluidmaster.it/variotronic

Iscriviti alla newsletter
Fluidmaster d.o.o., Filiale Italiana

Fluidmaster è un fornitore mondiale di soluzioni sanitarie complete ad alte prestazioni, attivamente vendute in Europa con i marchi Fluidmaster®, SCHW AB®, WISA® e LIV®.La storia della famiglia Fluidm…
Scopri di più

